KKTC’de konut sektörüne girdi

KKTC’nin önemli bir turizm lokasyonu olmasında büyük emekleri olan Net Holding, ‘Merit’ markasıyla otelcilik sektöründe sürdürdüğü faaliyetlerinin yanına konut inşaatı ve satışını da ekliyor.

KKTC’nin önemli bir turizm lokasyonu olmasında büyük emekleri olan Net Holding, ‘Merit’ markasıyla otelcilik sektöründe sürdürdüğü faaliyetlerinin yanına konut inşaatı ve satışını da ekliyor.

KKTC’de Merit markası ile ilk kez gayrimenkul sektörüne giriş yapan Holding, Girne merkezde yer alan ilk lüks rezidans projemiz Merit Trio Towers satışına başladı. Net Holding Genel Koordinatörü Hande Tibuk, “KKTC’de lider konumumuzu pekiştiren ek yeni yatırımlarımız ve kapasite artırımlarımız sayesinde sürdürülebilir, kuvvetli organik büyümemiz devam ediyor” diye konuşuyor.

Balkanlarda yeni açılan Bulgaristan Merit Grand Mosta otelinin yılın ikinci yarısında karlılığa önemli etki yapacağını vurgulayan Tibuk, “Ayrıca, KKTC’de Merit markası ile yeni girdiğimiz gayrimenkul sektöründe, Girne merkezde yer alan ilk lüks rezidans projemiz Merit Trio Towers satışlarına başlanmıştır. Farklı projelerle KKTC gayrimenkul sektöründe de lider olmayı hedeflemekteyiz” diyor.