Samsun'da İş Dünyası ile Buluşma programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak modelin finansman altyapısını tamamladıklarını açıkladı.

Samsun'daki konuşmasında asgari ücretli dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak modelin finansman altyapısını tamamladıklarını açıklayan Bakan Albayrak, 20 yıl vadeyle, en düşük faiz oranıyla kiradan daha ucuz maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık" dedi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Yaklaşık 6 senedir ülkemiz çok yoğun kuşatmayla mücadele veriyor. Ekonomik konularda, tehditlerin dozunu çıkarabilecekleri en yüksek düzeye çıkararak son 15 ayda yaşadığımız süreçte şahit olduk. Kur, faiz ve enflasyon sarmalına birileri almak için her yolu denedi. Son bir yılda 3 büyük kur atağı yaşadık. Birileri enflasyonu kontrol edilemez noktaya getirmek için çaba sarf ettiler.

- Enflasyonla mücadele ortada. Enflasyonla topyekün mücadele diyerek son bir yılda geldiğimiz noktada TÜFE’de yüzde 8, ÜFE’de yüzde 1.70 seviyelerine inerek tarihi bir netice ortaya koyduk. Yılsonu hedefimiz 12’lerin altında gerçekleşerek yılı kapatacağız. Düşük tek haneleri çok hızlı şekilde yaşayacağımız sürece gireceğiz. Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha başlangıç.

- Türkiye kimseden bir kuruş almadı ve kimseye el açmadık. Türkiye olarak güçlü bilançomuzu devam ettiriyoruz. Genel yönetim borç stoğu yüzde 30,2 oranına sahip olarak dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesiyiz.

- Ekonomik aktivitedeki toparlanma öne çıkıyor. Eylül ayında 4A kapsamındaki toplam sigortalı sayısı 431 bin kişilik artış gerçekleştirdi. Toplam konut satışı Eylül’de 147 bine ulaştı. Otomotiv satışları 40 bine ulaştı.

- Dar gelirli vatandaşlar özelinde müjde vermek istiyorum. Asgari ücretli dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak modelin finansman altyapısını tamamladık 20 yıl vadeyle, en düşük faiz oranıyla kiradan daha ucuz maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşları ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık. Her yıl en az 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacak bu modelin detaylarını bu ay bitmeden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özel bir programla anlatacağız.