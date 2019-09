Dijitalleşme meyve suyu üretimini daha da hızlandırıyor

Her gün yaklaşık 1,2 milyon ürün, Spitz’in Avusturya’nın Attnang- Puchheim kentinde bulunan fabrikasından dağıtıma gidiyor. Şirket, 30 üretim hattı ve 35 dolum ve paketleme tesisiyle birçok farklı türde gıda üretimi yapıyor. Ürün gamı likörler, buzlu çay ve maden suyundan gofretlere, dilimlenmiş ekmeğe, soslara, reçellere ve şimdi bala kadar uzanıyor. Bu son derece geniş ürün yelpazesi ve sınırlı adetteki ürün talebi şirket yönetimi açısından çok zorlayıcı. Yeni ürünler daha da hızlı bir şekilde piyasaya sürülmüş oldu Spitz Grubunun CEO’su Walter Scherb Jr. “Otomasyon ve dijitalleşme Spitz için son derece önemlidir” diyor ve ekliyor: “Amaç, yeni ürünleri gelecekte daha da hızlı bir biçimde üretmek. Bunu başarabilmek ve bizi sonuca götürebilecek rekabet avantajı sağlamak için kendi tariflerimizi geliştirme konusunda çalışıyoruz.” Spitz, üretimi olabildiğince verimli ve ekonomik hale getirmek için Siemens dijitalleştirme teknolojisini kullanıyor. Scherb, “Mevcut üretim kontrol sistemimiz artık dijitalleşmenin taleplerini karşılayamaz hale gelmişti” şeklinde konuşuyor ve ekliyor: “Uzun vadede genişleme kapasitesine sahip, yeni ve geleceğe yönelik bir sistemi uygulamaya geçirmek istedik. Tüm üretim süreçlerini tek bir sistem üzerinden kontrol edebilmemiz ve gerçek zamanlı olarak işleme alabilmemiz bizim için önemliydi.” Entegre üretim Uçtan uca ve entegre çözüm sadece süreç istikrarını ve ürün kalitesini artırmakla kalmaz; ayrıca hataya yol açabilecek olası etmenleri de en aza indirir. Spitz, SIMATIC IT Production Suite ile birlikte üretim yürütme sistemi (MES) çözümleri kullanıyor. Bu yazılım üretimi ve üretim sistemlerini kontrol eder, üretim süreçlerini teslimat zinciriyle eşleştirir ve iş sistemleriyle süreç kontrol sistemleri arasındaki boşluğu kapatır. Hem malzeme yönetimi hem de işletme verilerinin toplanması otomasyon çözümüne entegre edilmiştir. Tek düğmeyle ürün değişimi Bir ürünün üretiminin yapıldığı hat, basitçe bir düğmeye basmak suretiyle başka bir ürünün üretimi için uygun hale getirilebiliyor. Bu şekildeki her ürün değişimi, olası kayıpları ve gecikmeleri en aza indirecek şekilde optimize edilmeli. Her ne kadar belirli makineler için kurulum süresi dikkate alınmak zorunda olsa da asıl süreç kontrolü, belirli bir ürün için gerekli olan belirli miktardaki hammaddenin ve müteakip paketleme için gerekli malzemelerin temininde olduğu gibi otomatik olarak gerçekleştirilir. Sipariş verileri, devam eden işlemle doğrudan bağlantılıdır. Aynı anda, üretim ve tüketim verileri bir üst seviyedeki sisteme gönderilir. Dijitalleşme sayesinde prosedür tüm tesislerde birbirinin aynıdır; bu da tüm üretim süreçlerinden elde edilen verilerin eksiksiz, tutarlı ve karşılaştırılabilir olduğu anlamına gelir. Daha iyi analizler yapabilmek için dijitalleşme Spitz gelecekte, Attnang-Puchheim fabrikasındaki tüm tesis ve hatlardan elde edilmiş eksiksiz veriye ve analize erişebilecek. Yeni kurulan üretim sisteminde tüm silo dolum seviyeleri, hammaddelerin türü ve kalitesiyle birlikte, üretimi gerçekleştirilen o parti ürüne özel olarak kaydediliyor. Belirli bir hammadde bir silo veya paletten çıkarıldıktan sonra miktarı ve her bir üretim hattında izlediği yol kesin olarak kayıt altına alınıyor. Akıllı tarif yönetimi Ayrıca, her bir tarifi hammaddelerin özelliklerine göre uyarlamak çok yakında mümkün olacak. Örneğin, şeker içeriği. Tarifin içeriği, elde edilecek son ürün her zaman aynı lezzet, doku ve görünüme sahip olacak şekilde, otomatik olarak yeniden hesaplanabilecek ve değiştirilebilecek. Bunun hoş bir yan etkisi de yanlış hammadde kullanma ihtimalinin hiç olmaması, çünkü sistem tedarik edilen malzemenin gerçekten siparişin bir parçası olup olmadığını teyit ediyor. Bir hata meydana gelirse sistem derhal alarm veriyor. Enerji ve bakımın optimize edilmesi Spitz, süreci hem işletim hem de enerji açısından optimize etmek için Siemens enerji yönetim sistemini de kullanıyor. Bu sistem, ne kadar enerjinin nerede kullanıldığını ve örneğin kullanılmayan enerjinin yok olup olmadığını da açıkça gösteriyor. Durum izleme gelecekte Spitz’de de önemli bir rol oynayabilir. Bu durumda, sensörler her bir motoru sıcaklık, dışarı verdiği ses ve titreşim açısından izlemeye alır. Motorun durumunun bu şekilde belirlenmesi, bakım döngülerini planlamayı kolaylaştırır ve yüksek seviyede bir makine kullanım oranına erişilmesini sağlar.