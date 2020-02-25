Yeni dönemde istihdamda öne çıkan sektörler

Adecco Türkiye Seçme ve Yerleştirmeden Sorumlu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Kamışlı Sezer, istihdamda öne çıkan sektörleri sıraladı, oyun sektöründeki büyümeye dikkat çekti.

Adecco Türkiye Seçme ve Yerleştirmeden Sorumlu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Kamışlı Sezer, hızla değişen dünyada çalışanların değişime adapte olabilmesi için İK departmanlarının sürekli gelişimi merkeze koyduğunu kaydetti. 2019’un istihdam tablosunu da değerlendiren Sezer’in verdiği bilgilere göre geçen yıl en çok perakende, bilişim, finans hizmetleri, savunma sanayi, e-ticaret şirketleri, ihracat bazlı şirketler ve start up’larda alımlar yoğunlaştı.

Yeni yılda ise istihdamda öne çıkacak sektör ve pozisyonlarla ilgili Sezer şunları söylüyor:

“E-ticaret, savunma sanayi, finans hizmetleri ve fintek endüstrisi altında birçok start up şirketlerde işe alım potansiyelinin olduğunu gözlemliyoruz. Yeni yılda, dijital ve IT rollerinde, sektör bağımsız birçok şirketin işe alım yapacağını söyleyebiliriz. Giderek büyüyen oyun sektörü de yine öne çıkan sektörler arasında yer alıyor.”

Kamışlı, inşaat, enerji ve sağlık sektörünün bir kısmında ise geçen yıllara göre daha az işe alım gerçekleştiği kaydediyor.

Zeynep Kamışlı Sezer ile İK yöneticilerin gündemini, yeni trendleri ve çalışan beklentilerini konuştuk.

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