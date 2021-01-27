Uzaktan eğitime CEO bakışı

Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

PANDEMI, EĞITIM HAYATININ ÇOĞUNLUKLA EVDEN DEVAM ETMESI NEDENIYLE TÜM AILELERI ZORLUYOR. EBEVEYNLER GENELDE EVLERINI ÇOCUKLARI IÇIN YENIDEN DÜZENLIYOR. İŞ DÜNYASI TEMSILCILERI DE YENI DÖNEME ADAPTE OLMA ÇABASI IÇINDE… SADECE TÜRKIYE’DE DEĞIL, YURT DIŞINDA LISE VE ÜNIVERSITE SEVIYESINDE ÇOCUĞU OLAN IŞ INSANLARI DA BU SÜREÇTE YENI KARARLAR ALDIKLARINI SÖYLÜYOR. KÜÇÜK ÇOCUĞU OLANLAR GENELDE DIŞARIDAN DESTEK ALMAYI TERCIH EDIYOR. OKUL DIŞI BASKETBOL, YÜZME GIBI BRANŞLAŞMA EĞITIMI ALDIRANLAR ISE BEKLEMENIN ANLAMLI OLACAĞI GÖRÜŞÜNDE.

Aslında uzaktan eğitim uzun yıllardır tartışılan bir konuydu. Ancak pandemi sonrasında zorunluluk haline gelmesiyle pek çok ebeveyn bu duruma hazırlıksız yakalandı. Çocuklu iş insanları da benzer bir süreçten geçiyor. Çoğu, evden eğitimi verimli kılacak tedbirler üzerine kafa yoruyor. Çocuklarını yurt dışında okutan CEO’lar ise beklemede... Planlarını değiştirip değiştirmeyeceklerine karar vermeye çalışıyorlar. Küçük çocuklu iş insanları genelde dışarıdan öğretmen desteği almayı tercih ediyor. Çocuklarının bilgisayar karşısında oturmakta bile zorluk çektiğine dikkat çekiyorlar. Bu sistemin çocukların okul duygusunu yaşamasını zorlaştırdığına değiniyorlar. CEO’lar çocuklarını sadece okula göndererek eğitim aldırmıyordu. Basketbol, bale, yüzme, tenis, voleybol gibi branşlarda dışarıdan gidilen kurslarla da çocuklarını geliştirmeye çalışıyorlardı. Yeni dönemde bu planlar da sekteye uğramış durumda. CEOLife olarak iş dünyasının uzaktan eğitime bakış açısını, bu konudaki deneyimleri, yurt dışı eğitim planlarındaki değişimi sorguladık.

TELAFİSİ ZOR AÇIKLAR

Okullarda önce anaokulu, 1, 8 ve 12’nci sınıflarla başlayan yüz yüze eğitim artık 2,3 ve 4’üncü sınıf ilkokul öğrencilerini de kapsamış durumda. Yine de veliler çocukları için uzaktan eğitimi seçebiliyor. İki oğlu olan Flormar CEO’su Cem Şenbay bu isimlerden. Şenbay uzaktan online eğitimde çocukların okul duygusunu yaşayamadığını düşünüyor ve şöyle devam ediyor: “Küçük oğlum, bu yıl ikinci sınıfa gidiyor. Birinci sınıfı bile okulda yarım dönem yaşadı. Bilgisayar karşısında oturmakta zorlanıyor, kamerasını kapatıyor, yan tarafta telefonla oynuyor, isteksiz davranıyor, okulu hatırlamıyor. Çok zorlandığımız için dışarıdan öğretmen desteği almak zorunda kaldık. Büyük oğlum 7’inci sınıfa gidiyor, o oturuyor, dinliyor. Onda sorun yok ama sonuçta uzaktan eğitim verimli mi emin değilim.” Hemington CEO’su Umut Boz, 1 ve 4,5 yaşında iki çocuk babası. İlköğrenim öncesi gruba mutlaka okulda yüz yüze eğitim verilmesi gerektiğini düşünen Boz, “Prof. Dr. Selçuk Şirin’in bahsettiği gibi bu gruptaki bir kayıp ileride telafisi zor olan açıklar yaratıyor. Eğitim sisteminin yüz yüze eğitim önceliğini önce okul öncesine sonra ilköğretime vermesi gerektiğini düşünüyorum” diyor.

