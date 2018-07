Banka şubelerinde çalışan sayısı azalıyor

Elçin Cirik

Türkiye’de şubeleşmede dünyaya göre farklılık gösteriyoruz, çünkü hala şube merkezli bankacılık yapıyoruz. Şube hala trafik çekiyor.” Sözlerin sahibi Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, 2015 sonrası düşüşe geçen şubeleşmede 2018 itibarıyla sektörün normalleşmeye girdiğinin altını çiziyor. Erbil’e göre, Türkiye’nin halen genç nüfusa sahip ve nakit ihtiyacıyla çalışan bir ülke olması şubelerin sektördeki gücünü koruyor. Aslında genç ve dinamik nüfusa, ekonomisinin hızlı büyüme oranlarına sahip olması gibi faktörlerle büyüyen pazarda, bankalar 2006- 2015 arasında 9 yıl boyunca hızlı şubeleşmeye gitti. 2015 sonrasında ise gerek ekonomide rüzgarın yön değiştirmesi gerek teknolojik gelişmelerin etkisiyle şubeleşme hız kesti. Aralık 2015 verilerini 2017’nin 9’uncu ay verileriyle karşılaştırdığımızda şube sayısında 535 ve çalışan sayısında 6 bini aşkın düşüş görüldü. Bugün bankacılık müşterileri artık teknolojinin etkisiyle çok yönlü bankacılığı benimsiyor. Rutin bankacılık işlemleri için dijital kanallar tercih edilirken konu kredi veya mevduatların değerlendirilmesi gibi daha detaylı ürünlere gelince geleneksel kanallar hala önemini koruyor. Bankacılık müşterisinin beklentilerinin farklılaşması, bugünkü şubelerin konumlarından, iş yapışlarına ve görevlerine kadar tüm yapısını etkiliyor. Bu nedenle son 2-3 yıldır şubelerde ciddi değişim yaşanıyor. Müşteri odaklılık amacıyla bankalar yeni şube tasarımlarını benimsiyor. Bankalar bir yandan şubelerini müşterinin daha hızlı ve rahat hizmet alacağı mekanlar haline getiriyor diğer yandan da operasyonel yükü azalan şubelerinin görevlerini revize ediyor.

ÇALIŞAN NÜFUSU AZALIYOR

Bankacılıkta gerek dijital dünyanın getirdikleri gerekse verimlilik nedeniyle şube başına çalışan sayısında düşüş yaşanıyor. Öyle ki şube başına çalışan sayısı, 2007 yılı TBB verilerine göre 20,8 iken 2017’nin 9’uncu ayında bu sayı 18,3 kişiye düşüyor. Yani geçen 10 yılda sektör genelinde şubeler, 2-3 kişi daha az personelle çalışıyor. Banka bazında veriler de bu trendi ortaya koyuyor. Kamu tarafında son 10 yılda Vakıfbank şube başına çalışan sayısında 6-7 kişi tasarrufa giderken Ziraat Bankası’nda da bu rakam 3 çalışanı buluyor. Özel büyükler arasında da Garanti Bankası’nın şube başına çalışan sayısı, son 10 yılda 4-5 kişi aşağı iniyor. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Türetken “Geçmiş yıllarda şubelerimizin iş yoğunluğu operasyonel süreçlere dayalı iş ve işlemlerden kaynaklanıyordu. Şubede yoğunlaşan işlem sayısı, şube çalışan sayımızın yüksek olmasını ve şube hizmet alanlarımızın daha büyük olmasını zorunlu kılıyordu” diyor. Yönetici, son 10 yıllık süreçte bankanın şube sayısının 1.200’den 1.800’lere çıktığını ama en kalabalık şubelerde dahi eskiden 90-100 kişiyken bugün en fazla 20-22 kişiyle çalıştıklarını açıklıyor.

HEDEF KİTLE FARKLILAŞIYOR

Bu düşüşün nedeni de değişimde yatıyor. Danışman Mehmet Sönmez’in değindiği gibi 10 yıl önce şubelerin her segmentten müşteriye hizmet vermesi bekleniyordu. Bugün durum çok farklı. Artık her müşteriye değil kâr yaratan müşteriye odaklanma ön planda. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bu konuda “10 yıl öncesine baktığımızda daha şube merkezli bir satış ve hizmet modeli vardı. Bugünse farklı kanallarda başlatılan ve tamamlanabilen daha bütüncül bir hizmet modeli var. Yani müşterinin tercihine göre fiziksel ve dijital kanallardan her biri ana servis kanalı haline gelebiliyor” yorumunu yapıyor. Bugün Akbank’ın işlemlerinin yüzde 96’sı artık şube dışında yapılıyor. Aynı şekilde bankada bireysel kredi, kredi kartları gibi ürünlerin de yarısından fazlası da şube dışında satılıyor. Bu örneğin de gösterdiği şubelerin odaklandıkları müşteri segmentinde değişim yaşanıyor. Bugün şubelerin toplam işlem adedinden aldığı pay yüzde 20-25 seviyesinde. Bireysel şubelerde orta-üst gelir segmentindeki özel bankacılık müşterilerine hizmet öne çıkarken KOBİ odaklı şubeler doğuyor. Amerikan danışmanlık şirketi N2Growth’un kurucu ortağı Tunç Akyurt, “KOBİ ve ticari bankacılıkta şube ihtiyacı devam ediyor. Bu segmentlerin bankalar için öneminin artması nedeniyle uzman kadroları büyüyor” yorumunda bulunuyor.

