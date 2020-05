Girişimcileri 4 program ile destekliyoruz

Bilkent CYBERPARK, 2020’de girişimcileri desteklemek adına 4 büyük proje üzeride çalışıyor. Bu yıl CYBR Business Camp, CYBERPARK Accelerator Program (CAP) ve BİGG MARKA programları yürütülüyor. 130’dan fazla ülkede düzenlenen uluslararası Get in The Ring yarışmasının Türkiye ayağına da ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Holding tarafından 2002’de kurulan Bilkent CYBERPARK, Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi teknokenti olarak öne çıkıyor. Bilkent CYBERPARK’ta bugün çeşitli sektörlerde alanında lider 250 AR-GE firması, 5 araştırma merkezi, 1 mikro nanoçip fabrikası bulunuyor. Dört bine yakın personeli ve 115 bin m2 kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyük teknoparklarından biri olan Bilkent CYBERPARK, aynı zamanda Uluslararası Teknoparklar Birliği’nden (IASP) Türkiye’ye 1’incilik getiren ilk teknopark olarak başarı topluyor. Teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminde önemli yere sahip Bilkent CYBERPARK, bu misyonu doğrultusunda şirketlere ve kuluçka firmalarına sürekli büyüme fırsatı sunuyor. Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin 2020 için projelerini şöyle anlattı:

AVRUPA BİRİNCİLİĞİ

“2019, hem şirketlerimize sunduğumuz program ve etkinlikler hem de şirketlerimizin yaptığı yurt içi ve dışı satışlar açısından oldukça aktif ve hareketli geçti. Bu eforun en önemli çıktısı olarak UBI Global tarafından 4-7 Kasım 2019’de Katar’da düzenlenen ve 82 ülkeden 364 programın yarıştığı ‘Dünya Kuluçka Zirvesi’nde ‘Europe Top Challenger’ ödülüyle Avrupa’nın lideri seçildik. Bu yıl da CYBERPARK’ı büyütme planlarımızla birlikte şirketlerin kapasitelerini artırıcı eğitimler, bilgi günleri, hızlandırıcılar, ticaret heyetleri gibi firmaları her anlamda destekleyici aktivitelere devam edeceğiz.

Bu amaçla gündemimizde 4 ana program bulunuyor. İlki İngiltere’de güçlü başlangıç yapmak isteyen girişimciler için birçok fırsat sunan hızlandırma programı CYBR Business Camp, her katılımcı firmanın İngiltere’deki hedeflerini tespit ve analiz ederek firmaya özel görüşmeler gerçekleştiriyor. CYBR Business Camp, 15-20 Haziran 2020 tarihlerinde Londra’da gerçekleşecek. www.cybrbusiness.tech

GÜÇLÜ PROJELER

Ayrıca 12 haftalık yoğun iş hızlandırma ve danışmanlık CYBERPARK Accelerator Program (CAP) ile Ar-Ge süreçleri sonucunda ürünleri hazır hale gelmiş ve yazılım alanında faaliyet gösteren Türk girişimcilere Amerika’da satış ve iş geliştirme imkanları sunuyoruz. Birçok başarı hikayesi yaratan CAP’in 2020 başvuruları haziranda başlayacak. Bilkent CYBERPARK olarak 2015’ten beri TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği/Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında uygulayıcı kuruluş olarak BİGG MARKA programını da yürütüyoruz. Bugüne kadar 54 girişimci yaklaşık 10 milyon TL hibe aldı. Bu programın ikinci döneminin temmuzda başlamasını planlıyoruz. Son olarak 130’dan fazla ülkede düzenlenen uluslararası bir yarışma olan Get in The Ring’in 2017 yılından bu yana Türkiye ayağının ev sahipliğini yapıyoruz. Nisanda dördüncüsü düzenlenecek yarışmada kazanan girişimci CYBERPARK tarafından Kanada, Montreal’de gerçekleşecek olan Global Final’e gönderilecek. Get in the Ring’in küresel yatırımcı ve ortak ağına katılacak.”