Sütaş, “Çiftlikten Sofralara” iş modeliyle SB COP Awards 2026 kapsamında verilen iki özel ödülden biri olan Blueprint Ödülü’nü aldı.

Sütaş, “Çiftlikten Sofralara” döngüsel iş modeliyle Sustainable Business (SB) COP Awards 2026'da Blueprint Ödülü’ne layık görüldü. Ödüle 1.400 başvuru yapıldı.

Blueprint Ödülü, COP Eylem Gündemi’nin farklı bileşenlerini kapsayan iki özel kategoriden biri. Bu kategoride değer zincirini Eylem Gündemi’nin birden fazla temasında dönüştüren ve başka sektörlere örnek olabilecek özel sektör modelleri ödüllendiriliyor. Sütaş ödülü “Döngüsel Gıda-Enerji-Toprak Bağlantısıyla Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sistemlerinin Dönüştürülmesi” başlıklı çalışmasıyla kazandı.

Sütaş Sürdürülebilirlik Lideri ve Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yılmaz, ödülü SB COP Başkanlığı Temsilcisi Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Ricardo Mussa’dan aldı. Yılmaz, modeli şöyle anlattı: “Çiftlikten Sofralara modelimizle tarımsal üretimi, hayvancılığı, süt ürünleri üretimini, yenilenebilir enerji ve organik gübre üretimini birbirini tamamlayan bir sistem olarak ele alıyoruz. Bu yaklaşım sayesinde bir üretim sürecinin çıktısını başka bir üretim sürecinin girdisine dönüştürüyoruz.” Yılmaz, ödülün döngüsel iş modellerinin başka sektörlerde yaygınlaşmasına ilham vermesini dilediklerini söyledi.

MODELİN RAKAMLARI

Şirketin açıkladığı verilere göre Sütaş, sözleşmeli modelle 84 bin dekar alanda kaba yem üretiyor. Yem fabrikalarında yılda 617 bin ton karma yem, çiftliklerinde yılda 755 bin ton organik gübre üretiliyor. Şirket, endüstriyel tesislerinin elektrik ihtiyacının tamamını çiftliklerindeki gübre ve organik atıklardan üretiyor.

Sütaş’ın Karacabey, Aksaray, Tire ve Bingöl’de dört entegre tesisi bulunuyor. Bu tesislerde günde 7 milyon paket süt ürünü üretiliyor. Şirket 8 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor, yaklaşık 20 bin üretici aileden süt tedarik ediyor ve ürünlerini 171 bin satış noktasında satıyor. Sütaş’ın 2025 konsolide net cirosu 56,7 milyar TL.