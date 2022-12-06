Hakan Ateş’in çok yönlü hayatı

Çalışma hayatının 42’nci yılını tamamlayan Hakan Ateş, 27 yıldır DenizBank’ın başında. Yüksek enerjisi, küçük yaşlarından itibaren çeşitli aktiviteler içerisinde yer almasını sağlamış. Yaşamında tiyatro, seslendirme, dalgıçlık, yelken, aletli jimnastik, işitsel sanatlar gibi pek çok farklı alana yer açmayı başarmış.

Yüzme ve tramplenden atlamada derece sahibi olan, yıldızlı balık adam olarak gece dalışı yapan, mavi yolculuğu seven, bankanın üst yönetim kadrosuyla yelkenli takım çalışması gerçekleştiren Hakan Ateş; henüz ilkokuldayken bir operette başrolü oynamış.

Ardından TRT Çocuk Saati’nin yolu açılmış. Yalın Tolga, Ejder Akışık, Semih Sergen ve Ergin Orbey gibi çok kıymetli hocalardan mikrofon tekniği öğrenmiş.

Zuhal Olcay, Derya Baykal, Selçuk Yöntem, Çetin Tekindor, Cihan Ünal, Tülay Bursa, Köksal Engür, Rüştü Asyalı gibi sanatçılarla çalışmış.

TRT’de Beyaz Gölge, Şeker Kız Candy ve ünlü Dallas dizisinde seslendirme yapmış.

‘Sahne tozu enteresan bir şey. Bir kez yuttuğunuz zaman, bir daha aklınızdan da kalbinizden de çıkmıyor’ diyen Ateş, şimdi de Deniz Kültür’ün yöneticisi bir sopranodan şan dersi alıyor.

İstikrarlı bankacılık kariyerinin yanı sıra çok yönlü ve oldukça yetenekli bir insan olan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, evinin kapılarını CEOLife’a açtı ve hayatında dengeleri nasıl kurduğunu, hobilerini, sanat ve sporla ilişkisini anlattı…

Bu renkli röportajın tamamını CEO Life Dergisi’nden okuyabilirsiniz…



