Bankalarda şube ve çalışan sayısı azaldı

KPMG Türkiye, Bankacılık Sektörel Bakış 2018 raporuna göre, bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon TL'yi aşarken, banka, şube ve çalışan sayısı ise geriledi.

KPMG Türkiye, Bankacılık Sektörel Bakış 2018 raporuyla Türk bankacılık sektörünün 2017 yılını ve 2018 perspektifini değerlendirdi.

KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, KPMG Türkiye’nin gerçekleştirdiği Türk bankacılık sektörünün araştırıldığı rapor hakkında bilgi verdi.

Geçen yılın ilk 9 ayında 2,5 trilyon TL olan sektörün büyümeye devam ettiğine dikkat çeken Cantürk, “Bankacılık sektörünün 2017 üçüncü çeyreği itibariyle aktif büyüklüğü 3 trilyon 54 milyar TL oldu. En büyük aktif kalem olan krediler yıllık yüzde 15 artarak 1 trilyon 994 milyar TL olarak gerçekleşti. Menkul değerler toplamı da yüzde 6,9 oranında yükselerek 376 milyar TL’ye ulaştı. Sektörde banka, şube ve çalışan sayısı ise geriledi. Eylül 2017 itibariyle 33 mevduat, 13 kalkınma ve yatırım, 5 katılım bankası olmak üzere 51 banka faaliyet gösteriyor. Bu bankalar 11 bin 663 şube, 209 bin 672 personelle hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 52 banka, 11 bin 926 şube, 211 bin 673 çalışanıyla görev yapıyordu” dedi.

KPMG raporunda ön plana çıkan noktalar şöyle:

- 2016 yılının ilk 9 ayında 29 milyar TL net kar rakamına ulaşan bankacılık sektörü, 2017 yılının aynı döneminde 37 milyar 180 milyon TL net kar yaptı. Bankacılık sektörünün öz kaynak karlılığı, geçen yılın aynı dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka gruplarının hepsinde artış gösterdi.

- Sektör öz kaynak artışı yoluyla kaynak üretimine devam etti. Son bir yıllık dönemde kredilerin yüzde 14’ü öz kaynak büyümesiyle finanse edildi.

Kredi kullanım tutarı 1 trilyon 994 milyar TL oldu

- Bankacılık sektörünün sağladığı kredilerin Eylül 2017 döneminde toplam tutarı 1 trilyon 994 milyar TL oldu. Bu toplamın 1 trilyon 356 milyar TL’si Türk Lirası kredilerden, 638 milyar TL’si döviz kredilerinden oluştu. Aynı dönemde ticari ve kurumsal krediler 1 trilyon 22 milyar TL, KOBİ kredileri 498 milyar TL ve tüketici kredileri ve kredi kartları 474 milyar TL olarak gerçekleşti. 2016 yılına oranlandığında, ticari ve kurumsal kredi hacmi yüzde 14, KOBİ kredileri hacmi yüzde 18, tüketici kredileri ve kredi kartları hacmi ise yüzde 12 arttı.

- 2017 yılında en fazla krediyi orta büyüklükteki işletmeler kullandı. 2016 yılına göre kredi kullanım oranı yüzde 21 artan orta büyüklükteki işletmeler 207,2 milyar TL kredi aldı. Küçük işletmelerin aldığı kredi miktarı 163 milyar TL, mikro işletmelerin aldığı kredi ise 127 milyar TL oldu.

Bireysel kredilere talep yüzde 17 arttı

- Bireysel kredilere talep 2016 yılına göre yüzde 17 arttı. Kullanılan 474 milyar TL’lik bireysel kredilerin yüzde 40’ı ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bireysel krediler içerisinde konut kredisinin payı yüzde 40, kredi kartlarının payı yüzde 19, taşıt kredilerinin payı yüzde 1 oldu.

- 2016 yılı sonunda 59 milyon TL olan takipteki kredi miktarı, 2017 üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 63 milyar TL’ye ulaştı. Takipteki kredilerin 2010 yılından itibaren ulaştığı en yüksek seviyeyi temsil eden 2016’daki yüzde 3,24’lük dönüşüm oranı, 2017’de yüzde 3,05’e geriledi.

- Türk bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yüzde 17,2 olarak gerçekleşti. 2016 yılı sonunda bu oran yüzde 15,6’ydi. Yabancı bankalar grubu sermaye yeterlilik oranı da yüzde 18,6 ile sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Sermaye yeterlilik oranının fonksiyon grupları oranları, mevduat bankalarında yüzde 16,7, katılım bankalarında yüzde 17,2, kalkınma ve yatırım bankalarında yüzde 24,4 oldu.

İnternet bankacılığına ilgi büyüyor

- İnternet bankacılığı kullanıcıları artıyor. 2010 yılında 6,7 milyon kullanıcının yararlandığı internet bankacılığını 2017 yılında 32 milyon aktif müşteri kullanıyor. Son yedi yılda bu hizmeti kullanan müşteri oranındaki artış yüzde 380 oranında gerçekleşti.

- Türkiye’de mobil bankacılık kullanım oranları 2011 yılından bu yana takip ediliyor. Mobil bankacılık sisteminde kayıtlı olan toplam tekil müşteri sayısı Eylül 2017 itibariyle 40 milyon 681 bin kişi olarak gerçekleşti.

- Türkiye’de 18-34 yaş aralığındaki Y kuşağı temsilcilerinin yüzde 93’ünün bankacılık işlemleri ve ödemeler için mobil cihaz kullanıyor.

Sürdürülebilir büyüme için KOBİ’lere kredi desteği gerekiyor

- Faiz oranları, makroekonomik koşullar sebebiyle hala yüksek… Kredi maliyetlerinin yüksek oluşu, büyümenin finansmanını ve dolayısıyla da sürdürülebilir büyümeyi riske atıyor. Bu yıl yakalanan yüzde 5’lik ekonomik büyüme oranının 2018’de devam edebilmesi için toplam kredi büyüklüğünün yüzde 20’ler seviyesinde büyümesi gerekiyor. Bu orana KOBİ’lere yönelik kredi desteklerinin devam etmesi ve inşaat sektörü finansal performansı ile ulaşılabileceğini düşünüyoruz.

- 2018’de yıkıcı teknolojiler bankacılık sektörünü daha fazla etkileyecek. Yıkıcı tehditler karşısında pazar payını korumak ve büyütmek zorunda olan sektör, aynı zamanda değeri yüksek müşteri segmentlerini ve müşterilerini korumaya mecbur... Sektör oyuncuları yenilikçi yeni çözümlerle, siber tehditleri önleyen sistemleri hayata geçirerek bu zorlu ortamda başarılı olabilir.