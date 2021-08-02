Bireyselde hedef yüzde 50

Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

Fibabanka, uzun yıllardır “görünmez bankacılık” alanında çalışıyor. 30’un üzerinde markayla yaptığı iş birliğiyle 3 bin 500 noktadan kredi veriyor. Fibabanka Genel Müdürü ÖMER MERT, mart ayındaki açılmayla tüm kanallardan aylık 100 bin adet kredi verdiklerini söylüyor. Bu rakamın büyük bankaların ulaştığı kredi adedi olduğuna dikkat çekiyor. “Fibabanka olarak görünmez olmamıza rağmen bunu sağladık” diyen Mert, iş birlikleri ve odağa aldıkları ekosistem ve platform bankacılığıyla toplam kredilerde yüzde 17 olan bireysel kredi payını 1,5-2 yılda yüzde 45- 50 bandına taşımayı hedefliyor.

10’uncu yaşını tamamlayan Fibabanka, sektörde farklı büyüme stratejisiyle dikkat çekiyor. 50 şubeli banka, 30’un üzerinde markayla yaptığı iş birliğiyle 3 bin 500 noktadan kredi verebiliyor ve yeni müşteri kazanabiliyor. Görünmez bankacılıkta iddialarını sürdürdüklerini söyleyen Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, bu iş birliklerinin yanında bankada yapısal değişikliğe giderek ekosistem ve platform bankacılığı bölümü kurduklarını aktarıyor. Bu sayede kazanılan müşteride derinleşme, aynı müşteriye farklı alanlarda farklı krediler sağlamak hedefleniyor. “Mart ayında açılmalarla tüm kanallardan aylık 100 bin adet kredi verdik. Bu, büyük bankaların ulaştığı kredi adedi… Biz Fibabanka olarak görünmez olmamıza rağmen bunu sağladık” diyen Ömer Mert, bu şekilde bireysel kredilerin toplam kredilerde aldığı payı da yüzde 17’ye kadar çıkardıklarının altını çiziyor. Mert’in hedefi, bu payı 1,5- 2 yıl içinde yüzde 45-50 bandına taşımak. Ayrıca banka bugün 2,7 milyon olan müşteri sayısını 3 yılda 10 milyona çıkarmak için yoğun mesai harcıyor. 2021’de sektörde kredi büyümesini yüzde 13-15 bandında öngören Mert, Fibabanka’da da kredilerde artışın yüzde 20’yi bulacağını belirtiyor. Banka bu yıl mevduatta ve kârda yüzde 25 büyüme hedefiyle çalışıyor. Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert’le süren pandemi döneminin bankacılığa etkilerini ve bankanın bu ortamda büyüme planlarını konuştuk:

Sektörde gündemde olan görünmez bankacılık alanında Fibabanka uzun süredir çalışıyor. Öncelikle bu görünmez banka olma yolunda neler yapıyorsunuz?

Dünyada gidişatın görünmez bankacılık tarafında olduğunu bilerek yıllardır bu alanda çalışıyoruz. Pandemide doğru yolda olduğumuzu gördük. 2020 yılı bankamızın kuruluşunun 10’uncu yılıydı. Son dönemde eklenenlerle 30’un üzerinde markayla ortaklığımız var. 3 bin 500 noktada kredi verir hale geldik. Son olarak yaygın ve sevilen iki marka Arçelik ve Beko ile çalışmaya başladık. Bu çalışmanın etkileri beklediğimizin üzerinde oldu. Mart ayında açılmalarla tüm kanallardan aylık 100 bin adet kredi verdik. Bu, büyük bankaların ulaştığı kredi adedi… Biz Fibabanka olarak görünmez olmamıza rağmen bunu sağladık. Bosch ve Siemens ile anlaşmalar yaptık. Aslında kısıtlamalar nedeniyle potansiyeli test ettik dersek yanlış olur, daha büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz.Görünmez bankacılıkta iş ortaklıklarının yanı sıra mobil bankacılık da önemli bir unsur. Bu alanda da yaptığımız yatırımlar pozitif yansıdı. Mobil uygulamamızda kullanıcı sayımız 600 bini geçti. Yıl sonunda hedefimiz, 1 milyon. Bu, bizim ölçeğimizdeki bir banka için önemli bir rakam. Önümüzdeki yıllarda da bu rakamın 2’ye katlanarak ilerleyeceğini düşünüyoruz. Mobil bankacılıktaki fonksiyonlarımıza da önem veriyoruz. Örneğin kur ve kıymetli maden alış-satışları için kurduğumuz FibaFX uygulamamız açılır açılmaz 20 bin kişi kullanır hale geldi.

