100 bin ayrı çeşit için tek fabrika

Fabrika uzay, havacılık ve elektronik gibi sektörlerde kullanılabilecek elektronik parçaların üretimini gerçekleştiriyor. Bu bileşenler farklı uygulama alanlarına sahip objeler, frekanslar, enerjiler ve uygulama ortamlarıyla sürekli değişen şekillerde ve yapılarda bulunuyor. Bu nedenle Guiyang’daki GSA için en büyük zorluk, uzay endüstrisinin çok çeşitli, sınırlı sayıda ve özellikli ürünlere yönelik talebini karşılamak ve bunları verimli şekilde üretmek olarak ortaya çıkıyor. GSA Akıllı Üretim Genel Müdürü Liu Linlin, sınırlı sayıda üretim yapmanın zorluğundan bahsederken “Her ay genellikle 6 bin parti sipariş alıyoruz, bunların yüzde 70’inde 9’dan az ürün var” şeklinde konuşuyor.

Danışmanlık ve dijital işletme çözümleri Söz konusu fabrika, CASIC grubunun iki iştiraki olan CASICloud ve Guizhou Space Appliance (GSA) tarafından Siemens’in desteği alınarak geliştirildi. Pilot proje, dijital işletme danışmanlığıyla başladı. Siemens, dijital işletme çözümleri yardımıyla fabrikanın tüm yaşam döngüsünü kapsayacak ve uçtan uca entegrasyona olanak sağlayacak şekilde, akıllı üretimin dijital bir ikizini oluşturdu. Siemens, danışmanlığa ek olarak PLC Simatic S7-1500 gibi donanımla TIA Portal, MOM ve Teamcenter gibi yazılımlar da dahil olmak üzere dijital işletme çözümleri de sağladı. CASICloud, endüstriyel internet platformları ve bulut üretimi vasıtasıyla kendi alanındaki uzmanlığını ortaya koydu. Fabrika, INDICS (Endüstriyel İnternet Bulut Alanı) + CMSS (Bulut Üretim Destek Sistemi) sistemleri sayesinde, ortak çalışmaya dayalı bir tasarım, akıllı üretim planlama ve endüstriyel büyük veri analizi sonucu hayata geçirilmiş oldu. GSA, esnek montaja ve akıllı hassas algılamaya imkan veren ağ bağlantılı bir akıllı üretim hattı oluşturdu. Bu tür yenilikçi iş modelleri, teknolojiler ve yönetim biçimleri, işletmenin gelişimini hızlandırdı. Değer zinciri boyunca entegrasyon Üretim, her üç imalat seviyesinde de entegre edilmiş durumda. Dikey entegrasyon, ERP (işletme kaynak planlama) sisteminden MOM (üretim operasyon yönetimi) sistemine olan veri akışını garanti altına alıyor. Entegrasyon, tasarımdan servise kadar da garanti altına alınmış durumda. Ve son olarak yatay entegrasyon, tedarikçilerden müşterilere kadar, ilgili tüm tarafların birlikte sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Üretimde iki katına çıkan verimlilik Akıllı imalat pilot projesi her bakımdan çok hızlı bir şekilde başarıya ulaştı. Üretimde verimliliğin yüzde 50 oranında artması bekleniyor. Standartlara uygun olmayan ürünlerin oranının yüzde 56, işletme maliyetlerinin yüzde 21, ürünlerin pazara çıkış süresinin ise yüzde 30 oranında azalacağı öngörülüyor. Yetenek geliştirme, başarı sağlanan bir başka alan olarak öne çıktı. Bu projede yer alan kişilerin becerileri hızlı bir gelişim gösterdi. GSA, özellikle akıllı üretim için yeni bir departman kurdu. GSA’da yazılım mühendisi olan Lyu Jiangtao, pilot projede görev almak üzere ekibe katıldı ve akıllı üretimden sorumlu yöneticiliğe yükseldi. Bu proje için eğitim alan yetenekli çalışanların birçoğu şimdi diğer akıllı imalat projelerinde önemli roller üstleniyor.