“ARTISI DA VAR EKSİSİ DE”

GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı’nın iki oğlu var. Yaman henüz 9, kardeşi Poyraz ise 1,5 yaşında. Kantarcı’nın büyük oğlu Yaman, online eğitime devam ediyor. Kantarcı, oğlunun pandemi şartlarından olumsuz etkilenmemesi için elinden geleni yapıp destek olduklarını söylüyor. Kantarcı’nın küçük oğlunun eğitim yaşamına ilişkin planlarıysa değişmiş. Kantarcı, şöyle anlatıyor: “Küçük oğlum Poyraz’ı bu kış döneminde oyun gruplarına götürmeyi ve yüzme eğitimi almasını planlıyorduk. Ancak pandemi nedeniyle bu planları değiştirmek zorunda kaldık. Şimdilik yabancı dil öğrenmek üzere evde eğitmen eşliğinde destekliyoruz.” Kantarcı, bu dönemde çocukların inanılmaz bir dijital tecrübe edineceklerine kesin gözüyle bakıyor. Ancak arkadaşlık ve sosyalleşme gibi konularda zorlanabileceklerini de düşünüyor ve şöyle devam ediyor: “Elbette evde geçirilen vaktin artmasıyla birlikte fiziksel gelişim anlamında geride kalma ihtimalleri de var. Örneğin, Yaman bu dönemde Barselona Futbol Okulu’na ara vermek zorunda kaldı. Şimdi haftanın dört günü spor hocasıyla birebir antrenman yapıyor.” Glohe Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Şahin ise uzaktan eğitim sürecini fırsat eşitliği yaratması açısından değerli buluyor. Şahin, “Birçok iyi üniversite, derslerini herkese açtı. Kütüphaneler, arşivler online’a açıldı. Dünyanın her yerinde fırsat eşitliği yakalandı” diyor. Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı, kızının 2 yıl sonra üniversite sınavına gireceğini söylüyor ve “Kızımızın yurt dışında yüz yüze eğitim alma planı söz konusu olursa bu konuda endişe duymayız. Yurt dışına gönderebiliriz” diyor.

EVE UZAKTAN EĞİTİM DESTEĞİ

Dell Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir’in kızı yurt dışında okuyor. Hasdemir, “Mart ayından itibaren pandemiyle birlikte okul online eğitime geçti; çocuklar bu dönemi gayet verimli geçirdi. Eylül ayı başındaysa her türlü sağlık ve hijyen kuralları alınarak yüz yüze eğitimler başladı. Alınan önlemler çok kapsamlı ve açık nokta bırakmayacak şekilde ayrıca gerek veli gerekse öğrenci bildirimleri de sürekli ve açık” diyor. Atalian Türkiye CEO’su Barış Ünalp, 7 yaşındaki kızının uzaktan eğitim sürecinde evde onun için pek çok değişiklik yaptığını söylüyor. “İhtiyacını karşılamaya yönelik cihaz, ekipman ve daha konforlu evden çalışma sağlayacak birkaç küçük yerleşim değişikliği yaptık” diyor.

OKULLARINDAN ALDILAR

Pandemide bazı koşullar çocukların okullarından alınmasına kadar giden bir süreci de beraberinde getirdi. Örneğin Sodexo İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan, geçen yıl liseye Amerika’da başlayan oğlunu sömestr tatilinde Türkiye’ye dönünce, pandemi nedeniyle geri göndermemiş. Özcan’ın oğlu ikinci yarıyıl eğitimini online tamamladıktan sonra eğitimine Türkiye’de devam etmeye başlamış. Özcan, “Online dersleri geçici bir süre olarak düşünüldüğünde verimli buluyorum ancak sadece online kanallarla verilen eğitimin sürekli ve verimli olabileceğini düşünmüyorum. Çocuklar ve gençler için arkadaşlarıyla sosyalleşmek çok önemli” diyor. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen de kreşe giden çocuğunu pandemiyle birlikte kreşten almış. Gökmen, “Online kanallardan özellikle yabancı dil eğitimi için oldukça yararlanıyoruz” diyor.

