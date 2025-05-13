Emlak vergisi ödeme takvimi mayıs 2025: Ne zaman, nereye ve nasıl Ödenir? Muafiyet koşulları nelerdir?

Türkiye'de gayrimenkul sahibi olan herkesin her yıl düzenli olarak ödemesi gereken emlak vergisinin ilk taksit ödeme dönemi Mayıs ayıyla birlikte devam ediyor.
Belediyeler tarafından tahsil edilen bu vergi için ödeme tarihleri ve yöntemleri merak konusu. Peki, 2025 yılı emlak vergisi ne zaman ödenir, nasıl yatırılır ve kimler bu vergiden muaf tutulur? İşte güncel bilgilerle emlak vergisi ödeme süreci ve muafiyet şartları...
Emlak vergisi, sahip olunan taşınmazın (konut, iş yeri, arsa veya arazi) bulunduğu belediye sınırları içerisinde olması durumunda her yıl ödenmesi zorunlu bir yerel vergidir. Vergi mükellefiyeti, taşınmazın tapuya tescil edildiği tarihten itibaren başlar.
2025 Emlak Vergisi Ödeme Dönemleri:
Emlak vergisi ödemeleri 2025 yılı için de iki taksit halinde gerçekleştirilecektir:
İlk taksit ödemeleri için son gün: 31 Mayıs 2025
İkinci taksit ödemeleri için son gün: 30 Kasım 2025
Belirtilen tarihler arasında ödeme yapmayan mükellefler gecikme faizi ile karşılaşabilirler. Bu nedenle ödeme sürelerine dikkat etmek önemlidir.
Emlak Vergisi Ödeme Yolları:
Emlak vergisi ödemelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz çeşitli yöntemler bulunmaktadır:
Emlak Vergisinden Muaf Olanlar (2025):
Aşağıdaki şartları taşıyan bazı kişiler emlak vergisinden muaf tutulmaktadır:
Muafiyetten yararlanmak isteyen kişilerin, ilgili durumu belgeleyerek bağlı oldukları belediyeye yazılı olarak (dilekçe ile) başvurmaları gerekmektedir.