Bu 3 bin 500 noktadan verdiğiniz kredilerin toplam kredilerden aldığı pay ne kadar?

2020 yılında bireysel kredilerimizin toplam krediler içindeki payı yüzde 10’du. Bugün ise yüzde 17’lere geldi. Hedefimiz 1,5-2 yıl içinde bu oranı yüzde 45-50 bandına getirmek. Bu alanı artan iş birlikleriyle büyüteceğiz. Bu büyümede bir yasal düzenlemenin, bir de kendi yapısal değişikliğimizin önemli artısı olacak. Mayısta gelen uzaktan müşteri edinimi, görünmez bankacılığın en önemli unsurlarından biri. Geçmişte ıslak imza engeli olduğu için offline mağazalardan müşteri kazanıyorduk. Banka olarak uzaktan müşteri edinimine çok erken hazırlandık. Burada engelin kalkmasıyla avantajlı bankalardanız çünkü bizim fiziki şube yatırımlarımız zaten az sayıda. Artık daha çok online kanallara odaklanacağız, buradan müşteri kazanacağız. Aylık kredi adedini 200 binlere çıkarmak ve böylece hedefimizi tutturmak istiyoruz. İkinci olarak da bankada yapısal bir değişikliğe gittik. Ekosistem ve platform bankacılığını genel müdür yardımcısı seviyesinde ayırdık. Bu alana odaklandık. Geçen yıl veri ve BT alanlarına yatırım yapmış ve BT’de organizasyonu değiştirmiştik. 3 yıldır organizasyonumuzun dünya örneklerine benzemesi açısından McKinsey ile çalışıyoruz. Tüm bu adımlarla yakın zamanda müşteri sayımızı artıracağımızı düşünüyoruz.

Ekosistem ve platform bankacılığı neye odaklanacak?

Ekosistem tarafında iş birlikleriyle, marka ortaklıkları aracılığıyla kredi vererek müşteri sağlamak ve kazandığımız müşteriye farklı alanlarda da örneğin tatile giderken ya da kahve alırken de kredi sağlamak üzerine çalışıyoruz. Platform tarafındaysa mobil bankacılığımız içinde bulunan uygulamalarımızı açık bankacılıkla başka şirketlere hizmet olarak sağlayacağız. Bu noktaya daha çok odaklanacağız. Biz uygulamalarımızda sunduğumuz fiyatlama konusunda daha rahatız. Büyük bankalar komisyonlardan çok para kazanmak istiyor. Biz ise daha çok müşteri kazanmak istiyoruz.

Müşteri sayısında uzun vadede hedefiniz nedir?

Bireysel müşteri kazanmak istiyoruz ve segment seçmiyoruz. Kozmopolit gitmeyi doğru buluyoruz. Kayıtlı müşteri sayımız 2,7 milyon kişiye ulaştı. Bu yıl sonu 3 milyon olacak. 3 yılda 10 milyon müşteri sayısına ulaşma hedefimiz var.

Peki kurduğunuz bu modelin bankanın mevduat tarafına artısı oluyor mu?

Evet, tabii oluyor. Marka iş birlikleriyle ulaştığımız müşteriler aynı zamanda Türkiye’yi temsil ediyor. Müşteri kitlemizi incelemeye başladık. Her sosyoekonomik gruptan çok kozmopolit bir yapımız var. Mevduat tarafında müşterilerimizin bir kısmının paraya ihtiyacı var. Bir kısmının da parası var. Modellemelerimizle bu ayrımı çözümlemeye başladık. Bu şekilde tüm müşterilerimize kredi teklifiyle gitmiyoruz. Mevduat tarafında doğru zamanda doğru teklifi sunuyoruz. Mobil uygulamamız içinde e-mevduat hesabımız ve Kiraz Hesabımız var. Daha az şubeli yapının getirdiği maliyet avantajıyla Kiraz Hesap’ta diğer bankalardan daha yüksek faiz verebiliyoruz, bu hem cazibeyi artırıyor hem mevduatın tabana yayılmasını sağlıyor. Kiraz Hesap’ın büyüklüğü 10,5 milyar TL’ye geldi. 2020 sonunda 7,7 milyar TL’ydi. 5 ayda ulaşılan yüzde 36’lik büyümede iş ortaklıklarının ve markamızın tanınırlığının etkisi var.

