Menopozdaki 4 kadından 1’i iş yaşamını etkileyen şiddetli semptomlar yaşıyor

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 47 milyon kadının menopoza girdiği tahmin ediliyor. Yapılan araştırmalar, menopoz dönemindeki kadınların yaklaşık yüzde 25’inin bu süreçte yaşadığı semptomların iş yaşamlarını ciddi biçimde etkilediğini ortaya koyuyor. Kadınların büyük bir kısmı ise yaşadığı bu süreci iş yerinde dile getirmekte zorlanıyor.

18 Ekim Dünya Menopoz Günü kapsamında düzenlenen “Menopoz Farkındalık Sohbeti” etkinliğinde, menopozun iş hayatına ve toplumsal yaşama etkileri ele alındı. Etkinlikte Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatih Durmuşoğlu, menopoz döneminde görülen semptomlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Durmuşoğlu, “Kadınlar günümüzde ömürlerinin yaklaşık üçte birini menopoz döneminde geçiriyor. Bu dönemi yalnızca adet döngüsünün sona ermesi olarak görmek doğru değil; sıcak basmaları, gece terlemeleri, uyku bozuklukları gibi şikâyetler sosyal yaşamı ve iş performansını önemli ölçüde etkileyebiliyor. Bu belirtiler tıbben yönetilebilir ve bireye uygun çözümlerle hafifletilebilir” dedi.

"Menopoz doğal bir süreç"

Durmuşoğlu, menopozun doğal bir süreç olduğunu ancak bu dönemde kadınların güvenilir bilgiye ulaşması, uzman hekimlerle görüşmesi ve kişisel tedavi planları oluşturmasının önem taşıdığını vurguladı.

Toplantıda ayrıca iş dünyasında farkındalığı artırmayı hedefleyen “Menopoz Dostu Kurum Manifestosu” kamuoyuyla paylaşıldı. Manifestoda, menopoz döneminde kadın çalışanların desteklenmesi, açık iletişim kültürünün yaygınlaştırılması ve kapsayıcı kurum politikalarının geliştirilmesi çağrısı yer aldı.

Astellas Türkiye Genel Müdürü Nilay Tarr, menopozun halen birçok iş yerinde tabu olarak görüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Menopoz dönemindeki kadınlar yaşadıkları zorlukları çoğu zaman gizlemeyi tercih ediyor. Oysa işverenlerin bu sessizliği kırması ve menopoza duyarlı politikalar geliştirmesi, hem çalışan sağlığı hem de kurumsal sürdürülebilirlik açısından önem taşıyor. Kadınların bu dönemde kendini yalnız hissetmeden destek alabilmesini sağlamak önceliğimiz.”

Tarr, menopoz sürecinde kadınların iş hayatında kalabilmesi için açık iletişime dayalı çalışma kültürü, esnek çalışma modelleri ve yöneticilere yönelik farkındalık eğitimlerinin gerekli olduğunu belirtti.

Uzmanlara göre menopoz, bireysel bir sağlık meselesinin ötesinde, kadınların iş gücüne katılımını ve üretkenliğini doğrudan etkileyen toplumsal bir konu haline geliyor. Bu nedenle, kurumların menopoz sürecini görünür kılması ve çalışanları destekleyici politikalar geliştirmesi, kapsayıcı bir iş yaşamı için önem taşıyor.