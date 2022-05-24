DÜNYA İÇİN DÖNÜM NOKTASI





Rusya’nın Ukrayna’yı işgali on milyonlarca insan için büyük bir belirsizlik yarattı. Fakat emin olabileceğimiz bir şey var: Artık Rusya ile Batı savaşta... ABD’li ve Avrupalı yetkililer, NATO ve Rus askerleri arasında doğrudan askeri bir çatışmadan kaçınmak istediğini söylemeye devam edecek. Ancak Rusya’ya getirilen tarihi ve ciddi ekonomik ambargolar, Ukraynalı askerlere Batı’nın sağladığı gelişmiş ve ölümcül silahlar, ABD ve Avrupa’nın uzun vadede Putin’in rejimini soyutlama çabaları, bir savaş ilanı anlamına geliyor. Bu dünya için bir dönüm noktası.

NATO ve Rusların doğrudan askeri bir karşılaşmadan kaçınabileceğini varsayarsak ve Putin’in düşünmesi giderek zorlaşan bir şekilde görevini bırakmasını hariç tutarsak Rusya ve Batı, yeni bir soğuk savaşla karşı karşıya. Pek çok şekilde bu karşılaşma, 21. yüzyıldaki versiyonundan çok daha az tehlikeli olacak, fakat diğer şekillerde, tüm bu ülkeler ve küresel ekonominin tamamı için çok daha fazla risk bulunuyor.

DAHA AZ TEHLİKELİ

Yeni bir Rusya-Batı karşılaşması, genel olarak daha az riskli olacak, çünkü Rusya, Sovyetler Birliği değil... Rusya’nın gayrisafi yurt içi hasılası ABD’nin bir eyaleti olan New York’unkinden az ve ambargolar da muhtemelen zaten durgun olan ekonomisini, gelecek yıl içinde yüzde 10 gibi veya daha yüksek bir oranla küçülmesine sebep olacak. Ülkenin bankacılık sistemi, çöküş riskiyle karşı karşıya... Bugünün Rusya’sı belli bir ideolojiye sahip değil ve politik değerlerini paylaştığı müttefikleri de yok. Sadece bağımlı devletleri ve kendisine dayanan devletleri var. BM Genel Kurulu 2 Mart’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınayıp kınamama konusunda oylama yaptığında, sadece Belarus, Kuzey Kore, Suriye ve Eritre, Rusya lehine oy kullandı. Küba bile Putin’in güç gösterisini desteklemektense çekimser kaldı. Peki ya Çin?

Batılı liderler ve medya, Rusya ve gelişmekte olan bu devin arasındaki bağların güçlenmesinden endişe ediyor. Ancak Çin’in ekonomisi, Rusya’nınkinin 10 katı. Çin, Rusya’yı artık Batı’ya satamayacağı petrolü, gazı, metalleri ve mineralleri satın alarak desteklemekten mutluluk duysa da Pekin, Moskova’nın tek önemli arkadaşı olacağını biliyor ve tüm bu emtialarda da indirimli fiyatlar talep edecektir.

Daha da önemlisi, Çin’in geleceği giderek büyüyen ekonomik gücüne bağlı. Bu güç de uzun vadeli ticari çıkarlarını korumak için ABD ve AB ile olan pragmatik bağlarını devam ettirmesine dayanıyor. Pekin, Rusya’nın işgalini kınamayacak, fakat Ukrayna’nın bağımsızlığını desteklemek adına Batı’nın Rusya ekonomisi üzerindeki ambargolarından en azından bir kısmına uyacaktır.

YENİ STRATEJİ

Batı ve Putin’in Rusya’sı arasında yeni bir diplomatik altyapı ve güven verici önlemlerin oluşturulması yıllar alacak. Bu arada, soğuk savaştaki silahlar da daha tehlikeli hale geldi. İki tarafın da siber kapasitelerinin gerçek derinliğini ve ölçüsünü bilmek imkansız. Fakat iki tarafın da henüz kullanmadığı ve giderek daha gelişmiş hale gelen dijital silahlarının olduğunu biliyoruz. Siber silahlar, nükleer savaş başlıkları kadar insan öldürmeyecek; fakat bunların açık savaş araçları olarak kullanılması çok daha olası. Bunlar 20. yüzyılın ikinci yarısı üzerine gölgeler düşüren ağır silahlardan daha ucuz, tasarlanmaları, ulaşılması ve saklaması daha kolay silahlar.

Gelecek ayki Fransız seçimleri, yeni stratejileri denemek için erken bir fırsat sunacak. Kasımdaki ABD ara seçimleri ve 2024’teki başkanlık seçimleri de fazlasıyla cazip uzun vadeli hedefler sağlayacak. Şimdilik tüm gözler Ukrayna’nın üzerinde... Rus birlikleri ve ağır silahları, bu ülkeyi Putin’in kontrolü altına alma konusundaki macerasına devam edecek. Putin geri adım atma yönünde bir istek göstermedi. Fakat milyonlarca Ukraynalı, Rus askerleri ülkelerinin tamamını ele geçirse bile savaşmaya devam edecek ve Batılı liderler de onları destekleyecek. Tarihin en ağır ambargoları uygulanıyor ve giderek de artacak. Yeni bir soğuk savaş yolunda artık geriye dönüş yok.



