Anadolu'ya "Beyaz" göç

Trend tersine döndü... Artan kira fiyatları, okul ücretleri ve yaşam maliyetleriyle İstanbul'dan Anadolu şehirlerine yönelen yönetici sayısı artıyor. Erken emeklilik ve uzaktan çalışma da Anadolu'ya ilgiyi artırıyor. Özellikle gençler büyük şehirlerden uzaklaşma eğiliminde. Önümüzdeki dönemde enflasyonun kontrol altına alınamaması ve İstanbul'da yaşam maliyetlerinin düşmemesi durumunda, Anadolu'ya beyaz yakalı göçün artması bekleniyor.

Son yıllarda artan kira fiyatları, okul ücretleri ve genel yaşam maliyetleri nedeniyle İstanbul’da çalışan beyaz yakalılar, şehir dışındaki alternatif yerleşim ve çalışma alanlarına yöneliyor. Kariyer.net verilerine göre, İstanbul’da yaşayıp iş başvurusunda bulunan adayların yüzde 11’i İstanbul dışındaki şehirlerdeki ilanlara başvuruyor. Bu oran Kocaeli, Ankara ve İzmir gibi illerde yoğunlaşıyor. Uzaktan çalışma imkânlarının artması ve şirket merkezlerinin İstanbul dışına kayması da Anadolu’ya göçü destekliyor. Kariyer.net’teki iş ilanlarının 21 bin 300’ü, LinkedIn’de ise 15 bini Anadolu şehirlerinde bulunuyor.

Ayçe Tarcan / [email protected]

Capital Dergisi / Haziran 2025

Anadolu’daki iş fırsatlarının artması, büyük şehirlerdeki hayat pahalılığından bunalan beyaz yakalıların göç alternatiflerini daha fazla gündemlerine almasına neden oluyor.

Önümüzdeki dönemde şirketlerin bazı operasyon ve lojistik merkezlerini İstanbul dışına taşımasıyla, daha fazla beyaz yakalı profesyonelin Anadolu’ya taşınması bekleniyor.

Pahalılık etkiliyor

Son 2-3 yılda beyaz yakalıların İstanbul dışına taşınma eğiliminde artış yaşanıyor. Artan hayat pahalılığı, konut maliyetleri ve şehir yaşamının zorlukları, orta ve üst düzey yöneticiler için metropoller dışındaki alternatif şehirlerde çalışma isteğini artırdığını söyleyen T4 People Analytics Bilgi Teknolojileri Şirketi Kurucusu ve CEO’su Ali Tuncel, pandemi sonrası hibrit ve uzaktan çalışma imkânlarının genişlemesinin de bu eğilimi güçlendirdiğini belirtiyor. Son yıllarda Anadolu’daki şirketlerden ge­len orta ve üst düzey yönetici talebinde belirgin ar­tış olduğunu belirten Tuncel, “Daha önce büyük şe­hirlerden yönetici transferi yapmakta zorlanan bazı şirketler, artık uzaktan ya da hibrit çalışmaya açık oldukları için daha geniş bir yetenek havuzuna eri­şebiliyor ve ihtiyaç duydukları rollerdeki talepleri karşılayabiliyorlar” diyor.

Son yıllarda birçok beyaz yakalı çalışanın İstanbul dışında yaşama ve çalışma alternatiflerini daha güçlü şekilde değerlendirmeye başladığını söyleyen Kolay İK COO’su Tunca Üçer, beklenen İstanbul depremi ve hayat pahalılığının da bunda etkili olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Eskiden yöneticiler, İstanbul’dan Anadolu’ya geçiş konusunda daha temkinliyken bugün hem uzaktan çalışmanın yaygınlaşması hem artan kira ve yaşam maliyetleri bu geçişi daha cazip hale getiriyor” diyor.

Pandemiyle beyaz yakalıların İstanbul dışındaki diğer şehirlerde kariyer fırsatlarına ilgisinin arttığını söyleyen Ulusoy Un İnsan ve Kültür Müdürü Nalan Gülşah Öztürk, son dönemde bu eğilimin hız kazandığını belirtiyor. Son 4 yılda Anadolu’ya artan beyaz yakalı ilgisini doğrudan deneyimlediklerini söyleyen Öztürk, “Şirketimizde finans, bilgi teknolojileri, mühendislik ve üretim gibi alanlarda büyük şehirlerden önemli transferler gerçekleştirdik” diye konuşuyor.

