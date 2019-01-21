Büyüme, 28 yılın en düşüğünde

Çin, 2018'de 28 yılın en düşük büyümesini kaydetti.

Çin'de ulusal istatistik bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Çin'in dördüncü çeyrek büyümesi 2009'dan beri en düşük seviye ile beklentilere paralel yüzde 6,4 oldu.

2018 yılının kümülatif büyümesi ise son 28 yılın en zayıf seviyesinde yüzde 6,6 olarak gerçekleşti.

ABD ile ticaret konusunda anlaşmazlık yaşayan Çin'de, ekonomik aktivitenin zayıflaması ve işsizlikte artış belirtileri acilen daha fazla teşvik gereğine dikkat çekti.