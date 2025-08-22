Kendine Dönüş Yılı!

CEOProfil anketine katılan 320 üst düzey yönetici bu yıl kendine ve ilgi alanlarına daha fazla alan açarak daha dengeli bir yaşam hedefliyor.

CEOProfil anketi her yıl iş insanlarının yıla dair beklentilerini ve hedeflerini ortaya koymak açısından önemli. Bu yıl da CEOClub üyesi 320 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ankete göre iş insanları özel yaşamlarında yine denge peşinde. Bu nedenle yapılacaklar listesi de kalabalık.

Nilüfer Gözütok Ünal / [email protected]

CEO Life Dergisi / Bahar 2025

Anket katılımcısı liderler, bu yıl sevdikleriyle daha çok zaman geçirmeyi, daha çok seyahat etmeyi, kilo vermeyi, spor yapmayı, kitap okumayı ve hobileriyle daha fazla ilgilenmeyi planlıyor. Daha sık sağlık kontrolü yaptırmak ve bir sağlık merkezine gidip bakıma girmek de yapılacaklar listesinde yer alıyor.

En çok seyahat etmeyi seven iş insanları için ikinci önemli hobi, kitap okumak. Onu müzik, sinema, tekne, yemek, yüzme, bahçe işleri, futbol ve koleksiyon takip ediyor.

Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane için kişisel olarak bu yılın en önemli hedefi ilk kitabının basılması. Genel anlamda ise “denge ve dengeli olmak” gibi konulara kafa yoruyor. Nane, “Daha fazla yürümek, doğada olmak, seyahat etmek ve kendime, sevdiklerime zaman ayırmak istiyorum” diyor.

Gülman Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Polat Gülman, bu yılın başında bir muhasebe yaptığını ve madde madde bazı hedefler belirlediğini açıklıyor. Bu hedefleri de şöyle özetliyor: “Daha verimli ve daha sağlıklı yaşama dair somut davranış değişiklikleri istiyorum. Mesela daha kaliteli insan ilişkileri için daha az telefon, daha fazla yüz yüze görüşme. Ailemle ve dostlarımla daha önce görmediğim yerler öncelikli olmak üzere daha fazla seyahat. Bir de oğluma ayak uydurmak için başladığım satranca daha fazla vakit ayırmak amacındayım.”

NASIL STRES ATIYORLAR?

Ankete göre CEO’lar stresle başa çıkmak için en çok sosyalleşmeye, seyahate ve spora yöneliyor. Yoga, meditasyon ve kitap okumak gibi bireysel uğraşlar da yaygın tercih edilen yöntemler arasında.

Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, stresle dost olmayı öğrendiğini belirtiyor ve şunları söylüyor: “Stresle mücadelede en etkili yöntemim yürümek ve yüzmek, bu esnada da düşünmek. Özellikle açık havada yapılan yürüyüşler zihnimi toparlamama yardımcı oluyor. Ayrıca sevdiğim insanlarla sohbet etmek, gündemden uzaklaşıp başka şeyler konuşmak da iyi geliyor.”

Cotton Box ve Sümaş Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, açık hava ve doğa sporlarını önceliklendiriyor. “Teknik tırmanış olmamak şartıyla dağcılık bana bu konuda çok yardımcı oluyor. Birlikte olduğun ekip arkadaşlarının sakin, tecrübeli ve aklı selim sahibi olması da stres yönetimine çok katkı sağlıyor” diye konuşuyor.

Norm Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Onursal Başkanı Nedim Uysal’ın stresten arınma ve uzaklaşma yöntemi ailesiyle vakit geçirmek ve spor yapmak. “Ne kadar yoğun olursam olayım aileme ve spora vakit ayırıyorum” diyor.

RUTİNLERLE DENGE ARAYIŞI

Bazı CEO’lar ise stresle mücadelede yaşam tarzlarını dönüştürmeye ve kişisel ilgi alanlarına daha çok yer açmaya odaklanıyor. Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Yavrucu, stresini hayvan sevgisiyle atan isimlerden biri. Köpek sevgisi çocukluğuna dayanan Yavrucu, “Onların size olan vefası, gözlerindeki parlama bütün yorgunluğunuzu alıyor. Bu sevgi içten gelir, öğrenilmez” diyor.

Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekci de stresle baş etmenin en etkili yolunu doğada buluyor. Çatalca’daki çiftliğinde sahiplendiği köpekler ve diğer hayvanlarla geçirdiği vakti “terapi” olarak tanımlıyor. “Doğanın içinde yürüyüşler yapmak, hayvan dostlarımla vakit geçirmek zihnimi tazeliyor” diyor. Agesa Hayat ve Emeklilik CEO’su Fırat Kuruca, koleksiyon tutkusunu rahatlatıcı bir uğraş olarak görüyor.

SEYAHAT ROTASI

CEO’ların yoğun tempolu iş hayatlarında en çok keyif aldığı kaçış noktalarının başında seyahat geliyor. Bu yıl yöneticilerin radarında dünyanın dört bir yanından ilham veren destinasyonlar var. Japonya, Avustralya, Portekiz, Çin, Güney Afrika, Peru, Şili, Alaska, Hindistan ve Sri Lanka en çok anılan 10 rota arasında.

Koton Eş Başkanı Gülden Yılmaz için Yunan adalarının yeri ayrı. Daha önce Filipinler ve Tayland’a yaptığı seyahatlerden çok etkilendiğini belirten Yılmaz, “Kültürü ve doğasıyla o coğrafyayı çok seviyorum. Filipinler’e 2, Tayland’a 3 kere gittim” diyor. Karayipler’e yaptığı cruise seyahati ve Turks & Caicos Adaları da unutamadıkları arasında. “Biz deniz aşığıyız. Deniz neredeyse biz oradayız. Ayrıca Venedik ve Paris her zaman keyif aldığım şehirlerden” diye ekliyor.

Gülden Yılmaz





Polat Gülman ise yılda 10-12 kez seyahat ediyor. Öncelikli görmek istediği rotalar Japonya ve İskoçya. “Japonların kültürünü ve yaşam biçimini gözlemlemek istiyorum. İskoçya’nın viski üretimi ise beni çok cezbediyor” diyor.

YOLCULUĞUN DERİNLİĞİ ÖNEMLİ

Bazı yöneticiler için ise seyahat, sadece dinlenmek değil aynı zamanda doğayla bağ kurmak ve zihinsel derinleşme fırsatı anlamına geliyor. Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, önceki yıllarda Japonya ve Costa Rica’yı ziyaret ettiğini, Afrika’ya özel bir ilgisi olduğunu belirtiyor. “Güney Afrika, Tanzanya ve Kenya’ya gittik. Şimdi Botsvana ve Uganda’yı hedefliyoruz. Afrika’nın el değmemiş doğası ve teknolojiden uzak atmosferinde ailece kaliteli zaman geçirmeyi seviyoruz” diyor.

Gökhan Gökmen





Çağdaş Cam CEO’su Serdar Raşit Pirinç, rotasını Antarktika’ya çevirmiş durumda. Pasifik Okyanusu’nda orkaları gözlemlemeyi planladığını söyleyen Pirinç, “Bu ziyaretleri tatilden çok işimin gelişimine katkı sağlayacak analizler için planlıyorum” diyor. Cotton Box ve Sümaş Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut ise Güney Amerika’nın Pasifik kıyılarına seyahat etmeyi hedefliyor.

SANAT MERAKI

CEO’ların sanatla ilişkisi her geçen yıl derinleşiyor. Ankete göre iş dünyasının takip ettiği sanatsal etkinliklerin başında Contemporary Istanbul geliyor. Onu İstanbul ve Venedik bienalleri izliyor; sanat fuarları ve koleksiyonculuk ise öne çıkan diğer ilgi alanları arasında.

