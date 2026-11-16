Kuveyt Türk, 2026'nın ocak-eylül döneminde konsolide net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artırarak 43 milyar liraya çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, bankanın kullandırdığı fon büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 846 milyar liraya ulaştı, konsolide aktif büyüklüğü ise 1,76 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 43 milyar lira konsolide net kar elde eden bankanın öz kaynakları ise 173 milyar liraya ulaştı.

Kuveyt Türk, toplam fonlama tabanı (toplanan fonlar ve mevduat dışı kaynaklar) büyüklüğünü de 1,37 trilyon lira seviyesine çıkardı.

Bankanın üçüncü çeyrek itibarıyla donuk alacaklar oranı yüzde 3,21, cari hesabın toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 61 oldu. Yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 37,27, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18,72 seviyesinde kaydedildi.

- "Reel ekonomiye ve toplumumuza değer katmaya devam edeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, küresel ve yerel piyasalarda dengelenme ve dezenflasyon süreçlerinin öne çıktığı 2026'nın üçüncü çeyreğinde, sağlam bilanço yapısı ve ihtiyatlı risk yönetimi yaklaşımı sayesinde sürdürülebilir büyüme çizgisini koruduklarını belirtti.

Uyan, 40 yıla yaklaşan tecrübeyle katılım bankacılığının güvenini sahaya yansıtarak, ülkenin kalkınmasında kilit rol oynayan sanayicilerin, ihracatçıların ve KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarına proaktif çözümler sunmaya odaklandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Ulaştığımız 1,76 trilyon liralık konsolide aktif büyüklük, müşterilerimizle aramızdaki köklü güven ilişkisinin ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun bir göstergesi. Yılın son çeyreğinde de dijitalleşme ve yapay zeka yatırımlarımızla hizmet kalitemizi ileri taşırken katılım bankacılığı ilkelerimiz rehberliğinde paydaşlarımıza, reel ekonomiye ve toplumumuza değer katmaya devam edeceğiz."