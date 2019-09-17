Keşif rotası

Özlem Aydın Ayvacı

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Baharı yaşadığımız şu günlerde pek çok iş insanı yaz tatilini planlamış durumda. Yaz döneminde yeni yerler keşfetmek isteyen CEO’ların sayısı ise bir hayli fazla. Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın kendisini heyecanlandıran coğrafyanın Afrika’daki Viktorya Çağlayanları olduğunu söylüyor. Yünsa Genel Müdürü Nuri Düzgören de Viktorya Çağlayanları’nı bu yazın rotasına koyanlardan…

P&G Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, doğusunu gördüğü Latin Amerika’nın 2020 başında batı kıyılarını eşiyle birlikte keşfedeceğini söylüyor. Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Sardunya Adası’na gitmek için sabırsızlandığını dile getiriyor. Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak ise Küba’yı, Vietnam ve Kamboçya’yı çok merak ediyor ve bu yerleri önümüzdeki yıl için gezi rotasına aldığını belirtiyor. CEO Life, iş insanlarının önümüzdeki yaza ve sonrasına dair keşif rotalarını araştırdı. Ortaya oldukça farklı mekanlar çıktı. İşte detaylar...

“DENİZ NEREDE BİZ ORADA”

Koton Eş Başkanı Gülden Yılmaz için Yunan Adaları’nın ayrı bir yeri var. Daha önce Yunan Adaları’na gittiğini ancak bu yaz burada göremediği adaları gezmek istediğini söylüyor. “Tekneyle Atina’dan çıkıp Korint Kanalı’nı geçip arkadaki adaları görmek ilgimi çekiyor” diyen Yılmaz, bu adaların çok etkileyici olduğunu belirtiyor. Yılmaz’ın daha önce keşfedip en etkilendiği ülkeler ise Filipinler ve Tayland olmuş. “Kültürü ve doğasıyla o coğrafyayı çok seviyorum. Filipinler’e 2, Tayland’a 3 kere gittim” diyen Yılmaz, Karayipler’e de cruise ile yaptığı geziyi unutamıyor. Yılmaz, yine o bölgedeki Turks&Caicos Adaları’nı çok sevmiş. “Biz deniz aşığıyız. Deniz neredeyse biz oradayız. Deniz olan güzel yerleri keşfetmeyi çok seviyorum. Ayrıca Venedik, Paris her zaman keyif aldığım şehirlerden” diye konuşuyor.

“KENYA MUHTEŞEMDİ SIRADA JAPONYA VAR”

Hafele Türkiye CEO’su Hilmi Uytun, yeni ülkeler keşfetmeyi çok seviyor. Tüm keşiflerini eşi, iki kızı ve birkaç aile dostuyla birlikte yapıyor. Uytun, bu yaz için heyecanla bekledikleri rotanın Japonya olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Bu yaz eşim ve kızlarımla Japonya’yı görmek istiyoruz. Büyük kızım anime çizmeyi çok seviyor bu nedenle Japonya’yı görmeyi çok istiyordu. Biz de Japonya’yı hiç görmedik ve çok merak ediyorduk. İnsanların birbirine olan saygısını, şehir yaşamını merak ediyoruz. Mesela Japonya’da kaldırım yokmuş. Yolları çizgiyle ayırıyorlarmış ve çizgili yere kimse park etmiyormuş. İnternet çok hızlıymış. Japon mutfağını da yerinde tadacağım için heyecanlıyım.” Uytun, daha önce gittiği yerler arasında ise Kenya safarisini hiç unutamadığını söylüyor. Kenya safari detaylarını şöyle anlatıyor: “Kenya safarisinde çok ilginç anılarım oldu. Bir aslan, bir hayvanın yarısını yemiş uyuyordu. Rehbere ‘Başka hayvanlar bu etin kokusunu almıyor mu’ dedim. ‘O aslan’ dedi. ‘Aslan olunca ne oluyor’ dedim. Bilmememe inanamadı. ‘Sağlıklı bir aslana hiçbir zaman hiçbir hayvan saldıramaz’ dedi. Aslan öyle bir uyuyordu ki bizim dizel motorun sesine bile uyanmadı, biz kimiz diye gözünü açıp bakmadı. Vahşi hayvanların yaşamını televizyondan öğrenemezsiniz. Keşfetmeniz lazım.”

