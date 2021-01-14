Konut satışları aralıkta sert düştü

Konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azalarak 105 bin 981 oldu.

Konut satışları temmuzdaki zirvenin ardından aşağı yönlü seyrine aralık ayı itibariyle devam etti. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azalarak 105 bin 981 oldu. Aralık ayında ipotekli konut satışları ise yüzde 70,9 azalış göstererek 14 bin 631 oldu.

Konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 oldu. Ocak-Aralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 72,4 artarak 573 bin 337 olarak kayıtlara geçti.