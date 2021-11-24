Konut fiyatlarının son 1 yılda en çok arttığı il ve ilçeler

Hepsiemlak, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da satılık konut fiyatlarının son bir yıl içerisindeki değişim oranlarını açıkladı.

EN ÇOK KAZANDIRAN İL ANTALYA



Hepsiemlak’tan yapılan açıklamaya göre, son 1 yılda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il yüzde 52 oranında artışla Antalya oldu. Antalya’yı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa izledi.



İSTANBUL’DA KONUT FİYATLARININ EN ÇOK ARTTIĞI İLÇELER



İstanbul satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında dikkati çeken ve son 1 yılda yüzde 64-73 oranındaki yükselişin yaşandığı ilçeler Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy, Üsküdar ve Beylikdüzü oldu.



ANKARA’DA KONUT FİYATLARININ EN ÇOK ARTTIĞI İLÇELER



Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve ekim ayında tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında Pursaklar liste başında yer alırken Pursaklar’ı Polatlı, Çankaya, Gölbaşı ve Etimesgut takip etti.



İZMİR’DE KONUT FİYATLARININ EN ÇOK ARTTIĞI İLÇELER



İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini bu yıl içinde de korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında Foça, Dikili, Seferihisar, Urla ve Menderes geldi.



ANTALYA’DA KONUT FİYATININ EN ÇOK ARTTIĞI İLÇE



Antalya satılık konut piyasasında son 1 yılda yaşanan yükselişle dikkati çeken ilk ilçe fiyatlarının yüzde 73 arttığı Döşemealtı oldu. Devamında yüzde 45-70 arasındaki artışlarla Konyaaltı, Muratpaşa, Alanya ve Kepez geldi.



BURSA’DA KONUT FİYATLARININ EN ÇOK ARTTIĞI İLÇELER



Bursa’nın son 1 yılda fiyatı en çok artan ilçeleri yüzde 17-51 arasındaki oranlarla Mudanya, Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi oldu.



Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, salgın ile birlikte İstanbulluların eski merkezi bölgelerde yaşamayı daha fazla tercih ettiğini belirterek “Aslında yaşadığımız bu olağanüstü dönemin başından beri ilan aramalarında gözlemlediğimiz değişimleri çeşitli mecralarda paylaşıyorduk ve içinde bulunduğumuz mevcut tablo da bu değişimlerin bir neticesi olarak gözüküyor.



Pandemi sebebiyle toplu taşıma kullanımının tercih edilmemesi, hususi araç sahipliğinin ve dolayısıyla kullanımının artmasının trafiğe getirdiği yük de bu durumun temelinde yatan sebeplerden İstanbullular artık herhangi bir taşıt kullanmaya ihtiyaç duymadan sürdürebilecekleri bir düzen kurmaya daha fazla önem veriyor. Artan döviz kurlarının inşaat maliyetlerini yukarıya taşıması, mevcut pazardaki konut sayısının daralması ve yeni proje alanlarının da azalmasıyla birlikte de merkez ilçelerde fiyatlar oldukça artmış durumda.” ifadelerini kullandı.



ORTADOĞU’DAN BEYLİKDÜZÜ’NE CİDDİ TALEP VAR



Ortadoğu’dan Beylikdüzü bölgesi için ciddi bir talep olduğunu aktaran Tandoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:



“Ortadoğu’dan Beylikdüzü bölgesine oldukça yoğun talep olması, beraberinde artan ulaşım imkanları ve diğer taraftan da bölgenin marina projesi fiyatların artmasında büyük rol oynadı. Gayrimenkul alımı karşılığında vatandaşlık sahibi olacak yabancı yatırımcılara satılacak olan ve ederi 250 bin dolar olmamasına rağmen konutların değerleriyle oynanarak fiyatların yukarı çekildiği şikayetlerinin neticesinde eylül ayında “Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı genelgeye yenilikler getirildi. Bu yeniliklerle bölgedeki fiyatlarda az da olsa bir düşüş söz konusu olabilir.”