PORTEKİZ’İ KEŞFEDECEK

GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, seyahat tutkunlarından biri. Bu yıl itibarıyla GittiGidiyor’da beşinci yılını doldurduğu için 30 gün izin kullanma hakkına erişmiş. Bu nedenle de oldukça mutlu. Kısa süre önce bebeği dünyaya gelen Kantarcı, onunla geçireceği ilk yaz için ağırlıklı olarak Çeşme’deki yazlıkta kalacaklarını söylüyor. Bu süre içinde aileleriyle birlikte Bodrum ile Marmaris’e de uğramayı ve tekne turu yapmayı planladıklarını belirtiyor. Kantarcı, yeni yerler keşfetmekten de büyük keyif alıyor. Bu yaz keşif rotasını şimdiden belirlemiş olan Kantarcı, hedefe Portekiz’i koymuş. “Portekiz’i keşfetmek istememin nedeni, gerek doğal güzellikleri gerekse deniz ürünleriyle gastronomi alanında dikkat çeken bir ülke olması” diyen Kantarcı, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir haftasını teknede Bozburun, Söğüt ve Selimiye koylarında geçireceğini de sözlerine ekliyor.

“EN İYİ TEKNE ARKADAŞ TEKNESİ”

İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı da keşif rotasına Küba’yı alanlardan. Bu zamana kadar bir türlü fırsat bulamadığı için hayıflanan Vehbi Varlık, “Küba özel bir ülke. Giden herkes mutlu dönüyor ve orayı tavsiye ediyor. Görülmesi gereken bir yer” diyor. En iyi teknenin arkadaş teknesi olduğunu söyleyen Varlık, yaz planlarını şöyle anlatıyor: “Göcek Koyu, Marmaris Selimiye çok güzel. Yunan Adaları’nın elit ve kaliteli mekanları, iyi restoranları var. Bodrum çevresi, eğlence ve yemek alanları için tercih edilebilir. Deniz her yerde güzel. Yıllardır her yaz 15 gün Bodrum’da tatil yapıyoruz. Bu yaz da 15 gün Bodrum, ayrıca bir hafta Marmaris, bir hafta Antalya olmak üzere haziran, temmuz ve ağustos aylarına yayılmış ailece ve aile dostlarıyla yapacağımız bir tatil planımız var.”

İNGİLTERE’NİN DİĞER BÖLGELERİ

T-Systems Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, bu yaz İngiltere’de daha önce görmediği yerlere gitmeyi planlıyor. En çok Londra’ya gittiklerini, bu nedenle bu yaz Brighton, Edinburgh gibi şehirleri gezeceklerini belirten Kılıçoğlu, keşif planını şöyle anlatıyor: “Yazın 3-4 haftasını İngiltere’de geçireceğiz. Belki çocuklar için bir yaz okulu da ayarlamayı planlıyoruz. Londra dışındaki yerleri görmek istiyoruz. Belki İskoçya’ya geçeceğiz. Kurban Bayramı’ndan 2 hafta önce gidip bayram tatilini de içine alan bir program hedefliyoruz.” Kılıçoğlu, daha önce keşfettiği yerlerden en çok aklında kalanınsa Maldivler olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Balık avları, cam gibi deniziyle cennetten bir köşeydi. Gece balık avlarına katılmıştık, köpekbalığını uzaktan gördük. Çok heyecanlıydı. Biri 5 biri 9 yaşında iki çocuğum var. Onları da seyahatlerimize götürmeye çalışıyoruz.”