Son 3 yıldır İstanbul ve çevre illerden Ayvalık bölgesine yerleşen beyaz yakalılarla çalışmaya başladıklarını söyleyen Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek de kalite güvence departmanıyla satın alma bölümlerine büyük şehirlerden yönetici transfer ettiklerini ifade ediyor.

EYT’li göçü

PwC Türkiye’nin 2023 yılında gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türkiye’de çalışanların yüzde 11’i birden fazla işte çalışırken yüzde 30’u ise çoğu zaman faturalarını ödeyemiyor. Öte yandan istatistikler, İstanbul’un enflasyon oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu da uzmanlara göre beyaz yakanın İstanbul’dan kaçmasına neden oluyor.

Beyaz yakalılar arasındaysa farklı segmentlere göre farklı göç eğilimleri gözlemleniyor. Kıdemli, belirli bir seviyeye gelmiş ve yüksek gelirli beyaz yakalıların EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik haklarını da kazandıktan sonra Bodrum ve Urla gibi güneydeki yerleşim yerlerine yönelmeye başladığını belirten Human Vision Kurucusu Didem Şatır Şendal, bu grubun iş hayatını tamamen bırakmasa da daha esnek çalışma modellerini tercih ederek büyük şehirlerin dışına çıkmayı seçtiğini söylüyor.

Emekliliği yaklaşan veya erken emekli olma fırsatını yakalayan beyaz yakalıların daha huzurlu bir yaşam için İstanbul’dan ayrılmayı tercih ettiğini söyleyen Oxygen Consultancy Genel Müdürü Zeynep Doğrul Aşar bu göç hareketinin İstanbul’un nüfus dinamiğini önemli ölçüde etkilediğini belirtiyor. Aşar, “İstanbul’un nüfus artış hızı yavaşlarken bazı ilçelerde nüfus azalışı gözlendi. Öte yandan göç alan şehirlerde ekonomik hareketlilik arttı” diyor.

Uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması da beyaz yakalıların İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler dışında farklı kentlere taşınmasını kolaylaştırıyor. Büyük şehirlerden daha sakin ve ekonomik olarak avantajlı bölgelere taşınma eğiliminin yaygınlaştığını söyleyen Teksüt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Özmen, son yıllarda Balıkesir-Gönen’deki merkezlerinde çalışmak için çok sayıda beyaz yakalıdan başvuru aldıklarını belirtiyor.

“Bunların bazılarını ekibimize dahil ettik” diyen Özmen, bu yıl satış ve lojistik ekiplerini genişletmek istediklerini belirtiyor. Özmen, “Lojistik ve lojistik yönetimi, satış, müşteri ilişkileri, bayi ve kanal yönetimi alanında farklı pozisyonlarda yönetici ve uzman arayışımız var” diyor.

Hangi şehirlere ilgi fazla?

İzmir, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Antalya, Gaziantep ve Konya kalifiye yöneticilere yönelik talebin arttığı lokasyonlar arasında ilk sırada yer alıyor. Özellikle bu şehirlerde büyüyen sanayi yatırımları, nitelikli yönetici ihtiyacını beraberinde getiriyor. İzmir, beyaz yakalı çalışanlar için cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Hem iş olanakları hem yaşam kalitesiyle tercih ediliyor. Eskişehir ve Muğla daa sakin yaşam olanakları ve gelişen iş olanaklarıyla beyaz yakalıların ilgisini çekiyor.

Merkezi İzmir’de bulunan Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, son yıllarda başta İstanbul, Ankara ve diğer birçok şehirden çok sayıda iş başvurusu aldıklarını belirtiyor. İstanbul’daki hayat pahalılığı ve buna bağlı olarak konut fiyatları ve ulaşım maliyetlerindeki artışın iş başvurusunda bulunan adayları geçim şartları daha ekonomik olan ve kaliteli iş-yaşam dengesi sunan şehirlere yönelttiğini söyleyen Candaş, “İzmir ve çevresi bu anlamda en çok tercih edilen lokasyonlardan biri olarak öne çıkıyor” diyor. Candaş, yakın zamanda İstanbul’da çalışan bir adayın hayat pahalılığı gibi sebeplerden dolayı işinden ayrılarak ekiplerine katıldığını anlatıyor.

