ÜÇ LİDER ÜÇ YASAKLI KELİME



“HAYIR” VMware Türkiye Ülke Direktörü MURAT MEDİÇELER’in mümkün olduğunca az kullanmaya çalıştığı kelime ise “hayır”. “Hayır” demek yerine “evet” demenin yollarını aradığını ve farklı çözüm opsiyonları sunduğunu belirten Mediçeler, “Talepte bulunan kişinin bu opsiyonlardan birini seçmesini ya da kendi çözüm önerisini getirmesini beklerim. Böylece ortak bir çözüm oluşturmaya, çözümün bir parçası olmaya çalışırım. Tabii hayır demenin kaçınılmaz olduğu zamanlar olabilir. Böyle durumlarda hayır demekten kaçınmam” diye konuşuyor.

“MÜMKÜN DEĞİL” Huzur ve dürüstlük kavramları Gittigidiyor Genel Müdürü ÖGET KANTARCI için çok önemli. Bu duygularla insanın enerjisinin her zaman yüksek olacağına inanıyor. Her zaman bardağın dolu tarafına bakıyor ve olumlu olana odaklanıyor. Kantarcı, “Bu nedenle iş hayatımda, özellikle de yeni girişimler ve hedeflerle ilgili ‘Olmaz, yapamayız, mümkün değil’ gibi olumsuz söylemler kullanmamaya özen gösteriyorum. Çünkü olumlu ya da olumsuz her enerjinin, etrafı etkisi altına alma potansiyelinin son derece yüksek olduğunu düşünüyorum” diyor.

“OLAMAZ” BAT Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü GÖKHAN BİLGİÇ, hayatta her zaman çalışmanın gücüne, konu ne olursa olsun gösterilen çabanın mutlaka karşılık bulacağına inananlardan. Bu nedenle iş ve özel hayatında “yapılamaz” ya da “olamaz” kelimelerini kullanmamayı tercih ediyor. “Her zaman yapılabileceklere odaklananlardanım ve çalışarak her işin başarıya ulaşacağına inanıyorum. Ayrıca her problemin bir fırsat olduğunu düşünüyorum” diyor.