Sosyal Etki Zirvesi'ne büyük katılım

Sosyal Etki Zirvesi’25; ‘Sosyal Fabrika - Toplumsal Dönüşüm Platformu’ ve EKONOMİ Gazetesi işbirliği ile; Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu Kurucusu ve Organizasyon Lideri Münteha Adalı öncülüğünde “Eşitlik Önceliğimizdir, Eşitlik Önyargıları Kırmakla Başlar” mottosuyla 29 Mayıs 2025 tarihinde İş Sanat, Levent İstanbul’da gerçekleşti.

Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar, Dernekler, Kamu Kuruluşları, Belediyeler, Üniversiteler, Platformlar, Medya ve İş Dünyası Temsilcileri dahil olmak üzere 255 + paydaşı ortak bir hedefte bir araya getiren Sosyal Etki Zirvesi’25, sosyal, ekonomik ve çevresel eşitsizliklere dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve herkesi eyleme davet etmek hedefiyle gerçekleştirildi.

2.000 + fiziki katılımcı, Nasıl Bir Ekonomi TV YouTube kanalında canlı olarak yayınlanan 10.000+ kişi, 255 + paydaş ve 100 sponsorun yoğun ilgisiyle gerçekleşen 2. Sosyal Etki Zirvesi, gün sonunda büyük bir coşkuyla sona erdi.

Sunuculuğunu London School Of Mind Kurucusu, Dr. Kerem Dündar’ın üstlendiği "Sosyal Etki Zirvesi'25”te, bu yıl, kadın-erkek perspektifinden ön yargılar, iş dünyasında önyargılar, sermayeye erişimde eşitsizlik, spor, jeopolitik dengeler, geleneksel yapılar, eğitim, sanat ve iklim-sürdürülebilirlik gibi birçok başlıkta önyargılar ele alındı; toplumsal farkındalık ve davranış değişimi odağında derinlemesine tartışmalar yürütüldü.

İsviçre Basel Kantonu Eğitim, Aile ve Spor Bakanı Mustafa Atıcı, “İçerden ve Dışardan Maruz Kalınan Önyargılar” başlıklı onur konuşmasında, göçmen kimliğiyle yurtdışında maruz kaldığı zorluklara ve çok katmanlı önyargılarla mücadelenin önemine dikkat çekti.

Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu Kurucusu ve Organizasyon Lideri Münteha Adalı ise;



“Sosyal Etki Zirvesi olarak iki yıldır attığımız her adımda şunu gördük: Değişim, yalnızca farkındalıkla değil; ortak akıl ve ortak hareketle mümkün. 255’i aşkın paydaşla bir araya gelerek önyargılara karşı kolektif bir duruş sergiliyor, toplumsal eşitlik için somut adımlar atıyoruz. Bu zirve, yalnızca bir buluşma değil; dönüşümün sesi, dayanışmanın gücüdür. Bizimle birlikte olan, önyargılarını kırmaya gelen tüm konuşmacılarımıza, moderatörlerimize, paydaşlarımıza, sponsorlarımıza, destekçilerimize ve katılımcılarımıza bize inandıkları için, değişim yolcuğuna katıldıkları için teşekkür ederim.” diye konuştu.



“Toplumsal Dönüşüm, Sadece Bireylerin Değil, Kurumların ve Tüm Paydaşların Birlikte Yürüttüğü Bir Süreç”



Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ zirvede yaptığı konuşmada; “Toplumsal dönüşüm, sadece bireylerin değil, kurumların ve tüm paydaşların birlikte yürüttüğü bir süreç. Eşitliği konuşmak kadar, önyargıları tanımak ve onlarla yüzleşmek de bu sürecin önemli bir parçası. Sosyal Etki Zirvesi bu anlamda çok kıymetli bir buluşma zemini sunuyor; farklı alanlardan yüzlerce kurumun ortak akılla bir araya geldiği, çözüm üretmeye odaklı bir platform. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, daha eşit, daha kapsayıcı ve daha dayanışmacı bir toplum inşa etmek için bu tür girişimlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Nasıl Bir Ekonomi olarak biz de bu dönüşümün güçlü bir sesi ve destekçisi olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.” dedi.