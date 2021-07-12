AB Grup Holding, pandemi sürecinde Madnasa Türkbükü, Madnasa Zirve ve AB Grup Holding Teknoloji Üssü’nün de içinde bulunduğu projeler için Bodrum’a 150 milyon dolarlık yatırım yapıyor.

Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Yunanistan, İspanya ve Londra’da faaliyet gösteren AB Grup Holding, pandemi sürecinde Madnasa Türkbükü, Madnasa Zirve ve AB Grup Holding Teknoloji Üssü’nün de içinde bulunduğu projeler için Bodrum’a 150 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiriyor.

1989 yılında kurulan AB Grup Holding kısa süre içerisinde inşaat ağırlıklı büyüyerek Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Yunanistan, İspanya ve Londra’da yatırımlara başladı. Dünya genelinde taşeron firmalar da dahil toplamda 10 bini aşkın çalışanlarının bulunduğunu söyleyen AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, “Atina’da inşaat projelerinin yanı sıra tarım atıklarını geri dönüştüren santrallar kurup devlete 20 seneliğine kiraladık. İnşaat tarafında da şu an satışa hazır üç tane bitmiş projemiz mevcut. Küresel salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte bu projelerin de satışlarını gerçekleştireceğiz. Ayrıca yine Atina’da ye alan marina projesini üstlendik. Bu projelerin toplam değeri 350 ile 400 milyon Euro civarında” dedi.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Türkiye’den inşaat malzemeleri tedarik etmek için AB Grup Holding Greece’i kurduklarını belirten Bayrak, “Bu holdingler birbirleri arasında ihracat da yapıyor. Türkiye’den inşaat malzemelerini tedarik ediyor ve kendi holdingimize ihraç ediyoruz. Bu sayede hem Türkiye ve Türk firmaları kazanıyor hem de yurt dışında Türk ürünleri kullanmış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Atina’da bir yapı market kurmaya hazırlandıklarını da sözlerine ekleyen Muhsin Bayrak, “Alt yapısı ve diğer tüm detaylar hazır durumda. Pandeminin gidişatına göre bu projemizi de kısa süre içerisinde hayata geçirmek istiyoruz. Atina’da çok ciddi bir inşaat açığı var. Binaların hepsi oldukça eski. 100, 150 yaşında binalar mevcut. 7 yıldır Atina’da faaliyet gösteriyoruz ve aynı zamanda bölgede büyüklük olarak inşaat şirketleri arasında ilk sıralardayız. Türk bayrağını burada dalgalandıran tek holdingiz.” dedi.

“DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ BODRUM”

Bodrum’daki yatırımları hakkında detaylı bilgi veren AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı şöyle devam etti: “Bodrum turizmde dünyanın göz bebeği. Dünya sosyetesinin ve bütün kültürlerin bir araya gelebildiği, her şeyi bulabileceğiniz bir nokta. Tüm dünyayı gezdim ancak dünyada Bodrum kadar güzel başka bir yer görmedim. Bu nedenle Bodrum’a alışılmışın dışına çıkarak farklı bir konsept ile geldik. Madnasa Türkbükü’nde birinci etapta 16 adet malikane yer alacak. Madnasa Zirve’de ise 12 adet 750 metre kare içerisinde üzerinde helikopter iniş alanı ve akıllı ev sistemli malikaneler olacak. Hedef kitlemiz Türkiye’de yatırım yapabilecek, gelir düzeyi yüksek yabancı yatırımcılar ve alıcılar.”

16 TL İLE DÜNYADAKİ EN PAHALI AÇILIŞI YAPAN COIN

Muhsin Bayrak, 4 milyon dolar yatırım miktarı olan ve kripto para dünyasının tamamen yerli ve milli borsası hedefiyle kurulan ABStocks’la ilgili ise şu bilgileri paylaştı: “Türkiye’de son dönemlerde kripto para dünyasında çok ciddi sorunlar yaşandı. Güçlü bir grubun bu işe el atması gerektiğini fark ettik. Türkiye’de şu anda belki kripto para alım-satım piyasasına veya kripto paraya ihtiyacımız yok ancak bana göre bu geleceğin parası. Güçlü gruplar bu işin içine girmezse, sermaye yatırmazlarsa dünyadan geri kalırız. Bu işi güçlü yatırımlar ve sermaye ile doğru yaparsak dünyadan Türk bankalarına sermaye ve döviz çekebiliriz.”

TEMEL HEDEF TÜRKİYE’YE DÜNYANIN HER YERİNDEN DÖVİZ ÇEKMEK

Türkiye’nin ilk kez bir holding güvencesinde üretilen ve ABStocks’un kendi kripto varlığı olan ABGCoin’i de borsa ile aynı anda işleme aldıklarını ifade eden Bayrak, “Şu anda inanılmaz bir talep mevcut. 16 TL civarında çıkış ile dünyadaki en pahalı coin olarak açılış yaptık. Buradan beklentimiz Türkiye’de 2021 sonu 2022 ortalarına kadar günlük hacmin 10 milyar dolar gibi bir rakama ulaşması. Dünyanın her yerinden dövizi Türkiye’ye çekmek istiyoruz. B planımız ise yurt dışı altyapımızı kullanarak bunu globale taşımak. Avrupa’da halihazırda bilançoları kuvvetli şirketlerimiz mevcut. Bir sonraki hedefimiz Avrupa’ya oradan da Amerika’ya açılmak olacak.” dedi.

PROJELERİN TAMAMINDA PROFESÖR BARBAROS SAĞDIÇ İMZASI

İstmarina projesiyle dünyanın en iyi mimarlık ödülüne layık görülen Mimar Prof. Barbaros Sağdıç İngiltere'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İspanya'nın en saygın üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. New York, Londra ve Dubai'de halihazırda projeler yürüten Sağdıç, Türkiye'de sadece AB Grup Holding ile çalışıyor.