“UZAKTAN DERS SAATİ ÇOK FAZLA”

İş insanlarının uzaktan eğitimde dikkat çektiği bir diğer önemli konu ders sürelerin olmasa da ders sayısının çok olması. L’Occitane Genel Müdürü Pınar Akçam’ın biri ilkokul 4’e diğeri ilkokul 1’e giden iki çocuğu var. Akçam, online eğitimin yüz yüze eğitimin yerini asla tutamayacağını düşünüyor. Akçam hatta o nedenle anaokullarının açık kalabileceğini umarak 6 yaşındaki oğlunu online eğitimden uzak tutmak adına birinci sınıftan anaokuluna geri almayı planlıyor. Akçam, 9 yaşındaki kızının sabah 9.00’dan 15.55’e kadar ekran başında online ders yapmasını bu yaş grubu özelinde konsantrasyon ve sağlık açısından verimsiz buluyor. Uzaktan eğitimin öğrencilere yeni yetenekler kazandırdığı bir gerçek. Örneğin Publicis İstanbul Genel Müdürü Özlem Öğüt’ün 6’ncı sınıfa başlayan 11 yaşında bir kızı var. Pandemi şartlarında okullarının verdiği eğitimin içeriğinden memnun olduğunu ifade eden Öğüt, şöyle devam ediyor: “Bu dönem, ‘Soft skills’ diye tabir edilen sosyal, motivasyonel becerilerin önemini daha fazla ortaya çıkardı.” Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan da bu yönde düşünüyor. Hancan, “Online eğitimi reddetmek yerine teknolojik olarak en iyi şekilde hazırlanmalı ve benimsemeyi seçmeliyiz” diyor.



Senur Biçer ARNİCA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“ONLINE ÇOK FAYDALI”



KIZIM VE OĞLUM KANADA’DAYDI Kızım Yasemin, Kanada’da makine mühendisliği eğitimi görüyordu. Oğlum Oğuz da aynı ülkede tasarım üzerine okuyor. Pandeminin dünya genelinde görülmeye başladığı ilk dönemler onların tatiline denk gelmişti. Ancak virüsü ülkemize getirme riskine girmek istemediklerini belirtip yanımıza gelmekten vazgeçtiler. Okulları uzaktan eğitime geçti. Eğitimleri bu şekilde sürdü ve yaz tatilinde geldiler.

İLGİ ALANLARINI ONLINE’DA GELİŞTİRİYORLAR Şimdi uzaktan eğitime devam ediyorlar. Bu sırada kendilerini geliştirmek istedikleri her alanda online eğitim de aldılar. Ayrıca pandemiden önce de ilgi alanlarına göre online eğitimle çok ilgiliydiler. İlgi alanlarını geliştirmeye yönelik kurs ve eğitimlerin onlar için faydalı olduğunu görüyorum.

HALKA OLACAKLAR Onlarca yıl içinde olması beklenen değişim, pandemi nedeniyle çok kısa sürede gerçekleşti. Bu nesil, dijitaldeki tüm gelişmelere daha hazırlıklı. Önceki ve sonraki kuşaklar arasında önemli bir halka olacaklar. Onlar sayesinde elektronik cihazlar ve buna benzer hayatı kolaylaştıran dijital parçalar gitgide daha büyük bir parçamız olacak.











Güldem Berkman AMGEN TÜRKİYE VE GENSENTA GENEL MÜDÜRÜ

“İÇ DİSİPLİNLERİ DAHA YÜKSEK”



BOSTON’DA MÜZİK EĞİTİMİ Oğlum Ege, lise son sınıf öğrencisi. Müzik alanında çok yetenekli ve ilgi duyduğu alan da gitar. Yeteneğini keşfettiğinden beri de Boston’da müzik konusunda dünya standartlarında çok iyi eğitim veren okullardan birine girmek için hazırlanıyor. Yeteneğinin peşinden gidiyor olması bizi çok mutlu ediyor, biz de hayalinin peşinden koşması için destekçisiyiz.

YURT DIŞI HAYALİ DEĞİŞMEDİ Ege’nin liseyi bitirdikten sonra yurt dışında okuma hayali olduğundan bizim düşüncemiz de değişmedi. İstediği spesifik alanda hem farklı kültürleri tanımak hem çeşitli açılar barındıran perspektif ve vizyon geliştirmesi için faydalı olacak. Pandemi sürecinde, oğlumuz yüz yüze aldığı özel müzik derslerini, hocası ile birlikte tamamen online’a çevirdi.











Özlem Dağ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ GENEL MÜDÜRÜ

UZAKTAN EĞİTİMDE ÇOCUKLARIMIZI NASIL DESTEKLEMELİYİZ?