İlk çeyrekte bankanızın performansı nasıldı?

Sürece pandemi döneminden başlayarak bakarsak başta çalışanlarımızın sağlığına önem verdik. İlk evden çalışmaya giden bankalardan olduk. Ardından müşteri tarafında ilk panik haliyle öteleme talepleri oldu. Orada da müşterilerin istedikleri vadelerde, müşteri lehine davrandık. Bu süreçte kamu bankalarının öncülüğünde verilen uygun faizli kredilerin de etkisiyle sektörde batık oranının beklenenin çok altında olduğunu gördük. Likidite fazlası olduğundan borçlarını ödeyebilenler ödedi. Mart- mayıs ayları arası ekonomi durur gibi oldu ancak haziran sonrası ciddi hareketlenme başladı. Bu nedenle de 2020, kârlılık ve diğer finansal beklentilerimizde beklediğimizden daha iyi geçti. Fibabanka olarak 2020’ye problemli işlerimizi çözerek temiz girmiştik. Eski dertlerimizle girseydik daha zorlanabilirdik. Bu dönemde bireysel bankacılığa dönmüş olmamız da avantaj sağladı çünkü bireysel bankacılıkta kriz o kadar derin olmadı. Fibabanka olarak 2020’yi aktif toplamda yüzde 24 artışla kapattık. Kredi portföy büyüklüğümüz net 18,8 milyar TL’ye ve müşteri mevduatı yüzde 23 artışla 16,7 milyar TL’ye yükseldi.

Bu yıl durum nasıl peki?

Bu yıla gelince faiz marjları çok daraldı. Ancak bu sefer de Hazine ve diğer işlem gelirleri artmaya başladı. Hazine ekibimizi yeniden kurgulamıştık, bu etkiyle faiz gelirlerinden kaybımızı diğer alanlarla kontrol ettik. Bu sayede 2021’in ilk çeyreğinde 104 milyon TL vergi öncesi kâr ettik. Ama bunun sürdürülebilirliği noktasında problem var. Başta faizlerin yılın ikinci yarısında düşmeye başlayacağını öngörüyorduk. Ama sanki bu, ötelenecek. Faiz indirimleri son çeyreği bulacak, çünkü son çeyrekte enflasyonun baz etkisine göre düşeceği yönünde beklentimiz var. O zamana kadar kârlılığı koruyabilirsek büyük başarı olur. Ardından son çeyrekte ekonomi açılırsa kârlılık daha rahat gelir. Kapanmalar iş yapış şeklimizi değiştiriyor, kredi talebi olmuyor. Kredi veremeyince de komisyon işlem geliri düşüyor. Yılın son çeyreğinde faizin düşmesiyle bankanın finansalları daha da iyi olabilir.

Bu yıl sonu için büyüme öngörünüz nedir?

Bu yıl yüzde 25’lik kâr büyümesi sağlayacağımızı düşünüyoruz. Kredilerde toplamda yüzde 20’lerde büyüme bekliyoruz. Ancak mevduat daha fazla büyüyebilir, TL mevduat ile büyüdüğümüz için yüzde 25’leri bulabilir. Mevduatta kompozisyon değişiyor. Yabancı para borçlanmamızı kapatabildiğimiz kadar kapatıp içeriden mevduatla büyümeye çalışıyoruz. Bunu da tabana yayarak yapıyoruz. Kurumsal blok mevduat tutmuyoruz. Bu dönemde kurumsal tarafta yabancı para kredi bakiyesinde hem sektörde hem bankamızda azalma var. Bu da yabancı para borçlanma ihtiyacını azaltıyor. Bankada yüzde 100 kredi/mevduat oranına geldik. Bu sağlıklı oranla gitmeye çalışıyoruz.

Bireysel bankacılığın dışındaki alanlarda nasıl bir büyüme planınız mevcut?

