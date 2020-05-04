Yüzde 30 büyüyeceğiz

160’ı aşkın konsept mağazası olan İşbir Yatak, 2020’de bulunmadıkları bölgelerde 25 yeni bayi açmayı planlıyor. 2020’de yüzde 30 büyüme elde etmeyi planladıklarını aktaran İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, verimliliği ve katma değerli ürün üretmeyi şirketinin en önemli unsuru olarak gördüklerini anlatıyor. Yönetici, “Önümüzdeki yıllarda da verimlilik öncelikli teknolojiye yapacağımız yatırımları artıracağımız ve faaliyet gösterdiğimiz pazarlara katma değeri yüksek yeni ürünler sunacağımız AR-GE yatırımlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diyor.

İşbir Holding, yurtdışında yaşayan ve memleket hasretiyle gurbette çalışan Türk işçileri tarafından 1968 yılında Balıkesir’de kuruldu. Başlangıçta küçük halk tasarruflarının birleştirilerek yatırıma dönüştürülmesi amacıyla yola çıkıldı, daha sonra sermayesini her geçen gün artırarak ve bugün pek çok şirketi bünyesinde barındıran bir holding haline geldi. İşbir Holding’in lokomotif şirketlerinden ve tüketiciyle birebir iletişim kuran tek markası İşbir Yatak da güçlü büyüme ivmesiyle ilerliyor. İşbir Sünger Sanayi bünyesindeki şirket için İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Oldukça fazla oyuncusu olan ve son yıllarda çok dinamikleşen yatak pazarının oluşmasında söz sahibiyiz ve A müşteri grubunda pazar lideri konumundayız” diyor. 160’ı aşan konsept mağaza sayısına ulaşan İşbir Yatak, bu yıl da bulunmadıkları bölgelerde 25 yeni bayi açmayı planlıyor. 2020’de yurt içinde ve dışında yüzde 30 büyümeyi planladıklarını aktaran Gültepe, “Verimlilik ve katma değerli ürün üretmeyi şirketimizin en önemli unsuru olarak görüyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda da verimlilik öncelikli teknolojiye yapacağımız yatırımları artıracağımız ve faaliyet gösterdiğimiz pazarlara katma değeri yüksek yeni ürünler sunacağımız ARGE yatırımlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuşuyor. 24 ülkeye ürünlerini “İşbir Bedding” markasıyla ihraç eden şirket, 2020’de yurt dışında Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Macaristan, Suudi Arabistan’da büyüme hedefliyor. Ayrıca Polonya, Slovenya ve Orta Doğu ülkelerinde de mağaza açma hedefleri mevcut.

İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe ile İşbir Yatak’ın bugününü ve yarınını konuştuk:

Şirketinizin ne kadarlık bir rakamsal büyüklüğe sahip bulunuyor?

“Türkiye’nin Yatak Uzmanı” İşbir Yatak olarak mağaza sayısı açısından hedeflediğimiz büyümeyi sağlayarak 160’ ı aşan bir konsept mağaza sayısına ulaştık. Yarattığımız istihdamda da büyük adımlar attık. Türkiye’de mobilya sektörü, 2018 yılında 2017 yılına oranla bir düşüş yaşandı. 2018 yılında sektörde 5 milyar 227 milyon dolar tutarında üretim yapıldı. Ülke olarak dünyada üretim alanında 16’ncı sırada yer alıyoruz. Sektörde 2019 yılında yüzde 3 büyüme öngörülmesine rağmen bir önceki yıla göre bir değişiklik görülmedi. Biz bu alanda rakiplerimizden farklı kullandığımız “açık hücreli visko teknolojisi”, sadece İşbir için Türk mühendisleri tarafından üretilen “polimer yay teknolojisi”, tüm yataklarda kullanılan lisanslı “Quallofil Allerban” teknolojisi, yatakların lavanta kokmasını, anti stres etkisine sahip olmasını sağlayan özel “nano teknoloji” ile üretilmiş yatak kumaşları, atsaçı yatak, hindistan cevizi özlü yatak, sporcular için özel nem tutmayan yatak gibi yeniliklerle öncüsü konumundayız. Bugün mağazalarımız aracılığıyla toplam 462 ailenin geçimini sağlıyoruz. 2020 yılında yer almadığımız bölgelerde, 25 yeni bayimizi ailemize kazandırmayı planlıyoruz.

Yurt dışında yönelik faaliyetleriniz nasıl şekilleniyor? Yurt dışında nasıl bir büyüme planı kuruyorsunuz?

Türkiye’de ürettiğimiz ürünleri, “İşbir Bedding” markasıyla 24 ülkeye ihraç ediyoruz. Geliştirdiğimiz uyku teknolojileri, bugün Avrupa’daki pek çok üründen çok daha fazla konfor deneyimi sunuyor. Özellikle viskoelastik malzeme ile üretilen ürünlerimiz, Avrupa pazarında kalite çıtasını çok daha yukarılara taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa’da çok iyi pazar hacmi yakalamayı başardık. İhracat rotamızda, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda gibi Türklerin ağırlık kazandığı Avrupa ülkeleri başrol alıyor. Bölgeye gerçekleştireceğimiz ihracatla Avrupa’daki pazar payımızı büyütmeye odaklanacağız. Norveç, Belçika, Macaristan, İsveç, İsviçre, Danimarka, Yunanistan, Almanya, İngiltere, Fransa, ANKARA Hollanda, İrlanda, Rusya, İspanya, Bulgaristan, İran, Irak, Ürdün, B.A.E., Suudi Arabistan, Afganistan, Mısır, Kuveyt, Mozambik, Sudan, Yemen, Azerbaycan, KKTC’ye ihracat yaptığımız başlıca ülkeler arasında yer alıyor. 2020’de yurt dışında Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Macaristan, Suudi Arabistan’da büyüme hedefimiz var. Polonya, Slovenya ve Orta Doğu ülkelerinde de mağaza açma hedefi belirledik.

2020 yılında ne kadarlık büyüme hedefiniz var?

2020 yılında yurt içi ve dışında geçen yıla göre yüzde 30 oranında bir büyüme elde etmeyi planlıyoruz. Verimlilik ve katma değerli ürün üretmeyi şirketimizin en önemli unsuru olarak görüyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda da verimlilik öncelikli teknolojiye yapacağımız yatırımları artıracağımız ve faaliyet gösterdiğimiz pazarlara katma değeri yüksek yeni ürünler sunacağımız AR-GE yatırımlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki 5 yıla ait yatırım planlarınız nedir?

Önümüzdeki süreçte organik büyümenin yanı sıra inorganik büyüme fırsatlarını da ciddiyetle değerlendireceğiz. Bununla birlikte farklı gerekçelerle stratejik ortaklığa ihtiyaç duyan var olan veya yeni firmalarla da ortaklık görüşmeleri sağlamayı planlıyoruz. l Bitirdiğiniz yeniden yapılandırma sonrası nasıl bir plan çizdiniz? Bu yıl için büyüme stratejinizi alabilir miyiz? n Yeni reklam planları, mağaza yapılandırılmaları, insan kaynağını etkin kullanma gibi birçok konu başlığında yoğun çalışmalarımız var. Ülkenin şu an bulunduğu durum tabii ki öncelikli olmakla birlikte planlarımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

2020 yılında şirketinizin ana gündeminde hangi konular bulunuyor? Bu konularda neler yapılacak?

2020 yılında öncelikle korona virüsünün olumsuz etiklerini en aza indirmek ve hedeflediğimiz projeleri gerçekleştirme planları bulunuyor.