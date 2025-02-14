OMEGA yeni Speedmaster modellerini tanıttı

43 mm'lik koleksiyonda paslanmaz çelikten üretilen iki farklı seçim sunuluyor. Saatler meteoriti iki formda kullanıyor ve ay döngülerinin hem kuzey hem de güney yarımkürelerden görünüşünü sergileyecek şekilde tasarlanıyor.

Speedmaster'ın ikonik ay mirası ile olan bağını koruyan bu özel saatlerin kadranı demir meteoritten oluşuyor. Bu antik uzay materyali, her saatte özgün bir görünüm sunan, şeritli bir desen ortaya koyuyor. OMEGA bir adım daha ileri giderek demir meteorit materyali siyah PVD veya galvanik gri kaplama ile renklendiriyor.

Speedmaster Moonphase Meteorite böylece daha önce bir Speedmaster modelinde benzerine rastlanmayan bir kadrana sahip oluyor. Saat 6 yönündeki Ay evresi göstergesinde, özgün Ay meteoriti ile oluşturulan iki cabochon Ay görüntüsü yer alıyor. Gösterge döndükçe, Ay'ın kuzey ve güney yarımkürelerden görünüşü sergileniyor. Zemindeki yıldızlar da Apollo 11 aracı 1969 yılında Ay'a ulaştığı anda gökyüzünün Bienne, İsviçre'deki OMEGA atölyesinden görünümünü sergiliyor.

OMEGA'nın yeni tasarlanan manuel kurmalı Co-Axial Master Chronometer Calibre 9914 mekanizması, kasa arkasındaki düz safir camdan görülebiliyor. 15.000 gauss'a kadar manyetik dirence sahip mekanizma, OMEGA'nın İsviçre Federal Ölçüm Enstitüsü (METAS) tarafından belirlenen en yüksek hassasiyet ve kronometrik performans standardını sunuyor.