İsviçreli ilaç devi 3.5 milyar dolarlık satın almaya hazırlanıyor

İsviçreli ilaç şirketi Roche, karaciğer hastalıkları portföyünü genişletmek için ABD'li biyoteknoloji şirketi 89bio’yu 3,5 milyar dolara satın almak için anlaştı.

18.09.2025 15:19:420
Paylaş Tweet Paylaş
İsviçreli ilaç devi 3.5 milyar dolarlık satın almaya hazırlanıyor

Roche'den yapılan açıklamada, ABD'nin San Francisco kentinde bulunan 89bio, İsviçreli şirketin hisse başına nakit olarak 14,5 dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Bu, anlaşmanın değerini yaklaşık 2,4 milyar dolara çıkarırken, hissedarlar hisse başına 6 dolara kadar “aşama ödemeleri” alacak. Böylece, Roche'nin toplam satın alma değeri 3,5 milyar dolara ulaşacak.

Söz konusu teklif, ABD’de hisseleri işlem gören 89bio’nin 60 günün ortalama hisse fiyatının yaklaşık yüzde 52 üzerinde bir rakama denk geliyor.

Anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025’in dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu satın almanın Roche'nin, hızla büyüyen kilo verme pazarında güçlenmesine yardımcı olması bekleniyor.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Nvidia'dan Intel'e 5 milyar dolarlık yatırım

Nvidia'dan Intel'e 5 milyar dolarlık yatırım

Ünlü mağaza zincirinin çoğunluk hisseleri el değiştiriyor

Ünlü mağaza zincirinin çoğunluk hisseleri el değiştiriyor

PPK toplantı özeti yayımlandı: "Eylül'de enflasyon ana eğilimi bir miktar yükselebilir"

PPK toplantı özeti yayımlandı: "Eylül'de enflasyon ana eğilimi bir miktar yükselebilir"

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (18 Eylül 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (18 Eylül 2025)

Yorum Yaz