Gaziantep'te büyük buluşma

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye ve Fibabanka’nın ana sponsorluğunda, Coface Sigorta ile Fleetcorp’un destek sponsorluğunda hayata geçirilen “Anadolu Markaları” organizasyonunun üçüncüsü Gaziantep’te gerçekleştirildi. Etkinlikte Gaziantep’in en büyük markaları başarı hikayelerini anlatarak KOBİ’lere dijitalleşen dünyada fark yaratmanın yollarını gösterdi. İl il düzenlenen etkinlikler serisiyle Anadolu işletmelerine, dijitalleşen dünyada fark yaratması sürecinde rehberlik edilmesi hedefleniyor. Her ilin kanaat önderleri ve başarılı markalarının yer aldığı etkinlikler boyunca Anadolu’nun yükselen markalarını ödüllendirecek “Anadolu Markaları Yarışması” da tanıtılıyor.