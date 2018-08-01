İşte Ağustos ayının başlıkları

Capital Dergisi'nin Ağustos sayısı, yine zengin içeriği, gündem yaratan araştırmaları, haber ve röportajları ile sizleri bekliyor.

MÜTHİŞ ATILIM!

En büyük 500 şirketin yer aldığı Capital500’e giren şirketler geçen yıl yüzde 18,3’lük büyüme yakaladı. En büyük ilk 10 şirketin toplam cirodaki payı yüzde 21’e çıktı.

SÖYLEŞİ

“YURT DIŞINDA BÜYÜYECEĞİZ”

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, bu yıl sonuna kadar Londra’da ofis açacaklarını belirterek “Yurt dışındaki büyümemizi artırmayı hedefliyoruz” diyor.

“1 YILDA 100 ŞİRKETE BAKTIK”

İş hacmini artıracak milyar dolarlık yatırım planlarını araştırdıklarını belirten Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, “Son 1 yılda 100 şirkete baktık” diyor.

“SATIN ALMALARLA İVME KAZANACAĞIZ”

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, dünya çapında bilinirliği olan teknoloji ve savunma şirketi olmak istediklerini söylüyor.

“EKİPMAN ALANINDA BÜYÜYECEĞİZ”

Türk Traktör Genel Müdürü Marco Votta, “Traktör ekipmanlarını piyasaya sunmaya odaklanacağız. Bu alan orta vadede bize önemli büyüme imkanı sunuyor” diyor.

“LİDERLİĞİ KORUYACAĞIZ”

Japonya’nın ardından Hindistan pazarına gireceklerini söyleyen Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ, dünyada Türk markası olarak büyümek istediklerini belirtiyor.

“BÖLGESEL GÜÇ OLACAĞIZ”

Bölgesel güç olmak istediklerini söyleyen Netlog Lojistik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak’ın hedefi e-ticareti kontrol eden bölgesel ve güçlü bir lojistik şirketi olmak.

“HEDEFİMİZ AVRUPA’DA İLK 5”

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “5 yılda ciroyu ikiye katlamayı, Avrupa’da ilk 5’e girmeyi planlıyoruz” diyor.

ARAŞTIRMA

SON 12 YILDA YAŞLANDIK

En güçlü en büyük şirketler dünyada gençleşirken bizde yaşlanıyor. Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin yaş ortalaması 2005’ten bu yana 7 yıl artmış durumda…

ÖNCELİK LİSTESİ

İş insanların “Acil öncelikler” listesini araştırdık. İlk sırada nakit akışını iyileştirmek, maliyetleri düşürmek ve yeni pazarlara açılmak bulunuyor.

REVİZYON VAR MI?

Sektör sektör yıl sonu büyüme hedeflerinin son durumunu araştırdık. Hedeflerde revizyon en fazla otomotiv, perakende, gıda, içecek ve mobilyada yaşanıyor.

GERİ DÖNÜŞ SIKINTISI!

Turizmden inşaata, otomotivden enerjiye kadar her sektörde yatırımların geri dönüş süresi uzuyor. Turizm yatırımı 25 yılda geri dönerken bu süre otomotivde 10-12 yıl arasında.

BASKI NEREDEN?

Yöneticilerin üzerindeki baskılar artıyor. Değişken dinamiklere göre hızlıca taktik geliştiren profesyoneller, önsezilerini devreye sokarak üzerlerindeki baskıyı azaltmaya çalışıyorlar.

CEO’LARIN GÖZDE ROTASI

İş inşalarının ömrünün yarısından fazlası uçak yolculuklarında geçiyor. Uzakdoğu, Amerika ve Avrupa CEO’ların en sık seyahat ettiği iş rotaları arasında öne çıkıyor.

YENİ HEDEF 30 MİLYAR TL

Özel eğitim pazarı son 5 yılda yüzde 100 büyüdü. Öğrenci sayısının 2,5 milyona ulaştığı sektörün hacminin 30 milyar TL’yi aşması bekleniyor.