Bursa, Gaziantep, İzmir, Kayseri ve Çukurova Bölgesi’nde önemli büyüklüğe ulaşmış şirket sayısının arttığını söyleyen Ergene Consulting Kurucusu ve Boyden Türkiye Ülke Lideri Murat Ergene, bu şirketlerden üst düzey yönetici talepleri aldıklarını belirtiyor. Anadolu şehirleri arasında üst düzey yönetici talebinin en çok Bursa ve Gaziantep’ten geldiğini söyleyen Ergene, “Bu illerde büyük şehir yaşamı olduğu için adaylar için iş konusu uygunsa yerleşmeyi kabul edebiliyorlar ve gidenlerin de gayet mutlu olduklarını görüyoruz” diyor. Anadolu’da en çok CFO, satış, pazarlama ve finans rolleri için çalıştıklarını söyleyen Ergene, Anadolu’daki orta ve üst düzey yönetici talebinin her geçen yıl artış gösterdiğini ifade ediyor.

Gülant Candaş

Zeynep Doğrul Aşar

Finans, satış ve teknik roller

Anadolu’daki şirketlerin en çok talep gösterdiği beyaz yakalı pozisyonları arasında mühendislik, üretim, lojistik, finans, insan kaynakları ve satış alanları öne çıkıyor. Anadolu’daki şirketlerin en fazla talepte bulunduğu pozisyonlar arasında finans müdürü, üretim müdürü, fabrika müdürü, bilgi teknolojileri yöneticisi ve operasyon müdürü gibi rollerin öne çıktığını söyleyen Gilda &Partners Kurucusu Jilda Bal, özellikle üretim, teknoloji ve finans alanlarında yetkin profesyonellere olan ihtiyacın arttığını belirtiyor. Bal, “Şirketler, büyüme hedefleri doğrultusunda bu alanlardaki yönetici pozisyonlarını güçlendirmeye çalışıyor” diyor.

Anadolu’daki şirketlerden gelen yönetici pozisyonu taleplerinde gözle görülür bir artış olduğunu söyleyen Kolay İK COO’su Tunca Üçer, özellikle üretim, finans, BT ve insan kaynakları gibi alanlarda orta ve üst düzey yönetici arayışlarının öne çıktığını anlatıyor.

Diyarbakır’da faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük yerli saç boyası üreticisi konumunda bulunan Lila Kozmetik’in yönetim kurulu başkanı Mehmet Cansız da en çok ihracat ve mühendislik rollerinde deneyimli uzman ve yönetici bulmakta zorlandıklarını belirtiyor. Cansız, İstanbul’daki bir büyük kozmetik şirketinden iki önemli yönetici transferi yaptıklarını ifade ediyor.

Anadolu’da faaliyet gösteren büyük sanayi kuruluşları ve hızla büyüyen girişimlerin CEO, CFO, CHRO gibi kritik roller için eskiye göre daha fazla yönetici talebinde bulunduğunu söyleyen T4 People Analytics Bilgi Teknolojileri Şirketi Kurucu ve CEO’su Ali Tuncel, dijital dönüşüm ve teknoloji rollerinde ise özellikle BT yöneticileri, veri analistlerin ve siber güvenlik uzmanlarına olan talebin yükselişte olduğunu belirtiyor.

Ücret ve yan haklar

Anadolu’daki pek çok şehirde ücret ve yan haklar İstanbul’a göre hala düşük. İstanbul’da ücretlerin Anadolu’ya göre yüzde 30-40 daha yüksek olduğunu belirten uzmanlar, son dönemde Anadolu’daki şirketlerin de ücret konusunda daha rekabetçi olduğunu belirtiyor.

İstanbul dışındaki şirketlerin rekabetçi kalabilmek ve adayları İstanbul’dan çekebilmek için maaşları, yan hakları ve esneklikleri artırdıklarını söyleyen BS Executive Search Kurucusu Duygu Kütahya, Anadolu’daki önde gelen şirketlerin yetenekli adayları çekmek için ücretlendirme stratejilerine ve işveren markalarına odaklandıklarını ifade ediyor. Ancak yine de İstanbul’a göre Anadolu şehirlerinde maaşların, özellikle direktör ve C level seviyesinde, daha düşük olduğunu belirtiyor. Kütahya, buna karşın yan hakların İstanbul’daki şirketlerle aynı olduğunu da ekliyor.

İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan bazı profesyonellerin Anadolu’daki iş fırsatlarına yönelmesi, belirli sektörlerde yönetici pozisyonlarına olan ilgiyi artırıyor. Gilda & Partners Kurucusu Jilda Bal, Anadolu’daki şirketlerin kritik pozisyonlar için eskiye göre daha yüksek ücretlerle yetenekli çalışanları çekmeye çalıştığı vurgulanıyor. Son yıllarda uzun mesai saatleri ve yüksek stres seviyesinin İstanbul’daki yöneticileri alternatif çalışma modelleri ve şehirler üzerine daha fazla düşünmeye yönlendirdiğini söyleyen Wellbees İnsan ve Kültür Müdürü Tansu Apaydın, “İstanbul dışına taşınma eğilimi yalnızca ekonomik nedenlerle değil, aynı zamanda çalışan esenliği ve iş yaşam dengesi açısından da şekilleniyor” diyor.

