İstanbul'da konut fiyatlarında iki yıl sonra ilk

İstanbul'da konut fiyatı yüzde 13.1 yükselirken 2 yıl sonra ilk kez enflasyonun üzerinde getiri sağladı.

16.06.2020 17:28:000
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İstanbul'da konut fiyatlarında iki yıl sonra ilk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,2 artış kaydetti.

Konut fiyatlarındaki bu yükseliş kamu bankaları öncülüğünde faizlerde meydana gelen düşüşlerden destek buldu.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Nisan 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 127,5 seviyesinde gerçekleşti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı nisan ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,7, 1,9 ve 1 artış gözlendi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 13,1, 16,1 ve 17,9 artış gösterdi.

İKİ YIL SONRA İLK KEZ ENFLASYON ÜZERİNDE REEL GETİRİ SAĞLADI

Böylelikle İstanbul'da konut fiyatları 2 yıl sonra ilk kez enflasyonun üzerinde reel getiri sağladı.

TÜİK'in son açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 11.39 olurken, nisan ayı enflasyonu ise yüzde 10.94 olarak gerçekleşmişti.

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