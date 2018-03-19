Perakendenin en yeni dev buluşması

Türkiye’nin en yeni perakende sektörü buluşması “Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri”, Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla hayata geçirildi. Piyalepaşa İstanbul, Troy, Digital Planet, Fortis Sinanlı Kadıköy, Hepsiburada, Vakıf Bank, Mall Of İstanbul, Papara ve Simit Sarayı co-sponsorluğunda, Birleşmiş Markalar Derneği’nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte sektördeki değişim ve inovasyon üç ayrı oturumda tartışıldı, sektörün dev oyuncuları da çeşitli kategorilerde ödüllendirildi.