Projemiz ilgi odağı

500 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Bilkent Nazende, Ankara’nın önde gelen markalı konut projeleri arasında yer alıyor. Bu yılın aralık ayında bitmesi planlanan projenin 325 konuttan oluştuğunu belirten Bilkent Nazende Satış Müdürü Neslihan Demir, “Satışa başladığımız günden bu yana projeye ilgi hiç azalmadı. Ankara’nın ilgi odağıyız” diyor.

Başkent Ankara’da konut sahibi olmak isteyenlerin beklentilerinin artmasıyla yaşam kalitesi ve konut anlayışı yeniden şekilleniyor. Şehirde inşaat sektörünün geleceği ise markalı konut projesi yapmaktan geçiyor. Bilkent Nazende de şehrin önde gelen markalı konut projesi olarak öne çıkıyor. Bilkent Nazende Satış Müdürü Neslihan Demir, “Tasarımından kaliteye, reklam ve pazarlama stratejilerden satış politikasına kadar markamızla fark yaratıyoruz. Başarılı duruşumuz ve kalitemizle tüm Ankara’nın ilgi odağıyız” diyor. Bilkent Nazende ile Ankara’da konut anlayışını daha ileri seviyeye taşımayı hedeflediklerini söyleyen Demir, projenin yatırım değerinin ise 500 milyon TL olduğunu belirtiyor. 315 konuttan oluşan projenin 14 bin 915 metrekare peyzaj alanıyla Bilkent’in en yeşil yaşamı olduğunu da söyleyen Demir, “Proje 2018 Nisan’da başladı ve 2020 Aralık’ta tamamlanacak” diyor. Bilkent Nazende Satış Müdürü Neslihan Demir ile Ankara’nın en yeşil yaşam alanı projesinin özelliklerini, öne çıkan farklılıklarını konuştuk:

Gayrimenkul sektöründe son dönemde ne yaşanıyor? Satışlarda canlanma gözlemliyor musunuz?

Mevduat faizlerinin düşmesiyle yatırım için ev alacak kitlenin artmasının yanı sıra konut faiz oranlarının düşmesi sektöre hareketlilik sağladı. Bu dönem konut alımı yapmanın tam zamanı diyebiliriz.

Bu dönemde satışları artırmak için ne gibi kampanyalar düzenliyorsunuz?

Şirket bünyesinde kişiye özel vadelendirme veya 0,79 faiz oranı ile 180 aya varan vade seçenekleri sunuyoruz.

Bilkent Nazende projesinin detayları nedir?

Bilkent Nazende projesi 120 bin 159 metrekarelik alanda 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 dubleks, 6+1, 6+1 dubleks seçenekleriyle toplamda 315 konuttan oluşuyor. Toplamda ikisi yatay, üçü dikey şekilde tasarlanan beş blok bulunuyor. Aynı zamanda 14 bin 915 metrekare peyzaj alanına sahip proje, Bilkent’in en yeşil yaşamı. Doğanın yanı sıra kapalı sosyal tesis alanları mevcut. Yüzme havuzu, sauna, fitness center, vitamin kafe, parti odası, sinema, basket sahası, müzik odası ve oyun odası imkanlarına sahip.

Ne kadar yatırım yapıldı?

Projenin yatırım değeri 500 milyon TL.

Projeye ilgi nasıl? Kimler tercih ediyor?

İşin aslı projeye ilgi satışa başladığımız günden bu yana hiç azalmadı. Ankara’nın en yoğun katılımlı lansmanını gerçekleştirdik. Projemiz zaten Bilkent’i yaşayıp sevenlerin ilk tercihi oluyor. Ayrıca hem merkeze yakınlığı hem de Ankara’nın en yüksek bölgesi olmasından kaynaklı temiz havasından ötürü de herkes tarafından tercih ediliyor.

Projeye ilginin azalmamasını neye bağlıyorsunuz?

Beklentilerin artmasıyla yaşam kalitesi ve konut anlayışının yeniden şekillendiği Ankara’da, inşaat sektörünün yükselen değeri “marka konut” proje yapmaktan geçiyor. Bilkent Nazende’de böyle bir proje… Tasarımından, kalitesine, reklam ve pazarlama stratejilerden, satış politikalarına kadar... Bizler bu süreci net olarak görebiliyoruz. Bu başarılı duruşumuz ve kalitemizle tüm Ankara’nın ilgi odağıyız.

Projenin en önemli özellikleri arasında yer alan “ev içinde ev” konseptinden bahsedebilir misiniz?

6+1 daire tiplerinde odaların biri stüdyo daire olarak planlandı ve içerisinde bir evde ihtiyaç duyabileceğiniz her şey düşünülerek tasarlandı. Özel konseptle tasarlanan bu stüdyo daireye hem gece koridorundan hem kat holünden erişim mümkün kılınarak; bu birimin normal oda kullanımına ek olarak, misafir süiti, bakıcı ya da hizmetli evi, çalışma ofisi ya da istenildiği takdirde ayrı bir daire olarak da kullanılabilmesi sağlandı. Bilkent Nazende’den bir daire alarak (6+1 A tip) iki daireye sahip olabilirsiniz.

Proje ne zaman başladı? Ne zaman bitecek?

Proje 2018 Nisan’da başladı ve 2020 Aralık’ta tamamlanacak. l Projeyle ilgili hedefiniz nedir? n İlk hedefimiz, 2020 Aralık ayında tamamlayacağımız projenin teslimini zamanında gerçekleştirerek tüm konut sahiplerinin memnuniyetini sağlamak. Önümüzdeki dönemde, Bilkent Nazende ile Ankara’da konut anlayışını daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz.

19 FARKLI TİPTE DAİRE SEÇENEĞİ

AYDINLIK VE FERAH Öncelikle Bilkent Nazende’de her kitleye hitap eden, 19 farklı tipte ve oldukça büyük metrekareli daireler bulunuyor. Hepsi önü açık bloklarda konumlandırılmış durumda. Dairelerin en önemli özelliği aydınlık, ferah ve manzaralı olması.

PANORAMİK BALKON Panoramik balkonları sayesinde hayal edilen şekilde şehri izlemeye olanak tanımaları. Teras keyfini aratmayacak özellikteki balkonların yanı sıra villa keyfinin de yaşanacağı bahçe katları, yine her metrekaresinde konforun yeniden tanımlandığı dubleksler, şehirde ev içinde ev konsepti ile tasarlanan daire tipleri ve daha fazlası Bilkent Nazende’nin farkını ön plana çıkarıyor.