İş dünyasında birçok iş insanının söylemekten kaçındığı kelimeler var. Aslında bu kelimeler onların işe ve hayata bakışına dair de önemli mesajlar içerirken karşılarındakinden beklentilerini de net şekilde ortaya koyuyor. Örneğin Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya, “Bu iş olmaz” denilmesinden hoşlanmıyor. Bir insanın, odaklandığı ve gerçekten istediği takdirde her işi yapabileceğini düşünen Şankaya, “Bir işin yapılması için istek ve gerekli şartlar varsa, imkansız diye bir şey yoktur” diyor. Doğanlar Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ise “bakarız” kelimesini hiç kullanmıyor. Belirsizlik ve taviz anlamını taşıdığı için söz konusu kelimeden uzak durduğunu belirten Doğan, her zaman net olmaya çalıştığının altını çiziyor. “Yani yapacağım bir şeyse yaparım. Yapamayacağım bir şey ise ‘hayır’ demeye özen gösteririm” diyor.

İKİ CEO’NUN YASAĞI!

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “imkansız” kelimesinin lugatında yeri olmadığını söylüyor. “Belki biraz beylik bir söz olacak ama bana göre ‘Zor başarılır, imkansız zaman alır’. Çevremdekilerden de imkansız kelimesini duymak istemem, duyarsam da muhakkak benden hiçbir şeyin imkansız olmadığını anlatacak 1-2 kelam dinlerler” diyor. Hafele Türkiye ve Bölgeleri İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Anladınız mı” ifadesinden köşe bucak kaçıyor. Anlaşılma sorumluluğunun anlatanda kalması gerektiğini dile getiren Uytun, sözlerine şöyle devam ediyor, “Mevlana’nın ‘Bütün bildiğin karşıdakinin anladığı kadardır’ sözünde olduğu gibi sorumluluğu daha çok anlatana vermek daha doğru olacaktır. Ayrıca ‘genel olarak’ tabirini de hiç beğenmem ve kullanmam; özel durumları ihmal etmesinden rahatsız olurum.”

“MİNNET” VE “OLABİLİR”

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’un hiç bir zaman kullanmadığı kelime; ‘minnet’. Timur, neden minnet kelimesinden uzak durduğunu şöyle anlatıyor: “Çünkü bu dünyada yetenekli ya da üstün olanların aslında eksiği olanlara borcu vardır. Nitekim çalışkan veya tembel olmak,doğuştan gelen bir işlev. İşte tam da bu sebeple çalışkan olanın tembele borcu vardır. Minnet duymak bu kıymetli duygunun önüne set çekiyor.” Panasonic İtalya, Doğu Avrupa ve Türkiye Bölge Müdürü Ali Oktay Ortakaya, hem iş hem özel hayatında “olabilir” kelimesine ve bu şekilde biten cümlelere neden tahammülü olmadığını şöyle anlatıyor: “Kullanmadığım ve kullanılmasından da hoşlanmadığım ifade bir şeyin belirsizlik ve olasılıklara bağlı olduğunu gösteren ‘olabilir’. Elbette iş veya özel hayatımızda her şeyi kontrol etmemiz mümkün değil. Ancak özellikle ekibimdeki arkadaşlarımın işlerini yönetirken kontrolleri altında olan konular için ‘olabilir’ ifadesini kullanmamalarını tercih ederim. Çünkü bana göre böylesi durumlarda ‘Olabilir’ demek, aslında durumun kontrolleri altında olmadığını ve orta vadede yönetemeyeceğimiz bir sonucun ortaya çıkabileceğini anlatır.”

