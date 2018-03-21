Konut satışları yüzde 5,4 azaldı

TÜİK verilerine göre şubatta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı. Kredili konut satışları yüzde 27,8 düşüş kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,4 azalışla 95 bin 953 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 16 bin 247 konutla ilk sırada (yüzde 16,9) yer aldı. İstanbul'u, 9 bin 686 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 5 bin 965 konut satışıyla (yüzde 6,2) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 7 konutla Hakkari, 8 konutla Ardahan ve 31 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

KREDİLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 27,8 AZALDI

Bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 27,8 azalarak 27 bin 916'ya geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,1 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 190 konut ve yüzde 18,6 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 40,8 ile Amasya oldu.

Diğer konut satışları, şubatta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 68 bin 37 oldu. Bu kategoride de İstanbul 11 bin 57 konut satışı ve yüzde 16,3 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 68,1 oldu. Ankara 6 bin 497 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 4 bin 57 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konutla Ardahan olarak belirlendi.