SATIŞ ODAKLI GÖREVLER

Bu yeni yapılanmada bankaların genel müdürlüklerinin, şubeler için belirlediği yeni görevler söz konusu. Bugün şubelere verilen en kritik görev, hedef kitlelerine uygun profilde yeni müşteri kazanmak ve mevcut müşteriler bazında derinleşme ve çapraz satışlarını artırmak oluyor. Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, yeni şube formatlarıyla bu yılın sonunda her ürün bazında yüzde 5-10 arasında satış artışı hedeflediklerini açıklıyor. Yeni görevleriyle şube çalışanları, hem sayıları 10 milyonu geçen bankasızları sisteme çekmek hem de yeni müşteri kazanmak için müşterinin ayağına gidiyor. QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, müşterilerinin ana bankası olma hedefleriyle şube çalışanlarıyla şube dışında müşteri ziyaretleri yaptıklarını aktarıyor. Şubelerini optimumda tutarak bankacılık operasyonlarını Kahramanmaraş üssünde merkezileştiren ING Bank, KOBİ’lere kredi ve POS gibi ürünleri doğrudan kendi iş yerlerine giderek veriyor. Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze de Anadolu bankacılığı misyonuyla şube ekiplerini ağırlıkla çiftçi, esnaf ve mikro işletme olmak üzere bankacılık hizmetleriyle tanışmamış kesimlerle tanışmak üzere eğittiklerini aktarıyor.

MEVDUATTA HALA KRİTİK

Bugün bankalar şube ağlarını mevduat toplama noktasında da zorluyor. Tunç Akyurt, yeni hesap açmada şube ağının hala yüzde 80 gibi önemli bir ağırlığı olduğunun altını çiziyor. Ziraat Bankası’nın yeni müşteri kazanımının yanındaki hedefini genel müdür yardımcısı Süleyman Türetken, şöyle aktarıyor: “Şubelerimiz artık tamamen satış odaklı birimler haline geldi. Şubelerimizin temel görevi, sağlıklı portföy yönetimini sağlamak.” “Önümüzdeki dönemde bankacılıkta kârlılık için en önemli konu maliyet kontrolü” diyen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, yeni şubeleriyle önem verdikleri konunun zamanı yönetmek ve mobil olabilmekten geçtiğini belirtiyor. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan da verimlilik adına şubelerdeki iş yükünün azaltılarak pazarlama faaliyetlerindeki odağın artırılmasına çalıştıklarını aktarıyor.

KÜÇÜK ŞUBELER GELİYOR

Bankalar, bu ortamda giderek az çalışanla hizmet vermeye alışıyor. Danışman Mehmet Sönmez, özellikle bireysel ve KOBİ şubelerinde sayıları 4’ü geçmeyen personelli şubelerle çalışılacağını öngörüyor. Zaten bugün de sektörde pek çok örnek mevcut. İş Bankası’nın 3 veya daha az personelle hizmet veren 22 şubesi bulunuyor. QNB Finansbank’ın da 542 adet şubesi içinde 5 çalışanlı 14 şubesi mevcut. “100’e yakın şubemizde 4 çalışan istihdam ediyoruz. 5 ve altında çalışan sayısıyla hizmet verdiğimiz şubelere baktığımızda bu sayı 200’e yaklaşıyor” diyen Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Türetken, ileride satış ofisi şeklinde dizayn edilen butik şubelerle hizmet vereceklerini belirtiyor. Bir diğer kamu bankası Halkbank’ın genel müdürü Osman Arslan da “4 kişi ve altında çalışanla faaliyet gösteren şube sayımız 30. Bu ölçekteki şubelerde işletme giderlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Ancak finansal faaliyet harçları diğer şubelerle aynı. Bu durum, az çalışanlı şubelerin yaygınlaşma hızını da doğrudan etkiliyor” diyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, sadece 20 kadar askeriye, hastane, fabrika, üniversite gibi kapalı devre çalışan şubelerinde 3 ve altı çalışanları olduğunu aktarıyor ve “Ancak 80 şubemizde operasyon çalışanımız bulunmuyor. İleride şubelerimiz beklendiği üzere daha dijital bir konseptte olacak” diyor.