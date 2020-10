Çok boyutlu CEO'lar

CEO’LAR NEDEN ÇOK ŞAPKA TAKIYOR?



BAŞARI İÇİN Odgers Berndtson Türkiye Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar: Belirli bir fonksiyona yönelik ihtiyaç duyulan derinlikteki uzmanlığa sahip profesyonellerle çalışma ilişkisi kurulamayıp, kritik performans oluşturulamadığında, başarıyı devam ettirebilmek adına CEO’nun pek çok şapkayı da üstlenmesi gerekebiliyor. GLOBALDE FARKLI NGS Global Yönetici Ortağı Can Önen: Globalde Chief Digital Officer, Chief Disaster Officer gibi yeni üst düzey pozisyonlar yaratılıyor. Riskler arttıkça CEO bazı şapkalarını bu yeni pozisyonlara devrediyor. Türkiye’de ise bütçesel limitler uygulamada ciddi sıkıntılar yaratıyor ve CEO’lar birçok görevi üstlenmek zorunda kalıyorlar.

KURTARICI CEO’LAR Unida Danışmanlık Kurucu Ortağı Saide Kuzeyli: Günümüz CEO’larını piyasaların artan belirsizliği, toplumsal çalkantılar, kamunun artan denetimi, talepleri ve bu kompleks koşullara uygun strateji ve ekip oluşturma gibi nedenlerle giderek daha fazla “kurtarıcı”, “onarıcı”, “dönüştürücü” olma gibi yeni roller, yükümlülükler bekliyor.

“ÇEVİK” İHTİYAÇ Ergene Consulting & HGA Group Türkiye Başkanı Murat Ergene: Bu dönemde belirsizliklerin yönetilmesi çok değerli bir yetkinlik oldu. Küçük takımlarla hızlı kararlar alabilen ve sosyal iletişimi güçlü liderler aranıyor.

BÜYÜYEN ŞAPKA MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın: Yönetim kurulları, ‘yeni normal’i anlamaya, orta ve uzun vadede getireceği şartlara göre şirketi konumlandırmaya çalışıyor. Şirketin yeni stratejilere geçişi icrada her zaman olduğundan daha fazla efor gerektiriyor. CEO’lar iletişimde de şirketin yüzü oldukları için KSS projelerinde rol almaları gerekiyor.

AKTİVİST CEO Egon Zehnder Türkiye Yönetici Ortağı Murat Yeşildere: Pandemi sonrası ulaşılacak yeni dengede CEO’ların taşıyacağı şapka sayısının kalıcı olarak artacağını zannetmiyorum. Geçiş döneminde CEO’lar daha fazla sorumluluk alıp, bu zor dönemde fırtınadan şirketlerini çıkarabilir. Artık CEO’lar özellikle dünyanın problemlerini çözmek üzere daha fazla “aktivist” rol üstlenecek ve paydaş yönetiminde daha aktif olacaklar.