Tarım tarafında TarımKart ile büyümemiz devam ediyor. Burada da yine iş birlikleri yapıyoruz. Çiftçilere tek tek ulaşabilecek bir banka organizasyonumuz yok. Pankobirlik ve Süt Birliği ile anlaştık, bu büyük yapılarla giderek çiftçiye TarımKart ile sıfır faizli kredi veriyoruz. Bu alanda iyi büyüme yakaladık. Tarım kredileri büyüklüğümüz 250 milyon TL’ye çıktı. Bu yıl sonunda konjonktüre bağlı olarak 400-500 milyon TL bandında olacak. Mikro ve ticari tarafta da büyüyoruz. Bu yıl bu iki segmentte yüzde 25’e yakın büyüme planlıyoruz. Bu alanlar da bizim tabana yaygın gitmemizi sağlıyor. Kurumsal bankacılıkta bu yıl yüzde 10’un altında bir büyüme öngörüyoruz. Bunun iki nedeni var. İlki kurumsalda yeni kredi ihtiyacı az, alt segmentlere indikçe talep artıyor. İkinci neden, turizm sektöründe blok krediler var ve bunlar ötelendi. Antalya bölgesinde turizmde olan bir bankayız. Burada büyüme, turizmin açılmasına ve kredilerin ödenmesine bağlı. Bu krediler ödenirse yeni kredi verebiliriz. Yani 2021’de kurumsal bankacılıkta daha az, bireyselde ise yüzde 30 büyümelerle yılı toplam kredilerde yüzde 20 artışla kapatmayı istiyoruz.



“SORUNLU ALACAK ORANI ARTABİLİR AMA KARŞILIKLAR AYRILDI”



YATIRIM İÇİN UYGUN DEĞİL Yatırım amaçlı kredi talebi düşük çünkü uzun vadeli yatırım yapmak için uygun bir dönem değil. Sadece Türkiye’de değil, globalde de durum böyle. Ancak ihracatçılar çok iyi gidiyor. Bu yılın ilk aylarında kredi büyümesinin sınırlı olmasında pek çok etken var: Geçen yıl çok yüksek bir büyüme vardı. Bunun üzerinde büyüme yakalamak kolay değil. Faizlerin yüksek olduğunu unutmamak lazım. Mevduatta yüzde 20, kredilerde yüzde 25 faiz oranları mevcut. Kredi talebi için faizlerin sakinleşmesi gerekiyor. Son dönemde özel bankaların ağırlıkla tüketici kredisi vererek ilerlediklerini görüyoruz. Ancak bireysel tarafta da insanlar harcamalarını azaltıyor. Belirsizlikte beklemeyi tercih ediyorlar.



HANGİ SORULAR GÜNDEMDE? Yurt dışında aşılama sonrası açılan ekonomilerde ciddi kredi talebi oluştuğunu görüyoruz. Bu talep artışıyla artı enflasyon oluşur mu? Kredi talebi artar mı? Bu durum para arzını artırır mı? Bu dönemde ötelenmiş kredilerin ödemeleri de geldi. Turizm özelinde kredilerin bir daha ötelemesi söz konusu olabilir. Sektöre tanınan esnekliğin de etkisiyle mevcut sorunlu olacak oranında ciddi bir artış olmadı. Zaten sektörde tüm bankalar 90 günü geçen ödeme sorunlarında karşılık ayırıyor. Sorunlu alacak oranı artarak yüzde 6’lara gelebilir. Ancak sektörün karşılık oranları yüksek. Sektör bu yıl sonu kredilerde yüzde 13-15 büyüyebilir. Mevduat tarafında faizlerin yüksek olması başka alanlara kayışı azalttı. Bu nedenle mevduatta yüzde 15-17 arası büyüme de olabilir. Kârlılık ise faiz indirimleriyle bağlantılı. Özel bankalarda yüzde 25 büyüme sağlandı, yıl sonunda kârlılık özel bankalarda yüzde 20-25 kadar artıda olur.











“SORUNLU ALACAK ORANI ARTABİLİR AMA KARŞILIKLAR AYRILDI”



YATIRIM İÇİN UYGUN DEĞİL Yatırım amaçlı kredi talebi düşük çünkü uzun vadeli yatırım yapmak için uygun bir dönem değil. Sadece Türkiye’de değil, globalde de durum böyle. Ancak ihracatçılar çok iyi gidiyor. Bu yılın ilk aylarında kredi büyümesinin sınırlı olmasında pek çok etken var: Geçen yıl çok yüksek bir büyüme vardı. Bunun üzerinde büyüme yakalamak kolay değil. Faizlerin yüksek olduğunu unutmamak lazım. Mevduatta yüzde 20, kredilerde yüzde 25 faiz oranları mevcut. Kredi talebi için faizlerin sakinleşmesi gerekiyor. Son dönemde özel bankaların ağırlıkla tüketici kredisi vererek ilerlediklerini görüyoruz. Ancak bireysel tarafta da insanlar harcamalarını azaltıyor. Belirsizlikte beklemeyi tercih ediyorlar.



