Journey, Ankara’dan çıkan ve modaya yön veren markalardan biri. Şirket, 2019 sonunda 100 milyon TL ciroya ulaştı. Journey Kurucu Ortağı Ercan Görür, “2020’de yüzde 20 büyüme hedefimiz var. Beş milyon TL yatırım yapacağız. Bundan sonra bayiliğe ağırlık vereceğiz ve her yıl 5 bayilik vermeyi hedefliyoruz” diyor.

Journey, Türkiye’de modaya yön veren markalardan biri. Journey Kurucu Ortağı Ercan Görür, 24 yıl önce Ankara’da 80 metrekare alana kurdukları, 4 makineden oluşan bir dikim atölyesiyle yola çıktıklarını söylüyor. Journey, 2001’de Ankara Bahçelievler’de açılan ilk mağazayla perakendeciliğe adım attı. Bugün Türkiye’de 27 şehirde 47 mağazaya ve Kıbrıs’taki 3 mağazayla birlikte toplam 50 mağazaya ulaştıklarını söyleyen Görür, ayrıca 100’e yakın corner mağazayla birlikte toplam 150 noktada müşterilerine ulaştıklarına dikkat çekiyor. Şirket, 2019 sonunda 100 milyon TL ciroya ulaştı. 2020’de yüzde 20 büyüme hedefiyle yoluna devam eden şirketin cirosunun yüzde 9’u da e-ticaretten geliyor. 2020’de 5 milyon TL yatırım yapacaklarını söyleyen Görür, “Ciroda e-ticaretin payını yüzde 12 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. E-ticarette ilk hedefimiz, yurt dışına da gönderim yapmak. Ayrıca bundan sonra bayiliğe ağırlık vereceğiz ve her yıl 5 bayilik vermeyi hedefliyoruz” diyor. Journey Kurucu Ortağı Ercan Görür, Capital’in sorularını şöyle yanıtladı:

Journey ne zaman kuruldu? Şirket ve marka öykünüzü anlatabilir misiniz?

1996’da Ankara’da 80 metrekare ve 4 makineden oluşan bir dikim atölyesiyle işe başladık. 2001’de Ankara Bahçelievler’de açtığımız ilk mağazamızla perakendeciliğe adım attık. Perakendeyi de sevdik. Mağazada müşteriyle doğrudan temasta olmak, ilk tepkileri onlardan almak ve üretimimizi buna göre şekillendirmek bizi daha ileriye taşıdı. Böylece mağaza sayımızı artırarak yolumuza devam ettik. Önceleri daha genç yaşta, üniversite çağındaki müşterilerimize yönelik koleksiyonlarımız vardı. Sonra bu kitle iş hayatına başlayınca ve yine bizden giyinmek isteyince, iş hayatına uygun takım elbiseler üretmeye başladık. Şimdiyse bu konsepti biraz daha geliştirerek “Ofis Renkleri” koleksiyonumuzla iş hayatı için sıkıcılıktan uzak, renkli ve hareketli seçenekler sunuyoruz.

Üretiminizin tamamı Türkiye’de gerçekleştiriliyor. Sizin üretim parkurunuz var mı ya da böyle bir planınız var mı?

Kendi atölyemiz, 1996 yılından beri var ve her zaman olacak. Atölyemizdeki makine parkuru için teknolojiyi sürekli takip ediyor ve üretim yaptırdığımız her yerden de bu standartları bekliyoruz. Üretimi kendimiz yapmamız bize birçok konuda esneklik sağlıyor. Satış grafiklerine göre üretim planlarımızı gereken şekilde değiştirebiliyoruz. Atölyemizdeki sorumlu kişilere makine desteği vererek kendi atölyelerini açtırdık. Sadece bize üretim yapıyorlar. Bu şekilde kalite standartlarımızı korumuş oluyoruz ve yönetici konumuna geçen çalışanlarımıza kendi işine sahip olma imkanı sağlıyoruz. Üretim kalitemiz bizim için vazgeçilmez ve marka gücümüzü buna borçluyuz.

