Ankara'nın yükünü omuzlamaya çalışıyoruz

TÜGİAD Ankara Şubesi, TÜGİAD Ankara Ticari Etkileşim Fuarı ve “Fikrinle İz Bırak” adlı fikir yarışmasıyla Ankara’ya katkıda bulunuyor. TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım, “Bizler Ankaralı iş insanları olarak bu dönemde TÜGİAD Ankara’nın yükünü omuzlamaya gayret ediyoruz. İçinden geçtiğimiz bu dönemde, ciddi bir mesaiyle mühim bir vazife yerine getirme azmindeyiz” diyor.

TÜGİAD, 33 yılı doldurmuş bir sivil toplum örgütü. Ankara ise TÜGİAD’ın en köklü ve kuvvetli şubesi. Başkan Zafer Yıldırım, Ankara’da bir ilk olarak TÜGİAD Ankara Ticari Etkileşim Fuarı’nı ve “Fikrinle İz Bırak” isimli ödüllü fikir yarışmasını düzenlediklerini anlatıyor. Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Zafer Yıldırım, şunları söyledi:

Yaptığınız başarılı projelerle sizleri tanıyoruz. Bize kendinizden bahseder misiniz?

1979 Ankara Çankaya doğumluyum. Evli ve 2 çocuk babasıyım. 2004 yılında Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldum. Şu anda inşaat, akaryakıt ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren Yıldırım Grup’un yönetim kurulu başkanlığı görevini devam ettiriyorum. Aynı zamanda Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin de Ankara şube başkanıyım.

Son projeniz Yıldırım Kule Ankara’nın simgesi olabilecek bir mimaride. Projeye dair neler söylemek istersiniz?

Yıldırım Grup’u kurduktan sonra şirketimizin adını taşıyabilecek bir mimari yapı tasarlamak istiyorduk. Yıllar sonra Yıldırım Kule ile bu hayalimizi gerçekleştirdik. 130 metre yüksekliğinde, farklı metrekarelerde ofis, cadde mağaza ve cadde dükkan alternatifleriyle kulemiz, Konya yolunda Ankaralıları saygıyla karşılıyor. Havalandırma sistemi, güvenlik, otopark sayısı, kat yüksekliği, oksijen alanları, merkezi konumu, toplantı salonlarıyla farklılık yaratarak bir bütünlük sağladık.

İnşaat sektörüne dair neler söylemek istersiniz?

İnşaat sektörü birçok meslek grubuna iş imkanı yaratan ve uzunca bir süredir ülke ekonomimizin dinamosu görevi gören bir sektör. İnşaat sektörünün bir diğer özelliği ise Türk müteahhitlerinin dünyanın hemen her yerindeki itibarlı projelerde ciddi başarılar elde etmiş olması. Ankara açısından da durum böyle. Ankara, özellikle son yıllarda oldukça başarılı projelere ev sahipliği yaptı, fakat bir süredir hem Ankara da hem de ülke genelinde ciddi bir darboğaz yaşandığını, yeni yeni bir çıkış aralandığını da söylemek gerekiyor. Benim kanaatim, ülke ekonomimizin yeniden kalkınmasının yine inşaat temelli olması gerektiği yönünde. Fakat bu ayağa kalkışın ertesinde mutlaka yeni ve daha yüksek katma değerli alanlara yönelmemiz gerektiğini de atlamamak lazım.

TÜGİAD Ankara Şube Başkanı olarak çalışma döneminize ve TÜGİAD’a dair neler söylemek istersiniz?

Bildiğiniz üzere TÜGİAD 33 yılı doldurmuş, saygın ve tanınan bir sivil toplum örgütü. Ankara ise TÜGİAD’ın en köklü ve kuvvetli şubesi. Bizler Ankaralı iş insanları olarak bu dönemde TÜGİAD Ankara’nın yükünü omuzlamaya gayret ediyoruz. İçinden geçtiğimiz bu dönemde, ciddi bir mesaiyle mühim bir vazife yerine getirme azmindeyiz. 10. Dönem Yönetim Kurulu olarak, üyelerimizle irtibat ve yeni üyeler kazanma noktasında oldukça hassas çalışmalar yürütüyoruz. Öyle ki ben kendi adıma vaktimin büyük çoğunluğunu TÜGİAD’a ayırmış durumdayım. Kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerle de ciddi temaslarda bulunduk. Bununla birlikte, Ankara’da bir ilk olarak, TÜGİAD Ankara Ticari Etkileşim Fuarı adını verdiğimiz “TATEF” organizasyonunu ve Atılım Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz “Fikrinle İz Bırak” isimli ödüllü fikir yarışmasını düzenlemenin de mutluluğu içerisindeyiz.