ÇOCUKLU KEŞİF

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, öğrencilik yıllarından beri dünyanın farklı yerlerini keşfettiğini söylüyor. “Hatta bir dünya haritam var, bütün ülkeleri tarayıp kendime yeni keşif rotaları belirliyorum” diyen Çiftçi, klasik rotalarından bağımsız daha ilginç yerlere gitmeye çalıştığını belirtiyor. Çiftçi, bu zamana kadar Kuzey Amerika serisini bitirmiş. Güney Amerika tarafında Panama ve Meksika’ya gitmiş. Avrupa’da yine birçok ülkeyi taradığını anlatan Çiftçi, Afrika’da Kenya ve Zanzibar’ı keşfetmiş. Uzak Doğu’da gitmediği bir tek Çin’in kaldığını söyleyen Çiftçi, keşif rotası planlarını şöyle anlatıyor: “Çin’e mutlaka gitmek istiyorum. Yakın zamanda bu yaz için planımsa Küba’ya gitmek. Küba’ya gitmekte çok geç kaldığımı düşünüyorum. Genellikle ailemle seyahate çıkıyorum. İnsanlar küçük çocuklarını pek seyahate götürmez ama biz 4,5 yaşındaki kızımızı da tüm seyahatlerimize götürüyoruz. Hatta kızım 40 günlük olduğundan beri pasaportunu alıp seyahatlerimize devam ettik. Çocuk, hayatın bir parçası. Onu yanımızdan ayırmadık.”

HIRVATİSTAN’IN 1.200 ADASI

Verifone Güneydoğu Avrupa, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri’nden Sorumlu Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı Onur Altınbaş, geçen yıl keşfetmeye başladığı Hırvatistan’ın halen pek çok görmediği yeri olduğunu söylüyor. Hırvatistan’da daha keşfedecek binlerce adanın varlığına dikkat çeken Altınbaş, planlarını şöyle anlatıyor: “Hırvatistan’da daha görülecek çok yer var. 1.200 adası varmış. Bu yaz o rotalarda dolaşmayı planlıyoruz. Temmuzda ailemle Hırvatistan’ın adalarını gezeceğiz.” Şu an 29 ülkeden sorumlu olan Altınbaş, Verifone’un Silikon Vadisi şirketi olduğu için dünyanın farklı yerlerinde toplantıları olduğunu ve bu nedenle sık seyahat ettiğini söylüyor ve “Zaten seyahat etmeyi ailecek çok seviyoruz. Beni etkileyen yerler arasında ilk 3’te Viyana, Dubrovnik ve Prag var.”

HAYAL ŞEHİRLER

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, her yıl Türkiye’de farklı keşif rotaları planladığı söylüyor. “Bu yıl Şanlıurfa, Göbeklitepe, Gaziantep ve Antakya gibi bir plan yapabiliriz. Şimdi eşim ve arkadaşlarımla yeni yeni konuşmaya başladım. 3-4 grup çoluk çocuk geziyoruz” diyen Kızıl, 23 Nisan’daysa ailece Floransa’ya gideceklerini belirtiyor. Kızıl’ın bu zamana kadar en çok keyif aldığı rotalarsa Karadeniz ve Kapadokya turları olmuş. Kızıl, “Şimdi de hayalim Antakya” diyor. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ise bu yaz Göcek’te görmediği koylara gitmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Hantaloğlu’nun vazgeçemediği şehirler NewYork ve Los Angeles. Hantaloğlu, bu şehirlerden neden vazgeçemediğini ise şöyle anlatıyor: “NewYork ve Los Angeles’ta görmediğim yerleri birkaç yılda bir giderek görmeye çalışıyorum. Hem teknoloji hem yeni trendler Amerika’da. Orada sokak modasını görmenin bile insana bir vizyon kattığını düşünüyorum. Los Angeles film sektörü ve trendler açısından çok önemli bir şehir.” Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın, bu yaz Sardunya Adası’na gitmek istiyor. “Eşimle birlikte gideceğiz, çok heyecanlıyım” diyen Akın, Cape Town’da evlendiğini ve orayı da çok sevdiğini belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “Biz evlenirken Türkiye’de bir seremoni yaptık. 60-70 kişilik bir arkadaş grubumuzla Cape Town’a gittik. Hem düğün hem tatil hem okyanus… Çok keyif almıştım.”

