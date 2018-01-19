Konut satışlarında 2017 rekoru

Türkiye'de 2017'de satılan konut sayısı 2016'ya göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 409 bin 314 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Aralık ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı.

Aralıkta 132 bin 972 konut satışı gerçekleşti. 2017 yılı toplamında ise 1 milyon 409 bin 314 konut satıldı. Bu satış rakamı ile birlikte konut sektörü 2016'daki 1 milyon 341 bin 453 konutluk satış rakamının yaklaşık 68 bin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Rekorun kırılmasında yılın ilk aylarında ve son çeyreğinde gerçekleştirilen konut kampanyaları, ve yabancıya satışta sağlanan kolaylıklar etkili oldu.

EN ÇOK İSTANBUL, EN AZ HAKKARİ

Konut satışlarında 2017 yılında, İstanbul 238 bin 383 konut satışı ve yüzde 16,9 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 150 bin 561 konut satışı ve yüzde 10,7 pay ile Ankara, 84 bin 184 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi.

KONUT FİYAT ARTIŞINDA İZMİR, İSTANBUL'U ÜÇE KATLAYARAK LİDER OLDU

En az satış ise 124 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 473 bin 099 tanesi ipotekli, 936 bin 215 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

YABANCILARA SATIŞ YÜZDE 22 ARTTI: IRAKLILAR ZİRVEDE

Yabancılara yapılan konut satışları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,2 oranında arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2017 yılında ilk sırayı 8 bin 182 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 4 bin 707 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı bin 474 konut satışı ile Bursa ve bin 79 konut satışı ile Yalova izledi.

Yabancılara 2017 yılı aralık ayında ise 2 bin 164 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2017’de ilk sırayı 802 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 378 konut satışı ile Antalya, 188 konut satışı ile Bursa, 141 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak vatandaşları 2017 yılında Türkiye'den 3 bin 805 konut satın aldı. Irak'ı 3 bin 345 konut ile Suudi Arabistan, bin 691 konut ile Kuveyt, bin 331 konut ile Rusya Federasyonu ve bin 78 konut ile Afganistan izledi.