İş dünyasında sanatla özdeşleşen isimlerden biri olan Oya Eczacıbaşı, küratöryel ekibiyle birlikte güncel sanatı yakından takip ediyor. “Genç sanatçılarımıza yönelik sergi, proje ve programlarımızı da sürdürüyoruz” diyen Eczacıbaşı, Frieze, Art Basel ve Paris Photo gibi uluslararası fuarları da mümkün olduğunca ziyaret ettiğini söylüyor. “Sanatta tüm disiplinleri yakından takip etmeye çalışıyorum. İstanbul Modern Koleksiyonu’ndaki tüm sanatçılar çok değerli. Ancak benim için en özel yapıtlardan biri, müze henüz fikir aşamasındayken ailesi tarafından bağışlanan Fahrelnissa Zeid’in ‘Cehennemim’ adlı eseri” ifadelerini kullanıyor.

EV HUZURU GİBİSİ YOK!

CEOProfil anketine göre CEO’ların yüzde 20’si, bu yıl kendilerine verdikleri en önemli sözün sevdiklerine daha fazla vakit ayırmak olduğunu belirtiyor. Bu zamanı da çoğunlukla evde geçirmeyi planlıyorlar. Zekeriyaköy’de kızları Asya ve Asu ile birlikte yaşayan Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, hafta sonlarını evde geçirmeyi en büyük keyif olarak görüyor. “Evde kızlarımla geçirdiğim anlar en mutlu anlarım. Oyun oynarız, birlikte yemek yaparız. Tabii ben daha çok kek gibi şeyler yapabiliyorum, onlar artık işi yemeğe döktü” diyor. Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Yavrucu da en huzurlu yerin ev olduğunu vurguluyor. “Ev benim için aile demek. Aile yaşantısı, özelinizi birlikte paylaştığınız en kıymetli alandır” diyor.

NEYE DESTEK OLUYORLAR?

CEO’lar toplumsal konularda da sorumluluk alıyor. Bireysel olarak çeşitli STK’lara destek veren iş insanları, özellikle eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, doğa ve çocuk hakları gibi alanlara odaklanıyor. CEOProfil anketine göre en çok desteklenen kurumlar arasında ÇYDD, LÖSEV, TEV, Darüşşafaka, TEGV, TEMA, Koruncuk ve TOÇEV öne çıkıyor.

Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlerin eğitimi ve işte fırsat eşitliğini önemsediğini belirtiyor. “Bu yüzden kadınlara, gençlere ve eğitime yatırım yapan oluşumlara destek oluyorum” diyor. Nuri Turgut ise aynı zamanda Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) Başkanı. Bölgesel ekonomik sorunların yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da çalıştıklarını belirten Turgut, “Bu yıl ‘Meslek Lisesi, Ülkenin ve Sanayinin Nefesi’ mottosuyla meslek liselerine odaklandığımız bir projemiz var” diye anlatıyor.

SİSTEMSEL ETKİ PEŞİNDE

Bazı liderler, sadece bağış ya da destekle yetinmek yerine, kalıcı etki yaratacak sistemleri güçlendirmeye odaklanıyor. Yönetişim, kurumsallaşma ve kültürel miras gibi alanlarda sürdürülebilir fayda üretmeye çalışan bu isimler, bireysel katkının ötesine geçerek daha geniş çaplı değişim hedefliyor.

Gülman Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Polat Gülman, bu yıl yoksulluk, eğitim ve yönetişim konularına odaklı. Bu alanlardaki hedefleri tutturmak için çalıştığını söylüyor. Bu kapsamda neler yaptığını şöyle paylaşıyor. “Örneğin doğum günüm için yakınlarıma ricada bulunuyorum, muhakkak bir hediye yapmak istiyorlarsa onları Toktut Derneği’ne bağış yapmaya teşvik ediyorum. Eğitimde TEV, yanında olduğumuz kurumların başında geliyor. Daha iyi bir gelecek için tüm kurumlarda iyi yönetişim uygulamalarının çok önemli olduğuna inanıyorum, sevgili Yılmaz Argüden’in kurucusu olduğu Argüden Yönetişim Akademisi’ni destekliyorum. İstanbul Modern ve GİRVAK da desteklemekten gurur duyduğum oluşumlar.”

