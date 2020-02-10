Kâr arayışı

Elçin Cirik

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Bankacılıkta 2019’un ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net kârda yüzde 10 erime var. Bankacılar, bu yıl sonu için ancak 45-50 milyar TL’ye ulaşılabileceği tahminini yapıyor. 2020 için ise tablo daha aydınlık… AktifBank Genel Müdürü Serdar Sümer, sektörünün kârını yıllık yüzde 10 olarak öngörürken Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür ise özsermaye getirisinin 2-3 puan artarak tekrar yüzde 14-15’ler seviyesine ulaşmasını bekliyor. Bankacılara göre bu yılın kârlı ürünleri ise bireysel ve KOBİ kredileri olacak.

Bankacılık, 2019’u beklenenden daha iyi bir performansla geride bırakmışa benziyor. Yaşanan iç ve dış kaynaklı belirsizliklere rağmen sektör, BDDK verilerine göre ilk 10 ayda yılbaşına göre aktif büyüklükte yüzde 11,8, kredilerde yüzde 7,1 ve mevduatta yüzde 18,9 artış yakaladı. Kâr tarafında ise tablo biraz daha sorunlu… BDDK’nın ekim sonu raporuna göre bankacılıkta 41,3 milyar TL net kâr yazıldı. Bu, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 10’luk bir erime demek. TBB verilerine göre ilk 9 ayda kârdaki yıllık erime ise yüzde 13,3’tü; yani aslında giderek bir düzelme görülüyor. Sektörün son çeyrekte kredilerde büyüme atağına girmesiyle AktifBank Genel Müdürü Serdar Sümer’in de belirttiği gibi, sektörün yılı 45-50 milyar TL bandında net kârla kapatması bekleniyor. Sektörün 2020’de de odağı, güçlü aktif kalitesini korumak ve düşen kârlılığı artırmak olacak. Bu yıl ekonomideki büyümeyle gerek şirketler gerek bireylerde risk iştahının tekrar artmaya başlamasının kredi talebini doğurması ve bunun da sektörün kârlılığına artı katkıda bulunması öngörülüyor.

TAHMİNLER NE DİYOR?

2019’un üçüncü çeyrek banka bilançolarında, en büyük üç kamu bankasında net kârda ortalama yüzde 47 gibi önemli bir düşüş mevcut. Bunun yanında en büyük 4 özel bankanın net kârında da ortalama yüzde 12 düşüş yaşadığı dikkat çekiyor. Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “2018’de finansal piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomiye etkilerini 2019’da görmeye devam ettik. Yeniden yapılandırılan ve yakın izlemedeki kredilerde artış olurken tahsili gecikmiş alacak oranı yükseldi. Kredi riskinde bir miktar daha artış yaşandı” diyor. “Net kârdaki düşüşün en önemli nedeni, takipteki kredi karşılıklarındaki artış” diyen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, yine de bu dönemde özellikle faaliyet gelirlerinin arttığına dikkat çekiyor: “Bankalar hem net faiz hem faiz dışı gelirlerini yılın ilk 9 ayında artırmayı başardı. Operasyonel giderlerin 2018 yılı enflasyonunun altında arttığı bir dönem yaşadık” diyor. Takipteki kredi karşılıkları 2018’in ilk 9 ayında 25 milyar TL iken 2019’un aynı döneminde 36,6 milyar TL provizyon yazıldı. Tabii bankacılık danışmanı Mehmet Erten’in belirttiği gibi yılın büyük bir bölümünde kredi büyümesinin sağlanamamış olması da bu sonucu doğurdu. Yıl sonu için de kâr tarafında 45-50 milyar TL öngörüsüyle yıllık olarak yüzde 7,5-15 arasında bir erime hesaplanıyor. Bankacılık danışmanları, kamu bankalarının yılı daha düşük rakamlarla kapatacağını düşünüyor. Danışman Alp Aksudoğan, “Aralık 2019’da Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamında yoğun mesai harcayan, başta enerji sektöründe riski olan bankalarda ve likiditesi düşük kalanlarda kârlarda yıl sonunda ciddi düşüş görülecektir” diyor.