YÖNETİM

ESAS HEDEF YÜZDE 50!

Yönetim kurulunda kadın üye sayısı artsa da henüz istenilen seviyelere ulaşılmış değil.

“Yüzde 30 Kulübü Projesi”nin üyeleri, yönetimde “kadın” üye sayısını artırmakta kararlı.

AŞIRI BASKI SENDROMU!

“Ücret için ölen var” uyarısı yapan yönetim gurusu Jeffrey Pfeffer, yeni kitabında Amerika’da çalışanların yüzde 61’inin iş yeri stresi nedeniyle hasta olduğunu belirtiyor.

ZOR ÇALIŞANA ÖZEL YÖNETİM!

Zor çalışana nasıl yaklaşmak lazım? İşten çıkarmanın son çare olduğunu belirten uzmanlara göre kişiye özel yaklaşımlarla zor insanları verimli çalışanlara dönüştürmek mümkün.

GERÇEK USTAM

Liderlerin “usta-çırak” deneyimlerini araştırdık. Üst düzey yöneticiliğe uzanan yolda, resmi ve gayri resmi mentorların öğrettikleri, açtıkları kapılar sıçramalarda kritik rol oynuyor.

KARAR FABRİKASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Tüketicilerin satın alma kararlarını inceleyen pazarlama iletişimcisi Richard Shotton, “Birçok seçim markalar tarafından şekillendiriliyor” diyor.

FİNANS

“YENİLİK” HAREKATI!

Artan dijitalleşme trendiyle önümüzdeki dönemde bankaların yapay zeka, makine öğrenmesi, biyometri, büyük veri ve blockchain teknolojilerine yatırımlarının sürmesi bekleniyor.

“SON 4 AYDA HAREKET OLUR”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2018 sonunda katılım bankacılığında aktiflerin yüzde 16-18 ve kullandırılan fonların yüzde 18-20 bandında büyüyeceğini öngörüyor.

YENİ KÂR ALANLARI

Sigortacılıktan faktöring ve leasinge bankacılık dışı finansta rekabetin yönü değişiyor. Tamamlayıcı sağlık ve yangın, en çetin rekabetin sürdüğü branşlara dönüşmüş durumda.

“AŞIRI REKABET TEKNİK KÂRI AZALTTI”

Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin, yıl sonunu öngörmenin zorlaştığını belirterek aşırı rekabetin teknik kârı azalttığını söylüyor.

“DURGUNLUK YOK AMA İŞTAH AZALDI”

Talep daralmasının yüzde 25’ler seviyesinde olduğunu belirten Garanti Filo Genel Müdürü Ayşegül Gülgör, ikinci yarı için talebin normal zamanlardaki gibi olmadığını söylüyor.

KONJONKTÜR

ENFLASYONDA TEHLİKELİ GİDİŞ

Enflasyondaki yükseliş trendi sürüyor. En önemli endişe tüketici enflasyonunun yıl sonunda yüzde 18-20 arasına kadar yükselecek olması.

ÖZEL BÖLÜM

MIT

GELECEK&TRENDLER

RICHARD BRANSON

KİTAP

PROJEKSİYON

İNSANLAR

ŞİRKET DOKTORU

10 SORU

NEVZAT AYDIN

FUTURE TECH

DİJİTAL CEO

MEDIAPULSE

ZİRVE YOLU

AL RIES

İŞ’TE ANADOLU

FINANCE SUITE

KİŞİSEL YATIRIM

YAŞAM

EXPAT

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer/ LATİN AMERİKA’DAKİ KRİTİK MEYDAN OKUMALAR

Yiğit Kulabaş/ A PLANI – UZUN YAŞA GENÇ KAL

Mehmet Öğütçü/ ENERJİ SORUNLARINI NASIL YÖNETMELİ?

David Bork/ GÜNÜMÜZ ŞARTLARINDA AİLE ŞİRKETİNİZ

Ali Özgenç / AKILLI MAĞAZALAR

Mehmet Gerz / IMKB RUSYA’DAN UCUZ HALE NİYE GELDİ?