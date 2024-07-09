Samandağ Gastronomi Köyü bölgeye umut oldu

Oxfam KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) ve MeyIDiageo, 6 Şubat depreminde ağır hasar gören Hatay’ın Samandağ ilçesini bir turizm destinasyonu haline getirmek üzere çalışmalara başladı.

Oxfam KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) ve MeyIDiageo, 6 Şubat deprem felaketi ertesinde güçlerini birleştirdi. İki kuruluş, ağır hasar gören Hatay’ın Samandağ ilçesini, kadınların liderliğinde bir turizm destinasyonu haline getirmek üzere çalışmalara başladı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yer alan, yaklaşık 20 dönüm alanda; içerisinde eğitim, konaklama, restoran gibi bölümler için elverişli yapılarla, bahçecilik için uygun alana sahip Samandağ Gastronomi Köyü, paydaşlarının ev sahipliğinde 8 Temmuz Pazartesi günü İstanbul IWSA’da tanıtıldı.

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay’ın yanı sıra sektör profesyonelleri ile sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda MeyIDiageo Genel Müdürü Bahar Uçanlar ve Oxfam KEDV Başkanı Şengül Akçar, Samandağ Gastronomi Köyü’ndeki önceliklerinin bölge kadınlarının Yaşam Boyu Öğrenim Programı kapsamında eğitilmesi ve istihdama kazandırılması olduğunu belirtti. Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da, gastronomi köyünde eğitim alacak kadınların ilçenin yeniden eski günlerine dönmesinde önemli rol oynayacağına inandığını söyledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MeyIDiageo Genel Müdürü Bahar Uçanlar şunları söyledi:

“Depremlerden sonraki dönemde Liderlik Ekibi’mizle birlikte bölgedeki kadınların yeniden sosyal hayata kazandırılması ve üreten bireyler haline gelmesi için daha fazla ne yapabiliriz diye çok düşündük. Oxfam KEDV’in, Samandağ Kadın Kooperatifi tarafından yapımına başlanmış ancak hasar görmüş olan bir gastronomi köyüyle ilgilendiğini öğrendik. Köyün, Diageo Global’in iş ve konaklama becerileri sağlamaya yönelik programı Learning For Life / Yaşam Boyu Öğrenim’in Türkiye’de de hayata geçmesi için uygun bir platform sağladığını gördük. Oxfam KEDV ile köyü yeniden ayağa kaldıracak bir projede birlikte yol almaya karar verdik. Oxfam KEDV bölgeyi ve bölge insanını yakından tanıyor; tecrübeleriyle programı bölgeye uyarladılar. Eğitimlerimize başladık. Eğitimlere katılan kadınların çevredeki veya bölgedeki iş yerlerinde kolaylıkla iş bulabileceğini umuyoruz. Çünkü çok çeşitli ve işlevsel bir eğitim alıyorlar.”

Samandağ Gastronomi Köyü’nde Learning For Life / Yaşam Boyu Öğrenim programı kapsamında gastronomi ve turizm kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite onaylı dersler veriliyor. Mayıs 2024’te yaklaşık 40 öğrenci ile başlayan eğitimler, Haziran 2024’teki ikinci dönemle birlikte yaklaşık 100 kadına ulaştı. Eğitimlere sadece Samandağ'dan değil, bölgeden isteyen bütün kadınlar katılabilecek. İlk aşamada her ay ortalama 50 kadın eğitilirken, ileride bu sayının 100’e çıkartılması hedefleniyor.

Samandağ Gastronomi Köyü Ekim 2024’te kapılarını açıyor

Toplantıda Samandağ Gastronomi Köyü hakkında detaylı bilgi paylaşan Oxfam KEDV Başkanı Şengül Akçar konuşmasına iş ortakları MeyIDiageo, Samandağ Belediyesi ve Samandağ Kadın Kooperatifi’ne teşekkür ederek başladı. Akçar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Depremler bölgede çok sayıda kişiyi, özellikle kadınları işsiz bıraktı. Bölgede çalışmalarımız sırasında hissedarları arasında Samandağ Belediyesi’nin de yer aldığı Samandağ Kadın Kooperatifi’ne ait gastronomi köyüne rastladık. Hasarlı bir durumdaydı. Kooperatif ve belediyenin desteğini aldıktan sonra gastronomi köyünü, gastronomi ve turizm alanında tecrübesine güvendiğimiz MeyIDiageo ile bir araya gelerek canlandırmak yolunda adımlarımızı attık.”

Projenin hızla tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Akçar, köyün kapılarını Ekim 2024’te açmayı hedeflediklerini belirtti. “Köyde ilk etapta uygulamalı ve teorik eğitim verilecek yerleri bitirecek, bir restoranı da hizmete açacağız. Son olarak da konuk ağırlayacak ünitelerin devreye alınmasını hedefliyoruz. Samandağ'a gelen konuklar köydeki bu ünitelerde konaklayabilecek. Projenin bu yönüyle turizme de katkısı olacağına inanıyoruz. Ayrıca yine oradaki kadınların üreteceği yöresel ürünlerin satılacağı bir de dükkan planlıyoruz” diyen Akçar, bu gelirlerin doğrudan köyün işletme fonuna aktarılacağını söyledi. Verilen eğitimlerle beceri kazanan kadınların katılımıyla, gelecekte köyün kendi ayakları üzerinde durmasını arzuladıklarını vurgulayan Akçar, köy hayata geçtiğinde, şefler ve eğitmenler dışında, kalıcı olarak 50 ila 100 kişi arasında kişinin görev yapacağını da sözlerine ekledi.

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da yeni başladığı görevinde depremden zarar görmüş ve deprem sonrasında ayağa kaldırılması mümkün görülmeyen bu projeye destek verdikleri için Oxfam KEDV ve MeyIDiageo’ya teşekkür etti. Karaçay şunları söyledi:

“Ben de yerel kalkınmada kadınların çok önemli bir rolü olduğuna inanıyorum. Çünkü onlar hem çocukları, hem aileleri hem de çevreleri için neye ihtiyaç olduğunu biliyorlar. Birbirleriyle çok kolay bir araya gelip en zor görünen işlerde çözüm üretiyorlar. Gastronomi köyü için düşünülen eğitim ve etkinlik konusunda bana anlatılanlar Samandağ’da yepyeni ve bölgeye örnek olabilecek, ilçemizin ekonomisine değer katacak çok yararlı işler olacağını gösteriyor. Gastronomi köyümüzün bir an önce hayata geçmesi için belediye olarak her türlü desteği sağlayacağımıza söz veriyorum.”