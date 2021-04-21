Hava Kent’i farklı illere de taşıyacak

Planlanan tüm yatırımlarla birlikte dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı İGA, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük istihdam merkezi olarak da hizmet yürütecek. Sayısı 150 bini bulması beklenen İGA ve havzasındaki çalışanlar, bölgede en çok da konut ihtiyacını ortaya çıkaracak.

İstanbul Havalimanı’na (İGA) en yakın bölgede, ilk büyük konut projesi, CVS Hava Kent Konut Yapı Kooperatifi farklı iş modeliyle faaliyet geçirildi. Yeni nesil kooperatif yapısı ile 2016 yılında kurulan CVS Hava Kent Konut Yapı, hali hazırda 520 üyeyle faaliyet yürütüyor. Üyelerin büyük çoğunluğu ağırlıklı pilot ve havaalanı çalışanlarından oluşuyor. CVS Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, “Projelerimizde bin TL aylık taksitle konut edinme fırsatı yarattık” dedi.

CVS Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Çavuş, kurdukları kooperatif sistemiyle farklı bölgelerde de proje geliştireceklerini söyleyerek, “Devletimizin kooperatifçilik mevzuatlarına uygun, son derece şeffaf bir sistemimiz var. Yeni sisteme göre e-devlet üzerinden tüm üyelerimiz kooperatife dair her şeyi istediği an açık ve net görebiliyor, takip edebiliyor. Sistemimizi sürdürülebilir bir şekilde farklı şehirlerde farklı bölgelerde devam ettirmek istiyoruz” dedi.

İlk projede yaşam başlıyor

Projelerini hali hazırda 4 noktada yürüten Hava Kent’in ilk etabı Hava Kent Taşoluk, İGA’ya 7 km, Arnavutköy Belediyesi’ne 1 km, yeni yapılacak Kirazlı – Havaalanı Metrosu’na 750 metre uzaklıkta yer alıyor. 4 blok ve 144 daireden oluşan Hava Kent Taşoluk’ta yaşamın kısa sürede başlayacağını söyleyen CVS Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, Hava Kent Taşoluk etabının yüzde 60’ının tamamlandığını söyledi. Çavuş, “İlk devreye alacağımız projenin toplam inşaat alanı 14 bin 500 metrekare, toplam yatırım maliyeti 30 milyon TL” dedi.

Hava Kent Haraççı projesi ise İstanbul Havalimanı’na 7,5 km mesafede yer alıyor. Hava Kent Haraççı’da 150 konutluk bir proje yapılması hedefleniyor. 2022 son çeyrekte teslim edilmesi planlanan Hava Kent Haraççı’nın yaklaşık 36 milyon TL’ye mal olacağı öngörülüyor. 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin olacağı projede 90 m² olan 2+1 dairelerin giriş aidatı 75 bin TL olup 36 ay vade ile aylık 1500 TL taksitleri olacak. Bu daire tiplerinin muhtemel bedeli 360 bin TL olarak hesaplanıyor.

Yeni etabın tanıtımı yapıldı

CVS Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, geçen Ekim ayında yeni projeleri Hava Kent Taşoluk 2’nin duyurusunu yaptıklarını dile getirdi. İstanbul Havalimanı’na 5.5 km, Arnavutköy metrosuna 750 metre uzaklıkta yer alan Hava Kent Taşoluk 2 projesi 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 140 konut ile ticari alanlardan oluşacak. Toplam yatırım bedeli 34 milyon TL olan proje 9 bin metrekare alan üzerinde yer alacak. Projenin %60’ını yeşil alan oluşturuyor. Erkut Çavuş, “Giriş katlar bahçe kullanım alanlı olacak. Projemizin diğer projelerimizden farkı ise kurulacak güneş panelleri ile kendi elektriğini üretecek olması. Burada üretilen enerjiyi ortak alanlarda kullanılarak aidat giderlerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

İmar çalışmaları devam eden Hava Kent Akpınar projesi ise İstanbul Havalimanı’na 3 km, Yat Limanı’na 750 metre, Odayeri Kavşağı’na 1.5 km mesafede yer alıyor.

"Pandemide arazi geliştirmeyi sürdürdük"

CVS Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş: “Pande sürecinde de yatırımlarımıza, arazi geliştirme faaliyetlerimize devam ettik ve ‘Hava Kent Taşoluk 2’ projemiz için arazimizi hazırladık. İlk Taşoluk projemize çok yakın mesafede yer alan arazimiz için mimari çalışmalara başladık. Yıl sonuna kadar bu projemize de de başlayacağız. 24 ay sonunda da üyelerimize teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.