HANGİ SORULAR GÜNDEMDE? Yurt dışında aşılama sonrası açılan ekonomilerde ciddi kredi talebi oluştuğunu görüyoruz. Bu talep artışıyla artı enflasyon oluşur mu? Kredi talebi artar mı? Bu durum para arzını artırır mı? Bu dönemde ötelenmiş kredilerin ödemeleri de geldi. Turizm özelinde kredilerin bir daha ötelemesi söz konusu olabilir. Sektöre tanınan esnekliğin de etkisiyle mevcut sorunlu olacak oranında ciddi bir artış olmadı. Zaten sektörde tüm bankalar 90 günü geçen ödeme sorunlarında karşılık ayırıyor. Sorunlu alacak oranı artarak yüzde 6’lara gelebilir. Ancak sektörün karşılık oranları yüksek. Sektör bu yıl sonu kredilerde yüzde 13-15 büyüyebilir. Mevduat tarafında faizlerin yüksek olması başka alanlara kayışı azalttı. Bu nedenle mevduatta yüzde 15-17 arası büyüme de olabilir. Kârlılık ise faiz indirimleriyle bağlantılı. Özel bankalarda yüzde 25 büyüme sağlandı, yıl sonunda kârlılık özel bankalarda yüzde 20-25 kadar artıda olur.











“FİNBERG, STRATEJİMİZDE KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR”



YATIRIM 150 MİLYON TL 2018’te kurduğumuz Finberg, bankamızın dijital banka stratejisinde kritik önem taşıyor. Bugüne kadar toplam yatırımımız 150 milyon TL’yi aştı. Örneğin Getir, çok iyi değerlemelere çıktı. Pandemi döneminde çıkış da yaptık. Örneğin Birleşik Ödeme girişim payımızı yüzde 20’den yüzde 10’a indik. Bitirmek üzere olduğumuz 1-2 yatırım daha var. Kurucuları arasında Türklerin de olduğu ABD’de kurulan Invstr’yi, belli olgunluğa gelmesi sonrası, Türkiye’ye getirme planımız var. Yakın zamanda yatırım yaptığımız Easy Cep, içinde olmayı sevdiğimiz telefon işinde önemli rol oynayacak.



LİMİT YOK Finberg için yatırım rakamı olarak aklımızda bir limit yok. İyi fırsatlara yatırım yaparız. Her ay 1-2 teklif değerlendiriyoruz. Yakın zamanda Figoparaya yatırım yaptık. Revo Capital’in ikinci fonunun yatırımcısı olduk. Bu arada girişim sermayesi fonları kuruyoruz, bu yatırımları fonların içine atıyoruz. Bankaya iş olarak geri dönebilecek alanlarda, finteklere ya da bankayla ilişki kurabileceğimiz alanlara yatırım yapıyoruz. Örneğin oyun, sağlık ya da deep tech tarafında çok iyi işler gelse de yatırım yapamıyoruz.











FİBABANKA’NIN 2021 ROTASI



30’un üzerinde markayla 3 bin 500 noktada kredi veriyoruz. Mart ayında açılmalarla tüm kanallardan 100 bin adet kredi verdik.

Henüz kısıtlamalar nedeniyle tam potansiyeli görmedik. Kredilerde hedefimiz aylık 200 bin adet kredi vermek.

Bireysel kredilerimizin şu an toplam kredilerde yüzde 17 olan payını 1,5- 2 yılda yüzde 45-50 bandına getireceğiz.

Mevcut müşteri sayımız 2,7 milyon, bu yıl sonunda 3 milyona ulaşacağız. 3 yılda ise 10 milyon müşteri hedefimiz var. Platform bankacılığında mobil bankacılık uygulamalarımızı açık bankacılıkla başka şirketlere hizmet olarak sunacağız. Kiraz Hesabımızın büyüklüğü 10,5 milyar TL’ye geldi. Mevduatta tabana yaygın büyüyeceğiz.

Tarım kredileri büyüklüğümüz 250 milyon TL. Yıl sonunda 400-500 milyon TL bandında olacak.

Mikro ve ticari tarafta da büyüyoruz. Bu yıl bu iki segmentte yüzde 25’e yakın büyüme planlıyoruz.

Kurumsal bankacılıkta bu yıl yüzde 10’un altında bir büyüme öngörüyoruz.

Bu yıl kâr ve mevduatta yüzde 25 büyüme sağlayacağız. Kredilerde toplamda yüzde 20 büyüme bekliyoruz.