ÖZ DENETİM BECERİLERİ Uzaktan eğitim sürecini öz denetim becerilerinin yerleştiği, geliştiği ve pekiştiği bir süreç olarak ele almak gerekiyor. Çocuğun kendi sorumluluklarının bilincinde olması ve programını uygulama üzerinde çalışmak yararlı olacaktır. Ofise giderek çalışan anne-babaların bu konuda yayınları takip etmeleri oldukça önemli. Çocukların pandemi süreciyle ilgili bilinçlenmesi duygularını nasıl yöneteceklerine ilişkin farkındalık kazanması gerekiyor. Çocukların davranışlarını kontrol edebilmesi ve empati kurabilmesi için duygularını tanıyabilmesi önemli. Çocukların duygularını ifade etmesine izin vermeli ve fiziksel ihtiyaçlarını dikkate almalıyız. Yaşlarına uygun sorumluluk vermek, beklentileri açıklamak gerekiyor. Anne babalar, çocuklara kurallarını sade, net olarak açıklamalı. Elbette kendileri de bu kurallar konusunda örnek olmalı.

KIZIMI NASIL DESTEKLİYORUM Kızım Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nde öğrenim görüyor. Öz denetim becerilerinin oturmaya başladığı bir yaşta. Dijital eğitim platformumuz Metodbox üzerinden derslerini takip ediyor. Metodbox platformundaki yönlendirmeler, ebeveynler olarak bizim desteğimiz ve kendi öz denetim becerileriyle bu dönemde odaklanmak için ek bir desteğe ihtiyaç duymadı. Açık bir iletişim kurarak her konuda bize danışabileceğini söylüyoruz.

PSİKOSOSYAL DESTEK Bahçeşehir Koleji Kariyer ve Rehberlik Merkezi (KAREM) çatısı altında hem velilerimiz hem öğrencilerimize öz denetim başta olmak üzere pek çok konu başlığında online seminerlerle psikososyal destek sağlıyoruz, düzenli veli bültenleri yayımlıyoruz. Bu süreçte çocukların sorumluluklarını yerine getirdiklerini fark etmemiz ve bu farkındalığı onlara anlatmamız önemli. Zorlandıkları durumlarda yüreklendirmeli ve rehberlik etmeliyiz. Bu iki davranış, motivasyonları için temel nitelikte.

HOBİ EDİNMELİLER Bunun yanı sıra yeni fikirler yaratmalarını, düşüncelerini ifade etmelerini ve dışa vurmalarını, disiplini ve sentezleme yeteneğini sınırlandırmadan kullanmalarını teşvik etmek de gelişim çağında olan ve değişime daha hızlı ayak uyduran çocukları çok mutlu ediyor. Derslerinin dışında farklı bir hobiyle ilgilenmeleri de her zaman olduğu gibi motivasyonlarını yükseltiyor. Bu uğraşların, negatif duygularını yok ederek olumlu yönleri açığa çıkardığını ve deşarj olmalarını sağlayarak rahatlamalarına olanak sağladığını gözlemliyoruz.











Mehmet T. Nane PEGASUS HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ

“DİĞER NESİLLERDEN FARKLI OLACAKLAR”



ÖZ DİSİPLİN OLMALI Kızım üniversite, oğlum lise öğrencisi. Çalışma düzenlerini kendileri yönetiyor, biz de eşimle sessiz ve sakin bir çalışma ortamı sağlamaya çalışıyor ve ders çalışma saatlerini düzenlemelerine yardımcı oluyoruz. Bu dönemde en kritik nokta çocukların öz disipline sahip olması. Yoksa aile hangi olanağı sağlarsa sağlasın süreçten olumlu sonuç beklemek zor.

MASTER İÇİN YURT DIŞI Yurt dışı eğitim, gençler için ülkemizde aldıkları eğitimlerini pekiştirebilecekleri, yeni insanlar tanıyıp yeni kültürler keşfedecekleri bir fırsat. Pandemi nedeniyle yurt dışı eğitim, üzerine bir daha düşünülmesi gereken bir karar haline geldi ama ben hala master derecesi için kıymetli olduğunu düşünüyorum. Elbette bu dönem geçecek ve yurt dışı seyahatler yeniden eskisi gibi yapılacak. Pandemi gibi sıra dışı bir dönemi deneyimledikleri için diğer nesillerden farklı olacaklar.











