Sanayi üretiminde sert düşüş

Sanayi üretimi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı.

17 ARALIK, 20180
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Sanayi üretiminde sert düşüş

TÜİK, ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre sanayi üretimi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1,9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

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