OKUMA LİSTESİ





CEO’lar aynı zamanda okuma konusunda da hızlı. Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, her yıl mutlaka 70- 100 arası kitap okuyor. Bu yılki listesinde daha çok biyografi, liderlik felsefesi ve tarih odaklı kitaplara yönelmek istiyor. Nuri Turgut’un ilgi duyduğu alanlar tarih, sosyoloji ve sosyo politik konular. Ayda ortalama bir ya da iki kitap okuyan iş insanı, “Umarım bu yıl kitaba ayırdığım süreyi artırabilirim” diyor. Polat Gülman, en çok biyografi ve yönetim stratejileri kitaplarını okumayı seviyor. “Genelde yılda 12 kitap okusam kendimi başarılı bulurum. İyi bir audiobook dinleyicisiyim” diyor. Groupe SEB Türkiye Genel Müdürü Ege Pekkınran da yıllar içinde aynı anda bazen iki kitap okuyabilme alışkanlığı geliştirdiğini belirtiyor. “2024 benim için Rus edebiyatını elimden geldiğince keşfetme yılıydı. 2025 için temam Güney Amerikalı yazarlar. Okuduğum kitapları son iki yıldır telefonuma kaydedip listeliyorum” diye konuşuyor.

YENİ YAKLAŞIM





Yeni yılda pek çok CEO, özel yaşamlarına da odaklanmayı planlıyor. Zihinsel dengeyi korumak, yeni yerler görmek, aileyle kaliteli zaman geçirmek ve kişisel ilgi alanlarına daha fazla vakit ayırmak, iş dünyasının ajandasına girmiş durumda.

Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen, hem kendisine hem ailesine daha fazla zaman ayırabileceği bir yaşam düzeni hedefliyor. “İş e-postalarını yanıtladığım saatleri sınırlamaya çalışıyorum. Spora ayırdığım zamandan memnunum, bu tempoyu korumak istiyorum. Ailece yurt dışı seyahatleri ise bizi en çok motive eden şey” diyor. Happy Group Kurucusu Hüseyin Armutlu’nun bu yılki seyahatlerinde keşif teması ön planda. “Her ay 3-4 gün farklı şehirleri gezmek istiyorum. Farklı kültürler görmek ve yeni deneyimler edinmek işime ilham veriyor. Bu yıl golf oynamaya da daha fazla zaman ayıracağım” diyerek hem zihinsel yenilenmeye hem hobilerine yer açmak istediğini vurguluyor. Sanat ise bu yıl bir diğer öncelik. Seyahat listesi hazırlayanlardan biri de bonVeno Genel Müdürü Eda Özkan. Yeni rotalar keşfetmeyi ve geçmişte keyifle deneyimlediği yerleri bu kez oğluyla birlikte görmeyi planlıyor. Link Bilgisayar Genel Müdürü Levent Pekmezyan ise yılın odağına “denge” temasını yerleştirmiş. “Mental sağlığıma özen gösterip güçlü bir rutin oluşturmak istiyorum. Aileme ve yakın çevreme daha çok vakit ayırmak, iş-özel yaşam dengesini sağlamak bu yılın önceliği” diyor.

Eda Özkan





GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER LİSTESİ

Zeynep Bodur Okyay / KALE HOLDİNG YKB

İLGİNÇ YERLER

Yeni yerler görmeyi, insanlarla tanışmayı çok seviyorum. Ama planlı olarak seyahat yapmıyorum. Görülmesi gereken yerler listemde Yeni Zelanda, Moğolistan ve Machu Picchu gibi daha uzak yerler var. Oğlumu da ilginç deneyimler yaşayabileceği yerlere götürmeye çalıştık. Şu ana kadar iki yere götürebildik. Biri Afrika’da göç, diğeri Kuzey Işıkları. Onun dışında tatil amaçlı seyahatler yapmıyoruz.

