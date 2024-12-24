Samandağ Gastronomi Köyü'nde eğitimler meyvesini veriyor

Eğitime katılan kadınlardan 15'i özel işletmelerde çalışmaya başlarken, 5 kadın da kendi işletmelerini kurarak ve evden üretim yaparak gelir elde etmeye başladı.

MeyIDiageo, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (Oxfam KEDV), Samandağ Kadın Kooperatifi ve Samandağ Belediyesi’nin bir araya gelerek hayata geçirdiği Samandağ Gastronomi Köyü projesi kapsamında başlatılan Yaşam Boyu Öğrenim/Learning for Life eğitimleri meyvelerini veriyor. Mayıs 2024’te başlayan eğitimlerde 204 katılımcı yer aldı. Katılımcılar arasında 15 kadın özel işletmelerde çalışmaya başlarken 5 kadın da kendi işletmelerini kurarak ve evden üretim yaparak gelir elde ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından MeyIDiageo ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (Oxfam KEDV) liderliğinde başlatılan Samandağ Gastronomi Köyü projesi, Samandağ Kadın Kooperatifi ve Samandağ Belediyesi’nin işbirliği ile tüm hızıyla sürüyor.

Bir yanda Samandağ Gastronomi Köyü’nün yapılandırma çalışmaları sürerken, diğer yanda Samandağ Belediyesi’nin gösterdiği farklı mekânlarda proje kapsamında başlatılan Yaşam Boyu Öğrenim/Learning for Life eğitimleri devam ediyor. Geçen 6 ayda 7 grup eğitim düzenlendi. Misafir ağırlama, konaklama, aşçı çıraklığı ve hijyen gibi konuları kapsayan bu eğitimlere 204 kadın katıldı.

Gastronomi ve turizm alanlarındaki Yaşam Boyu Öğrenim/Learning for Life eğitimlerini bitirerek Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite onaylı sertifikalarını almaya hak kazanan 124 kadından 15’i özel işletmelerde çalışmaya başlarken 5 kadın da kendi işletmelerini kurarak ve evden üretim yaparak gelir elde ediyor.

Samandağ Gastronomi Köyü 2025 ilk yarısında kapılarını açacak

KEDV Kurucusu Şengül Akçar hava şartlarının köyün inşaatında etkili olduğunu belirtirken projenin hedefinden şaşmaması adına eğitimlerin farklı lokasyonlarda başlatıldığına dikkat çekti. Bölge kadınlarının hayata karışabilmesinde eğitimlerin büyük rol oynadığını belirten Akçar “Köyün ilk olarak eğitim binası hizmete açılacak. Eğitim binasının ardından restoran ve konuk ağırlama ünitelerinin de devreye girmesini planlıyoruz” dedi.

MeyIDiageo Genel Müdürü Bahar Uçanlar da köyün 2025 yılının ilk yarısında resmi olarak faaliyete geçmesini hedeflediklerini belirtti. Açılış için geri sayımın başlamasından duyduğu heyecanı da dile getiren Uçanlar, “Diageo’nun bir çok ülkede hayata geçirdiği Learning For Life/Yaşam Boyu Öğrenim kapsamındaki uygulamalı ve teorik eğitimler, köye geçildikten sonra artarak devam edecek” dedi.