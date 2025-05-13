Emlak vergisi ödeme takvimi mayıs 2025: Ne zaman, nereye ve nasıl Ödenir? Muafiyet koşulları nelerdir?

Türkiye'de gayrimenkul sahibi olan herkesin her yıl düzenli olarak ödemesi gereken emlak vergisinin ilk taksit ödeme dönemi Mayıs ayıyla birlikte devam ediyor.

Belediyeler tarafından tahsil edilen bu vergi için ödeme tarihleri ve yöntemleri merak konusu. Peki, 2025 yılı emlak vergisi ne zaman ödenir, nasıl yatırılır ve kimler bu vergiden muaf tutulur? İşte güncel bilgilerle emlak vergisi ödeme süreci ve muafiyet şartları...



Emlak vergisi, sahip olunan taşınmazın (konut, iş yeri, arsa veya arazi) bulunduğu belediye sınırları içerisinde olması durumunda her yıl ödenmesi zorunlu bir yerel vergidir. Vergi mükellefiyeti, taşınmazın tapuya tescil edildiği tarihten itibaren başlar.

2025 Emlak Vergisi Ödeme Dönemleri:

Emlak vergisi ödemeleri 2025 yılı için de iki taksit halinde gerçekleştirilecektir:

1. Taksit: Mart, Nisan ve Mayıs aylarında

2. Taksit: Kasım ayında

İlk taksit ödemeleri için son gün: 31 Mayıs 2025

İkinci taksit ödemeleri için son gün: 30 Kasım 2025

Belirtilen tarihler arasında ödeme yapmayan mükellefler gecikme faizi ile karşılaşabilirler. Bu nedenle ödeme sürelerine dikkat etmek önemlidir.

Emlak Vergisi Ödeme Yolları:

Emlak vergisi ödemelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz çeşitli yöntemler bulunmaktadır:

Belediye Vezneleri: Taşınmazınızın bağlı olduğu belediyeye bizzat giderek nakit veya kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.



Belediyelerin Online Ödeme Sistemleri: Birçok belediye, resmi internet siteleri üzerinden online ödeme imkanı sunmaktadır. T.C. kimlik numaranız veya taşınmaz bilgilerinizi kullanarak hızlıca ödeme yapabilirsiniz.



E-Devlet: Emlak vergisi borcunuzu sorgulayabilir ve belediyenizin desteklemesi halinde e-Devlet üzerinden de ödemenizi tamamlayabilirsiniz.



Banka Şubeleri ve İnternet Bankacılığı: Anlaşmalı bankaların şubeleri veya internet/mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla emlak vergisi ödemesi yapabilirsiniz.

Emlak Vergisinden Muaf Olanlar (2025):

Aşağıdaki şartları taşıyan bazı kişiler emlak vergisinden muaf tutulmaktadır:

Geliri olmayan ev hanımları

Emekliler (Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olanlar)

Şehit yakınları ve gaziler

Engelliler

Dul ve yetimler (geliri olmayan)

Muafiyetten yararlanmak isteyen kişilerin, ilgili durumu belgeleyerek bağlı oldukları belediyeye yazılı olarak (dilekçe ile) başvurmaları gerekmektedir.