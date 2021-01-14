Konut satışları aralıkta sert düştü

Konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azalarak 105 bin 981 oldu.

14.01.2021 10:16:000
Paylaş Tweet Paylaş
Konut satışları aralıkta sert düştü

Konut satışları temmuzdaki zirvenin ardından aşağı yönlü seyrine aralık ayı itibariyle devam etti. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azalarak 105 bin 981 oldu. Aralık ayında ipotekli konut satışları ise yüzde 70,9 azalış göstererek 14 bin 631 oldu.

Konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 oldu. Ocak-Aralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 72,4 artarak 573 bin 337 olarak kayıtlara geçti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İşe alımda CEO'nun rolü artıyor

İşe alımda CEO'nun rolü artıyor

Hibrit model dönemi

Hibrit model dönemi

Çok boyutlu CEO'lar

Çok boyutlu CEO'lar

Yeni kategori yarışı

Yeni kategori yarışı

Zorlu Center sosyal hayata hazır

Zorlu Center sosyal hayata hazır

İşe alımda 8 eğilim

İşe alımda 8 eğilim

Yorum Yaz