“ASLA” VE “AMA” OLMASIN

Bazı iş insanlarının hoşlanmadığı kelime sayısı birden fazla… Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir “asla” ve “ama” kelimelerine mesafeli… Her şeyin hayal ederek başladığını dile getiren Özdemir, bu iki kelimenin kendisine önyargıyı anımsattığını ifade ediyor. “Halbuki biz projelerimizde çoğu zaman kimilerinin ‘Asla olmaz, başaramazsınız’ ya da ‘Ama şöyle bir engel var’ dediklerini başardık” diye de ekliyor. AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış da “ama” kelimesini kullanmaktan kaçınıyor. Arkadaşlarının da kullanmamasını rica ediyor. “Olumlu bir mesajı parçaladığını hissettiğim için ‘ama’ yerine genellikle ‘ve’, ‘bununla birlikte’ gibi kelimeleri kullanıyorum” diyor.

“PANİK YAPMAMALI”

Umutsuzluk ve olumsuzluk çağrıştıran kelimelerden uzak duran bir diğer iş lideri de Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu. Deneyimli iş adamı, “panik” kelimesini hiç kullanmıyor ve kullanmak da istemiyor. Hiçbir zorluk karşısında panik yapmadığını belirten Konukoğlu, ne kadar zor durumda kalınırsa kalınsın paniğe kapılmamak gerektiğini de savunuyor. “Panik başarısızlığın en büyük nedenidir. Panik yapan, yüzme bilmeyenin çırpındıkça battığı gibi dip yapar, çözümsüzlük sarmalına takılıp kalır” diye konuşuyor. adesso Türkiye Genel Müdürü Burak Barı, yaşamında “imkansız” kelimesini kullanmayı tercih etmiyor. “Bana göre ‘imkansız’ kelimesi gerçekçi değil, tam tersine insanların aslında yalnızca inanmak istedikleri veya inanmayı seçtikleri bir yanılsamadan ibaret. Eğer insan kendine net bir hedef koyarsa ve bu hedefe ulaşmak için çaba harcamayı hiç bıkmadan ve yılmadan sürdürürse, o ‘imkansız’ olarak tanımlanan tüm hedefler er ya da geç gerçeğe dönüşecektir” diye konuşuyor.



ÜÇ LİDER ÜÇ YASAKLI KELİME



“HAYIR” VMware Türkiye Ülke Direktörü MURAT MEDİÇELER’in mümkün olduğunca az kullanmaya çalıştığı kelime ise “hayır”. “Hayır” demek yerine “evet” demenin yollarını aradığını ve farklı çözüm opsiyonları sunduğunu belirten Mediçeler, “Talepte bulunan kişinin bu opsiyonlardan birini seçmesini ya da kendi çözüm önerisini getirmesini beklerim. Böylece ortak bir çözüm oluşturmaya, çözümün bir parçası olmaya çalışırım. Tabii hayır demenin kaçınılmaz olduğu zamanlar olabilir. Böyle durumlarda hayır demekten kaçınmam” diye konuşuyor.

“MÜMKÜN DEĞİL” Huzur ve dürüstlük kavramları Gittigidiyor Genel Müdürü ÖGET KANTARCI için çok önemli. Bu duygularla insanın enerjisinin her zaman yüksek olacağına inanıyor. Her zaman bardağın dolu tarafına bakıyor ve olumlu olana odaklanıyor. Kantarcı, “Bu nedenle iş hayatımda, özellikle de yeni girişimler ve hedeflerle ilgili ‘Olmaz, yapamayız, mümkün değil’ gibi olumsuz söylemler kullanmamaya özen gösteriyorum. Çünkü olumlu ya da olumsuz her enerjinin, etrafı etkisi altına alma potansiyelinin son derece yüksek olduğunu düşünüyorum” diyor.

“OLAMAZ” BAT Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü GÖKHAN BİLGİÇ, hayatta her zaman çalışmanın gücüne, konu ne olursa olsun gösterilen çabanın mutlaka karşılık bulacağına inananlardan. Bu nedenle iş ve özel hayatında “yapılamaz” ya da “olamaz” kelimelerini kullanmamayı tercih ediyor. “Her zaman yapılabileceklere odaklananlardanım ve çalışarak her işin başarıya ulaşacağına inanıyorum. Ayrıca her problemin bir fırsat olduğunu düşünüyorum” diyor.







