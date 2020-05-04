50 yıllık deneyimi geleceğe aktarıyoruz

Tepe Home, 50 yıllık köklü bir kuruluş. 17 mağazasıyla hizmet veren şirket, 2019’da üç yeni konsept mağazasını açtı. Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, 2020’nin ilk üç ayında üç mağaza daha açtıklarını söylüyor. Çapan, “5 binin üzerindeki ürünümüzle 50 yıllık deneyimimizi geleceğe aktarmaya devam ediyoruz” diyor.

Bugün itibariyle şirketinizin ulaştığı büyüklükler nelerdir?

Türkiye genelinde 17 mağazamızla hizmet veriyoruz. Web sitemiz üzerinden Türkiye’nin her yerine online satış yapıyoruz. Yerli üretimimizle mobilyada en önemli oyuncular sıralamasının başında yer alıyoruz. Tam entegre üretim tesislerimiz, kaliteli ürünlerimiz ve güvenilir imajımızla müşterilerimize ayrıcalıklı mağazacılık deneyimi yaşatan bir marka olarak öne çıkıyoruz. Projelerin tüm dekorasyon ve tefriş çalışmalarında etkin bir çözüm ortağı da olan Tepe Home, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı bayilikler de veriyor. 60 bin m2’lik alana yayılmış üretim tesisleriyle 45 bin m2’nin üzerinde satış alanında, 5 binin üzerindeki ürün çeşitliliğiyle hizmet vererek 50 yıllık deneyimimizi geleceğe aktarmaya devam ediyoruz.

2019 nasıl geçti?

2019’da yeni koleksiyonlarımızın vurgulandığı konsept mağazalarımız Ankara’da Batıpark AVM; İstanbul’da İdealtepe ve Avcılar’ı hizmete açtık. Trendlerin hızlı değişimi mobilyalarımızda tasarım güncellemelerini de beraberinde getirdi. 2019, Tepe Home için esneklik kabiliyetini artırdığı, pazardaki ve ekonomideki gelişmelere hızlı aksiyon veren dinamik bir kurum olma yönünde atılımların yapıldığı bir yıl oldu. Süreklilik ve süreçlerin iyileştirilmesine odaklanarak Kaizen felsefesini benimsedik.

2020 yılının ilk 3 ayı nasıl geçti?

Büyüme ve üretimde verimlilik esasına dayalı yaklaşımlarımızı, 2020 boyunca sürdürürken yenilikçi ve teknolojik bir marka olma yönündeki hedeflerimiz devam ediyor. 2020’ye oldukça hızlı bir giriş yaparak Ankara 365 AVM, İzmir Ege Park Mavişehir AVM ve İstanbul Masko ile beraber 3 mağazamızı daha hizmete açtık. Ama ne yazık ki 2020’nin ilk 3 ayında ülkemizde ve dünyada yaşanan doğal afetlerle ardından gelen şehit haberleri bizleri derinden etkiledi. Şu anda içinde bulunduğumuz salgın tehlikesi de tüm sektörleri yakından ilgilendiriyor.

2020’ye nasıl hedeflerle girmiştiniz?

Bu yıl fonksiyonel, modern, küçük metrekarelere uyumlu ürün gamımızla fark yarattığımız; çok farklı zevklere ve stillere özel tasarımların vurgulandığı yeni koleksiyonlarımızın öne çıktığı, Tepe Home algısını daha da güçlendirecek teknolojik gelişmeleri sunacağımız bir yıl olacak. Mimarlar, iç mimarlar ve tasarımcılarla başlattığımız iş birliklerini çoğaltarak projelerde çözüm ortaklığı çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Online’da yatırımlarımız sürüyor. 2020’de online mağaza ciromuzun artış ivmesinin hızlanmasını bekliyoruz. 2020 de yeni satış noktalarımızla yüksek kalite, şıklık ve konforu çok daha fazla tüketiciyle buluşturmayı hedefliyoruz.

Orta ve uzun vadede nasıl hedefleriniz var?

Teknolojinin gelişimi, sanal gerçeklik ve yapay zeka kullanımının artmasıyla birlikte online alışveriş alışkanlıklarının evrimleşerek gelişeceği ve yakın gelecekte bu kanalların alışverişte ilk tercihe dönüşeceği kanısındayım. Bu nedenle online mağazacılıkta daha da güçleneceğimiz ve farklı deneyimler sunacağımız bir döneme hazırlanıyoruz. Her zaman daha iyinin arayışında Ar-Ge faaliyetlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğiz. Öncelikli hedefimiz, farklı mağazacılık deneyimleri sunmak, ürün gamımızı tüketici ihtiyaçları ve yeni trendler ışığında şekillendirmek. Markamızı geleceğe taşıyacak stratejik planlamalarımızla yurt içinde ve yurt dıdışındaki operasyonlarımızı artırarak başarımızı sürdüreceğiz.