Limanlarda tam otomatik ve dijital performans

Singapur Limanı performans, güvenlik ve verimlilik alanlarında en yüksek değerleri elde etmek için otomasyondan ve dijitalleşmeden faydalanıyor. PSA International’ın dünyanın en işlek aktarma merkezlerinden biri olan Pasir Panjang Terminali’nde 56 adet istifleme vinci, insan müdahalesi olmaksızın konteynerlerin yükleme boşaltma işlemlerini gerçekleştiriyor.

Söz konusu konteyner limanı arı kovanı gibi yoğun: Giderek artan sayıda vinç, büyüklükleri gittikçe artan gemileri yükleyip boşaltıyor. Vinç boyutlarının gemilerin artan büyüklüklerine uyum sağlaması gerekiyor, bu yüzden büyük miktarlardaki kargo yüklerinin yükleme boşaltma işlemlerini yapabilmek için limanın dijitalleşmesi ve tamamen otomatik bir yapıya kavuşması sağlandı. İskele başına düşen en yüksek verimliliğe sahip olması, taşıma başına düşen maliyetlerin azalması ve sorunsuz işleyen bir düzen sayesinde Singapur Limanı rekabetçilik anlamında önde gidiyor.



Singapur’da, PSA International tarafından işletilen konteyner limanı öncü bir konuma sahiptir. 2018’in başından beri faaliyette olan Pasir Panjang Terminali, tüm genişletme aşamaları tamamlandıktan sonra yılda toplam yaklaşık 30 milyon TEU gibi müthiş bir konteyner yükleme boşaltma kapasitesine sahip olacak.

Sağlam vinç sistemi çok revaçta

Simocrane otomasyon sistemine sahip 56 adet tam otomatik istifleme vinci, terminalin otomasyon ve dijitalleşme konseptinin bir parçası. Şangay’daki vinç üreticisi ZPMC ile çalışan Siemens, elektrik ve otomasyon sistemlerinin tasarımlarını yaparak bunları devreye soktu.



Vinçler hem güvenlikten ödün vermiyorlar hem son derece güçlüler. “Konteyner terminali operasyonlarının ideal olmayan dünyasında, olması gereken standartlara göre birçok küçük sapma mevcut” diye açıklıyor Siemens’teki Vinç Bölüm Başkan Yardımcısı Christian Koegl ve ekliyor “Bu nedenle otomatik bir vinç sisteminin emniyetli ve sağlam olması, istikrarlı bir performans göstermesi ve ayrıca oluşabilecek sapmalara uyum sağlayabilecek esnekliğe sahip olması gerekir.”

SPOT: “Vinçler, oluşabilecek sapmalara uyum sağlayacak esnekliğe sahiptir, çünkü bir konteyner terminalinde mutlaka sapmalar olacaktır.”- Christian Koegl, Siemens Vinç Bölümü Başkan Yardımcısı

Performansta önemli seviyede artış

Yeni vinç sistemleri performans, güvenlik ve taşıma başına maliyet bakımından birçok başka avantaj sunuyor. Açık alan vinçleri otomatik olarak saatte 30 konteynerden daha fazla taşıma gerçekleştiriyor. İnsani müdahale oranı yüzde 5’in altında.



Koegl, “Tam otomatik vinçler operasyonların emniyetli bir ortamda ve ulaşılabilecek en yüksek hızda gerçekleştirilmesini sağlıyor – üstelik günde 24 saat ve her gün” diyor ve ekliyor; “Bunun için sadece bir operatörün birkaç vinçten sorumlu olması gerekiyor ve bu kişinin sadece istisnai durumlarda sürece müdahil olması yeterli oluyor.”

Verilerin akılcı kullanımı

Koegl, “Siemens’te her bir vinçteki binlerce veri noktasını izliyor ve büyük miktardaki bu veriyi alıp akıllı verilere dönüştürüyoruz” diyor. “Veriler tahmini bakım için veya vinçleri daha güvenli, daha esnek ve daha verimli hale getirme amaçlı simülasyon için kullanılabilir”diye açıklıyor. Ek olarak, iletim hızları ve kullanım süreleri optimize edilerek ekipmanın fiziksel kullanım ömrüne eşitlenecek şekilde uzatılabilir. Bu yaklaşım, verimi ve vinç kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarır ve kullanım ömrü süresince maliyetleri en aza indirir.

Limanlarda ve sanayi sektöründe vinçler

PSA tarafından kullanılmakta olan Simocrane platformu ölçeklenebilir olması sayesinde, otomasyon ihtiyacı daha yüksek seviyedeki büyük ve karmaşık vinçlerin yanı sıra, otomasyon ihtiyacı yüksek seviyede olan birkaç bin kW’lık vinçlerin kullanılması konusunda da müşteriye destek olur.

Otomasyon ihtiyacı daha düşük seviyede olan basit vinç tipleri, Simocrane sürücü tabanlı teknolojisiyle desteklenir. Burada, otomasyonla ilgili tüm temel fonksiyonlar sürücünün içine entegre edilmiştir, bu nedenle ayrı bir kontrol cihazı gerekmez.

Sistemin modüler ve ölçeklenebilir olması, tüm vinç tipleri için ihtiyaç duyulan desteğin sağlanabileceği anlamına gelir. Portal vinçler, gezer köprü vinçleri ve açık deniz vinçleri dahil her vinç tipine ve dökme yük taşıma, sarmal yapıların yükleme-boşaltması, kepçeyle yükleme boşaltma, silindirler ve köprülü vinç dahil her tür uygulamaya destek verilebilir. Simocrane platformu açık denizde, limanlarda ve aralarında çelik, kağıt, gemi yapımı ve enerjinin de bulunduğu bir dizi endüstri dalında kullanılıyor.