Teknoloji, üretim ve lojistik sektörlerinde İstanbul dışındaki şirketlerin yönetici pozisyonlarına olan talebin arttığını belirten Gilda & Partners Kurucusu Jilda Bal ise şöyle konuşuyor: “Ücretlerde de rekabetçi bir artış gözlemleniyor; bazı şehirlerdeki maaşlar İstanbul seviyesine yaklaşmaya başladı.”

Tansu Apaydın

Taşınmalar hızlanacak

Önümüzdeki yıllarda enflasyonun kontrol altına alınamaması ve İstanbul’un maliyetlerinin düşmemesi durumunda, büyük şehirlerden Anadolu’ya beyaz yakalı göçünün devam etmesi bekleniyor. Ayrıca son dönemde bazı şirketlerin İstanbul’daki merkezlerini farklı illere taşıması da Anadolu şehirlerine beyaz yakalı göçünü artırıyor.

Türk bankacılık devleri, pek çok veriyi ve personeli başkent Ankara’daki ofislere taşımaya başladı. Son dönemde Denizbank’ın yanı sıra Garanti BBVA, QNB Bank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) da çeşitli yedek planlar üzerinde çalışıyor.

Son yıllarda bazı büyük üretim ve teknoloji firmalarının operasyonlarını Gebze, Kocaeli, Eskişehir ve Manisa gibi bölgelere kaydırdığını söyleyen Kolay İK COO’su Tunca Üçer, önümüzdeki dönemde özellikle back-office fonksiyonlarının İstanbul dışına taşınmasının devam etmesini bekliyor.

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde artan kira ve maliyetler sebebiyle fabrikaların şehirlerden uzaklaşarak özellikle Eskişehir, Bilecik ve Sakarya’ya yönelmeye başladığını söyleyen Human Vision Kurucusu Didem Şatır Şendal, üretim faaliyetleri için bu gibi şehirlerde yer bulabilen şirketlerin, daha önce büyükşehirlerde bulunan ve değeri artan fabrika alanlarını farklı ticari yatırımlar için değerlendirme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Şendal, “Yeni fabrikaya ihtiyacı olan sanayi kuruluşları, enerji sistemlerine yatırım yapan ya da lojistik alana ihtiyaç duyan şirketlerin de İstanbul dışındaki organize sanayi bölgelerinde arsa alımlarına yöneldiğini gözlemliyoruz” diyor.

ANADOLU’NUN PAYI

-Türkiye geneli aylık ortalama yeni iş ilanı 36.700

-İstanbul ve Ankara hariç Anadolu’daki aylık ortalama yeni iş ilanı 21.300

KAÇ İLAN VAR?



LinkedIn Türkiye verilerine göre, Anadolu’da toplam yaklaşık 15 bin iş ilanı bulunuyor.

ANADOLU’DA EN FAZLA ARANAN 5 İŞ POZİSYONU

-Satış temsilcisi ve pazarlama uzmanı

-İK uzmanı ve yöneticisi

-Finans ve muhasebe uzmanı

-Müşteri hizmetleri uzmanı

-Teknik destek ve BT uzmanı

“GENÇLER BÜYÜK ŞEHİRLERDEN UZAKLAŞIYOR”

ÇİĞDEM GÜRBÜZ / SANKO HOLDİNG İK DİREKTÖRÜ





İSTİHDAM

14 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Son dönemde gözlemlediğimiz trend gençlerin iş arayışında büyük şehirlerden uzaklaştığı. Bu trendin altında hayat pahalılığı, yüksek rekabet, trafik sorunu gibi birçok farklı neden yatıyor. Üretimde deneyimli teknik eleman bulmakta zorlanıyoruz. Nitelikli saha ve üretim çalışanı açığı oluştu ve yeni nesil teknik eleman yetiştirilmesi gerekiyor. Şirket içinde işbaşı eğitimleriyle bu açığı kapatmaya çalışıyoruz, ancak bu her zaman yeterli olmayabiliyor.