VİKTORYA HAYALLERİ

Yünsa Genel Müdürü Nuri Düzgören, dünya doğa harikalarından biri olan Afrika’daki Viktorya Şelale’sini görmeyi çok istiyor. Düzgören, bu yaz iki hafta ailesiyle Türkiye’de tatil yapacağını belirtiyor. Yataş Group CEO’su Nuri Öztaşkın’ın görmeyi en çok istediği yer de Viktorya Şelalesi. Öztaşkın, “Zambiya-Zimbabwe sınırında bulunan çağlayanları görmeyi istiyoruz. Afrika’nın her yerini görmek de planlarımız arasında. Yoğun seyahatler ve iş aktivasyonunun arasında Afrika kıtasının her şehrini gezmeye fırsat bulamasak da kısa planlamalarla bölgedeki tüm doğa harikalarını görmek istiyoruz” diyor. Öztaşkın, tekne ile gezmeyi de çok sevdiklerini belirtiyor. En sevdiği tekne rotasını ise şöyle anlatıyor: “Göcek koyları, Ekincik, Çiftlik Koyu, Boynuzbükü, Göbün, Datça, Marmaris koyları ve Bozburun’u çok seviyoruz. Yunan Adaları da rotaya eklenmesi gereken yerlerden. Özellikle Symi Adası gitmeyi tercih ettiğimiz yerleşkelerden bir tanesi. Hem çok sempatik hem çok eğlenceli bir yer.”

“MEİS ADASI’NA ÖZEL İLGİM VAR”

Şeker Sigorta Genel Müdürü Recep Duray, bu yaz için kendisine uzun yıllardır gitmediği Kaş-Kalkan-Kekova rotasını belirlemiş. “Bu bölgenin içerdiği tarihsel zenginliğin yanı sıra bölgeyi tercih eden kitlenin hayata bakışı benimle oldukça uyuşuyor. Bu nedenle burası beni cezbediyor” diyen Duray, “Taze deniz ve tarım ürünlerinin lezzeti de cabası” diye anlatıyor. Duray, bu bölgeyi keşfederken daha önce gitmediği Meis Adası’na geçmeyi de düşünüyor. Oraya özel bir ilgisinin olduğunu anlatan Duray, şöyle devam ediyor: “Mediterraneo filmini çok sevmiştim. Bende çok güzel bir tat bırakmıştı. Bu nedenle Meis Adası’na özel bir ilgim var. Bu yıl orayı keşfetmek istiyorum.” Tekneyle Göcek koylarına açılmayı da çok seven Duray, tatil hayallerine şöyle devam ediyor: “Göcek koyları bir numara. Hisarönü ve Bozburun çevresini de çok severim ama Göcek birçok bakımdan tekne tatili için çok uygun. Favori koylarımı ise Hamam, Panço, Kargı Bükü, Sıralıbük ve Göbün.”



“ANTARTİKA’YI KEŞFEDECEĞİM”

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU / ORKA GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI



KÜRESEL ISINMA Daha önce görme şansım olmayan Antartika’yı en kısa zamanda keşfetmek istiyorum. Doğal yaşamı ve yaşayan canlıları görmeyi özellikle küresel ısınmanın üzücü etkilerini gözlemlemek adına isterim.

TEKNE SEVİYORUM Tekneyle açılmayı gerçekten seviyorum. Favori koylarım arasında Göcek’teki Bedri Rahmi Koyu’nu, Bozburun Yat Kulübü’nün yanındaki koyları, Gökova’nın koylarını ve Datça’daki Knidos koyunu sayabilirim. Bu koylardaki tarihi doku, yaşanmışlıkların kalıntıları ve doğal güzelliklerin yanı sıra tertemiz denizler oldukça çarpıcı.

KOY TATİLİ SEVİYORUZ Yazın ailemle tatil yapmayı planlıyorum. Genellikle Çeşme’den Göcek’e olan koyları rota olarak gidiyoruz. Bu koylar bizim için bir hayli keyifli oluyor.