2019 cironuz ne kadar oldu?

100 milyon TL’ye ulaştık.

2020 hedefleriniz neler?

2020’de yüzde 20 büyüme hedefimiz var.

Online cironuz toplam cironuzun yüzde kaçını oluşturuyor?

2019 yılında yüzde 9’unu oluşturdu. Başlangıçta sadece kendi internet sitemizde satış yapıyorduk. Değişen alışveriş alışkanlıklarına ayak uydurarak şimdi pazar yerlerinde de ürünlerimizi müşterilerimize sunuyoruz.

E-ticarette hedefleriniz ve yatırım planlarınız neler?

Ciroda e-ticaretin payını yüzde 12 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. E-ticarette ilk hedefimiz, yurt dışına da gönderim yapmak. Ürünlerimizin yurt dışı pazarında da yüksek talep göreceğine inanıyoruz. E-ticaret ciromuzu artırmayı planlıyoruz. Bunun için gerekli teknolojik donanım, yazılım, insan kaynağı,fotoğraf çekimleri için stüdyo ve ekipman yenilemeleriyle reklam ve tanıtım faaliyetleri gibi konularda yatırım yapmak için 5 milyon TL bütçe ayırdık. Normal işleyişin yanı sıra e-ticarette paketleme ve kargo süreçleri, iadelerin yönetilmesi gibi birçok detay var. E-ticarette bunların her biri ayrı bir geliştirme alanı. Bu nedenle e-ticaret yatırım bütçemizi bu alanlarda yapılacak geliştirmelerde de kullanacağız.

Bundan sonraki büyüme stratejiniz nasıl olacak?

Marka stratejisi olarak şimdiye kadar birbirleriyle rahatça kombin oluşturulabilecek ürünlerle müşterilerimize rahatlık ve çeşitlilik sunarak ilerledik. Bundan sonra da koleksiyonlarımıza yenilik katarak büyüyeceğiz. Bu yıl yeni eklediğimiz büyük beden seçenekleri ve özel günler için oldukça şık abiye elbiselerimizle daha fazla müşterimize hitap etmek istiyoruz. Şu an hitap ettiğimiz yaş aralığı oldukça geniş. Bu yeniliklerle müşterilerimize hayatlarının her alanında kullanabilecekleri ürünleri sunmayı hedefliyoruz.

Orta ve uzun vadede en önemli hedefleriniz neler?

Orta ölçekli bir işletme olarak varlığımızı başarıyla sürdürmek istiyoruz. Değişen ekonomik koşullara rağmen kalitemizden ödün vermeden, müşteri beklenti ve memnuniyetini sağlayabilen bir şirket olarak yolumuza devam edeceğiz.



“ASIL AMACIMIZ KÂRLI BÜYÜME”



150 NOKTADAYIZ 27 şehirde 47 mağazamız ve Kıbrıs’taki 3 mağazamızla birlikte toplam 50 mağazamız var. Ayrıca 100’e yakın corner mağazayla birlikte toplam 150 noktada müşterilerimize ulaşıyoruz. Mağazalarımızın yarısı bayilik yarısı bizim mağazamız. Bundan sonraki süreçte bayilerimizin artmasını hedefliyoruz. Her yıl 5 bayilik verme hedefimiz var.

8 MAĞAZA AÇILACAK Mevcut mağazalarımızda dekorasyon yenilemeleri yapacağız. Buna ek olarak kendimize ait 3 şube açmayı ve 5 adet de bayilik vermeyi hedefliyoruz. Kârlı ve verimli mağazalarımızla daha çok ilgilenmek istiyoruz. Sözleşme yenileme dönemi gelen mağazalarımızın bulunduğu AVM’lerle kira pazarlıklarımızı yapıyoruz.

MALİYET STRATEJİLERİ Teknolojiye yatırım yapıyoruz. Asıl amacımız kârlı büyüme. Müşterimiz bizden her zaman makul fiyat aralığında ürün sunmamızı bekliyor. Böyle olunca artan maliyetleri dengelemek için farklı stratejiler geliştiriyoruz.







