Verimli ve kesintisiz altyapı oluşturduk

Son dönemde, Türkiye’de enerji yönetimi alanında hangi projelerde yer aldınız?

Türkiye’nin en önemli projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı bizim için bir gurur kaynağı. Bunun dışında Siemens olarak 162 yıldır Türkiye’de önemli projelerin ve ilklerin içinde yer aldık. Uzun yıllardır dijitalizasyon ve akıllı otomasyon teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. Sunduğumuz çözüm ve ürünlerimiz hem özel sektörde hem de kamuda fark yaratıyor.

Enerji altyapısında pazardaki büyüklüğünüz nedir?

Akıllı şebeke çözümlerinde Türkiye’de lider konumdayız. Sunduğumuz çözümler enerji dağıtım şirketlerinin yüzde 43’ü tarafından kullanılıyor. Bu dağıtım şirketleri aracılığıyla Siemens akıllı şebekeler ürünleri, çözümleri, sistemleri ve hizmetleri, şirketlerin müşterilerinin yüzde 46’sına ulaşıyor. 2014 verilerine göre Türkiye’deki 21 dağıtım şirketinin enerji kaybı ortalama yüzde 14 civarındayken, Siemens akıllı şebekeler çözümlerini kullanan şirketlerde bu oran yüzde 7’ye düşüyor.

Türkiye’nin global faaliyetlerinizdeki yeri nedir?

Siemens Türkiye, akıllı şebekeler için önemli bir merkez konumunda. Siemens’in dünya üzerinde akıllı şebekelerin gelişimi için belirlediği dört merkezden biri Türkiye. Akıllı şebekeler çözümlerini Türkiye’de geliştiriyor, var olan altyapıyı daha akıllı ve otomatize ederek, insan hatalarından arındırarak, daha verimli kullanabilmeye odaklanıyoruz. Buradaki merkezimizde geliştirilen teknolojilerin zaman içinde Siemens’in faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de kullanılmasını hedefliyoruz.

Enerji alanındaki diğer çalışmalarınız arasında neler bulunuyor?

Ayrıca enerji verimliliği çok önem verdiğimiz bir konu. Son üç yılda 200’e yakın enerji verimliliği projesi gerçekleştirdik. Bu projelerde 220 milyon TL’lik toplam enerji tasarrufu elde edildi. Bu tasarruf, 500 bin ton daha az karbondioksit emisyonuna denk geliyor. Birbiriyle tamamen entegre çalışan yüksek verimlilikte sürücü çözümlerimiz, otomasyon teknolojileri ve servisleriyle her sektörün enerji verimliliği ihtiyacını kusursuz biçimde karşılayabiliyor.

İstanbul Havalimanı’nın enerji altyapısı çalışmalarına nasıl dahil oldunuz?

İstanbul Havalimanı, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olarak hem büyüklüğü hem birçok ilki barındırması nedeniyle benzer projelerden farklı bir yerde konumlanıyor. İstanbul Havalimanı’nın tüm elektrik dağıtım ve kritik noktalardaki alçak gerilim sistemlerinde Siemens’in tercih edilmesinde, bugüne kadar üstlendiğimiz projelerde elde ettiğimiz başarıların yanı sıra Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Frankfurt Havalimanı gibi büyük projelerdeki önemli referanslarımız da rol oynadı.

Yeni havalimanında nasıl bir enerji yönetimi altyapısı kurdunuz? Hangi ürün ve teknolojiler kullanıldı?

Siemens Türkiye Enerji Yönetimi olarak yıllık 250 megawatlık enerji ihtiyacı bulunan İstanbul Havalimanı’na, kesintisiz ve verimli hizmet verilmesi amacıyla önemli bir katkı sunduk. Burada enerji yönetimine bağlı tüm faaliyetlerin kusursuz çalışmasını sağlamak için altyapı büyük bir hassasiyetle tasarlandı. Havalimanındaki enerji yönetimi Siemens SCADA altyapısı ile sağlanıyor. Ayrıca orta gerilim pano tedariki ve pist aydınlatma kontrol odası alçak gerilim sistemleri de Siemens Türkiye’ye ait.

Yeni havalimanının enerji tasarrufunu nasıl sağlıyorsunuz?

Gebze’deki fabrikamızda yerli olarak ürettiğimiz ve 65 ülkeye ihracat yaptığımız orta gerilim panoları, havalimanındaki tüm enerjinin kesintisiz ve yüksek verimli dağıtımını sağlıyor. Bununla birlikte havalimanının enerji izleme ve kontrolünü sağlayan enerji yönetim sistemi Siemens Türkiye mühendisleri tarafından kuruldu. Dijitalizasyon sayesinde, tesisler merkezi kontrol noktasından izlenerek enerji kesintileri minimuma indiriliyor ve verimlilik noktaları belirlenerek enerji sarfiyatında yüksek tasarruf sağlanıyor.

Yeni havalimanında başka hangi alanlarda katkı sağladınız?

Enerji altyapısındaki bir diğer önemli katkımız da havalimanındaki en kritik bölgelerden Pist Aydınlatma Kontrol Binası’nda (CCR) gerçekleşti. CCR’ın alçak gerilim pano sistemi de Siemens Türkiye’ye ait.

Projede enerji tasarrufu sağlamak için ne gibi yeni ürün ve teknolojiler kullanıldı?

İstanbul Havalimanı, Türkiye’de yüksek güvenlikli pano sınıfında tek seferde en fazla sayıda orta gerilim panosunun tedarik edildiği proje oldu. Projeye Gebze’deki entegre üretim tesislerimizde ürettiğimiz 750 adet orta gerilim panosunu temin ettik. Enerji izleme ve kontrol altyapısını sağlayan SCADA altyapı sistemimizde, Spectrum Power 5 SCADA yazılımı, saha ekipmanlarıyla iletişimi sağlayan RTU olarak SICAM serisi ve yük atma işlemi için de S7-400 PLC ürünleri kullanıyoruz.

SCADA altyapı sistemi enerji verimliliğini nasıl sağlıyor?

Orta ve alçak gerilim panolarının devrede olup olmadığını sürekli kontrol eden SCADA sayesinde tesisler merkezi kontrol noktasından izlenerek enerji kesintileri minimuma indiriliyor. 60 bini aşkın veri anlık olarak sistem tarafından değerlendiriliyor ve operatörlere en iyi işletme koşulları için öneriler sunuluyor. Bu sayede işletmenin enerji verimliliği sağlayabileceği noktalar kısa sürede belirleniyor. Tüm dağıtım şebekesinin dijitalizasyonu sayesinde kesintisiz ve sürekli elektrik dağıtımında diğer tesislere örnek teşkil edecek bir çözüm sunuyoruz. Bunun yanı sıra dinamik olarak çalışan yük atma sistemiyle acil durumlarda havalimanının kesintisiz enerji dağıtımı garanti altına alınıyor. Enerji ölçme sistemi sayesinde de elektrik tüketimine ait faturalandırma doğrudan yapılabiliyor.