ETKİLENDİĞİM BÖLGE

Kenya Tanzanya arası göç benim için bir hayat deneyimi oldu. Hayvanların göçü ilginç bir şey. “Kimsenin kimseye fayda etmeyeceği, ananın çocuğa, çocuğun anaya fayda etmeyeceği mahşer” derler ya gerçekten onu görüyorsunuz. Sürüler o göç sırasında nehri geçmeye çalışıyor. Anne çocuğunu kokluyor. Ama önce hiçbiri nehri geçmeye cesaret edemiyor. Birisi geçtikten sonra da sürü psikolojisiyle diğerleri onu takip ediyor. Nehirde timsahlar bekliyor ve çoğu hayvan o geçiş sırasında ölüyor. O deneyim hayatla ilgili algımı resimleştirdi.





“BU YILKİ HEDEF ORTA VE BATI ANADOLU GEZİLERİ YAPMAK”

Levent Özbilgin / MICROSOFT TÜRKİYE GM





LEGO KOLEKSİYONU

Bu yılki planım yapay zeka agent’ları konusunda kendimi geliştirmek, plak ve lego koleksiyonumu genişletmek, bahçe peyzajı ve bitki türleri konusunda kendimi eğitmek, önceden görmediğim en az bir ülkeye ailemle birlikte seyahat etmek. Özellikle yapay zekanın toplumsal etkileriyle ilgili ulusal ya da uluslararası bir STK belirleyerek desteklemeyi istiyorum.

MÜZİK KEŞİFLERİ

Yalnız başıma yürümek, oğullarımla hayatla ilgili sohbet etmek ve müzik dinlemek stres atmama yardımcı oluyor. En büyük hobilerimden biri müzik dinlemek. Bildiğim, kendimi rahat ve mutlu hissettiğim ya da bana pozitif çağrışımlar yapan sanat eserlerinin farklı yorumlarını dinlemek bana huzur veriyor. Enerjimin daha fazla olduğu zamanlardaysa yeni müzik türlerini ve sanatçıları keşfetmekten çok zevk alıyorum.

RUTİNİ BOZAN SEYAHATLER

Yılda en az iki kez 1 hafta ya da daha uzun aile tatili yapıyoruz. Uzun hafta sonlarıyla günlük rutini bozacak kısa seyahatlerimiz de oluyor. Bu yılki hedef karayoluyla Orta ve Batı Anadolu gezileri yapmak. Kitap konusunda hedef koymuyorum. Bilgileri mümkün olduğu kadar gerçek zamanlı yorum ve haber sitelerinden ya da bloglardan edinmeye çalışıyorum. Spesifik bir alanda tavsiye edilen bir kitap olduğu zaman da hemen edinip okuma listeme ekliyorum.





“KENDİMLE VAKİT GEÇİRMEYİ ÖNEMSİYORUM”

Ege Pekkınran / GROUPE SEB TÜRKİYE GM

“EN SEVDİĞİM ÇÖZÜMLER”

Stres hayatımızın her alanında hep var olacak. Öncelikle hedefim bunun farkına varıp üzerimdeki etkisini minimuma indirmeye odaklanmak. Burada küçük kazanımlarla da mutlu olmaya çalışıyorum. Felsefem: 1>0. Stres atmaya gelince benim en sevdiğim çözümler: Hareket etmek, aktif kalmak, mümkün olduğunca fazla kitap okumak, özellikle bilim kurgu türünde hayal gücümü de beslediğine inandığım dizi ve filmler izlemek. Kendimle vakit geçirmeyi önemsiyorum. Sistematik bir okuyucu olduğumu söyleyebilirim.

HİNDİSTAN ZİYARETİ

Bu yıl sanatsal etkinlik takvimim pek planlı değil maalesef. Ancak annemle yeni tiyatro oyunlarına gitmek için anlaşma yaptık. Bu nedenle en azından iki ayda bir tiyatroda yeni bir oyun seyredeceğim. En son Yunanistan’da Iron Maiden konserine gitmiştim. Bu yıl yine onlara Avrupa turnesinde denk gelirsem çok mutlu olurum. Bu yıl kesinleştirdiğimiz iki seyahat planı var. İlki Hindistan ziyareti; ikincisi ise yaz tatili için planladığımız Asos seyahati.