YENİ KADRO

Yeni yılda operasyonel süreçlerimizi “metal yakalılar” olarak adlandırdığımız robotlarla destekleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Bu kapsamda RPA ve yapay zeka ekiplerimizi geliştirmeyi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik, iştiraklerimizde uzun süredir üzerinde durduğumuz bir konuydu; bu yıl merkezi bir sürdürülebilirlik kadrosu oluşturarak bu alandaki işe alımlarımızı artıracağız. Büyüme gösteren iş kollarımızdan biri olan liman işletmeciliğinde de yeni kadrolar oluşturmayı hedefliyoruz.

MÜHENDİSLİK ROLLERİ

Endüstri 4.0’ın gerektirdiği mühendislik rollerinde yetenek bulmak giderek zorlaşıyor. Özellikle robotik otomasyon, veri analitiği ve dijital dönüşüm uzmanlarına olan talep artarken bu alanlarda yetişmiş personel bulmakta güçlük çekiyoruz. Aynı şekilde deneyimli mavi yakalı çalışan bulmak da kolay değil; yeni neslin bu alanlara yönelme eğilimi düşük.

“UZAKTAN ÇALIŞMA ANADOLU’YA İLGİYİ ARTIRDI”

FATİH UYSAL / KARİYER.NET CEO’SU





YÜZDE 11’E ULAŞTI

Uzaktan çalışma ve şirketlerin merkezlerini İstanbul dışına kaydırması, Anadolu şehirlerine yerleşerek orada çalışmayı teşvik ediyor. Kariyer.net verilerine göre İstanbul’da yaşayıp oradan iş başvurusunda bulunan adayların yüzde 11’i, İstanbul dışı şehirlerdeki ilanlara başvuruyor. Bu oran, Kocaeli, Ankara ve İzmir gibi illerde yoğunlaşıyor.

DÜŞÜK MALİYETLER

Ankara’dan başvuran adayların yüzde 23’ü, Ankara dışındaki illere başvuruyor. Özellikle büyük şehirlerin maliyetinin arttığı bu dönemde, Anadolu şehirlerine taşınmak çalışanlar tarafından daha cazip bir seçenek olarak görülebiliyor. Bu durum iş yaşam dengesi, yaşam maliyetlerinin düşük olması ve uzaktan çalışma olanaklarının artmasıyla doğrudan ilişkili.

ŞİRKETLERİN ANADOLU ROTALARI

Son dönemde birçok büyük şirket ofis maliyetlerini düşürmek ve iş gücü verimliliğini artırmak amacıyla merkezini İstanbul dışına taşımaya başladı. İstanbul dışına taşınan bazı büyük şirketler, Kocaeli, Ankara ve İzmir gibi illerde yeni ofisler açarak çalışanlarının yaşam maliyetlerini daha düşük seviyelere çekiyor. Bu gelişmeler, aynı zamanda şehir dışındaki iş gücü potansiyelinden faydalanmak ve yerel ekonomilere katkı sağlamak amacıyla da önemli.

“HAYAT PAHALILIĞIYLA İŞ GÜCÜ HAREKETLENDİ”

NALAN GÜLŞAH ÖZTÜRK ULUSOY / UN İNSAN VE KÜLTÜR MÜDÜRÜ

MALİYETLER ARTTI

İstanbul’daki hayat pahalılığı sonrasında beyaz yakalılar İstanbul dışında çalışma ve yaşamaya yöneliyor. Son dönemde bu trendin başta Samsun olmak üzere diğer şehirlerde de iş gücü hareketliliği üzerinde etkili olduğunu gözlemliyoruz. Büyük şehirlerdeki yaşam maliyetlerinin artmasıyla birlikte farklı şehirlerde kariyer fırsatlarına yönelen adaylarla daha sık karşılaşıyoruz.

İSTİHDAM 1.000’İ GEÇTİ

İstihdamımız binin üzerinde. Sektörde belirli uzmanlık gerektiren bazı pozisyonlarda yetkin aday bulmanın zor olabildiğini gözlemliyoruz. Ancak biz, dışarıdan işe alım yapmak yerine mevcut ekibimiz içinde yetenekleri geliştirmeye ve çalışanlarımıza kariyer fırsatları sunmaya odaklandık. İç terfiler ve yetenek gelişim programlarımızla ekip arkadaşlarımızın potansiyelini ortaya çıkarmayı, onların kariyer yolculuklarını desteklemeyi önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımızla çalışanlarımızın kariyerlerini uzun vadeli şekilde destekleyen bir gelişim ortamı yaratmayı hedefliyoruz.