“İYİMSER” TABLO

2020 için ise tablo daha aydınlık. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Faizlerdeki gerilemeye paralel kredi hacmindeki artış ve firmaların finansman giderlerindeki azalma, sorunlu alacak oranlarına bu yıl olumlu yansıyacak” diyor. Ateş, ayrıca uluslararası finans kurallarına göre bankaların karşılık ayırmak zorunda olduğu bazı firmaların yeniden düzeleceği ve bu karşılıkların geri döneceği beklentisiyle yüzde 11’lerde olan özsermaye kârlılıklarının tekrar yukarı çıkacağını öngörüyor. Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü’ye göre bu yıl fonlama maliyetleri ve enflasyondaki düşüşle faiz marjında gelişme ve işletme giderlerinde dengelenme olacak. Öncü kârlılıkta da 2019’a oranla çift haneli artış görülmesini bekliyor. AktifBank Genel Müdürü Serdar Sümer de benzer bir bakış açısına sahip. “Alacak tahsilat oranlarının daha iyi seviyelerde seyretmesi ihtimali kârı belirleyecek ana unsurlardan. Faizde görülen hızlı düşüşün de etkisiyle kredi hacminde yıllık yüzde 10-15 büyüme tahmin ediyoruz ve sektörünün kârın da yıllık yüzde 10 olarak öngörüyoruz.” Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, piyasalarda sektör için güçlü bir kâr artışı beklentisi olduğunu söyleyerek, özsermaye getirisinin yaklaşık 2-3 puan artarak tekrar yüzde 14-15’ler seviyesine ulaşacağını düşünüyor. Danışman Mehmet Erten’e göre 2020’de kârlılığı faiz marjlarında yaşanan iyileşme ve kredi karşılıklarında bankaların karşı karşıya kalacakları durum belirleyecek. Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, kârlılığın omurgasının faiz gelirleri olacağını vurgulayarak ücret ve komisyonlarda bu yıl artışların sınırlı kalabileceğini açıklıyor. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, kârlılık için kur etkisine dikkat çekiyor: “Son 6 ayda faizin yarı yarıya düşmesi, kur üzerinde ters bir etki yapmadı. Fakat 2020’de faizlerin gidişatının kura ve ithalat-ihracat dengesine etkisi üzerine düşünmek gerek” diyor.

EN KÂRLISI HANGİSİ?

İyileşme beklentisiyle girilen bu yıl için en kârlı alanlar hangileri olacak peki? Bankacıların hepsi, 2020’de TL kredilerde büyüme olacağı konusunda hemfikir. Orta ölçekli bir bankanın genel müdürü de TL kredilerin daha yüksek kâr sağladığını, bunun da sektörün kâr oranını artıracağını belirtiyor. Bankacılık alanları olarak da bireysel ve KOBİ’ler yine kâr getiren odaklar olarak öne çıkıyor. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, bireysel kredilerde kâr oranının daha yüksek olduğunu aktarıyor. Uyan, “Sektör açısından net faiz marjı yüzde 1,8’lerde ama ihtiyaç kredilerinde yüzde 4,5’ler seviyesinde. Bireysel ürünlerde sorunlu alacak oranı düşük olduğu için kârlılık olumlu oluyor. Aslında KOBİ bankacılığında daha yüksek marjlarla çalışılıyor ama sorunlu alacak oranı yüksek” yorumunu yapıyor. Danışman Mehmet Erten de bu yıl özellikle bireysel kredilerde kârlılığın artacağını düşünüyor. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ve Deniz- Bank Genel Müdürü Hakan Ateş, 2020 için KOBİ bankacılığında kârın iyi olacağının altını çiziyor. Yalnız Ziya Akkurt’un da belirtiği gibi KOBİ’lerin ne zaman toparlanacağı ve kredi iştahında bulunacağı ana soru olarak karşımıza çıkıyor. “En kârlı ürünler KOBİ ve bireysel krediler olacak, yılın kârlılığını da bu kredilerdeki olası büyüme belirleyecek” diyen Global Kapital Group CEO’su Tunç Akyurt, KOBİ’lere 2019’da verilemeyen yeni ticari kredilerin makul faiz seviyelerinde yeniden verileceğini ve bireyselde ihtiyaç kredileri, konut ile kredi kartlarındaki büyümelerin kâra olumlu katkıda bulunacağını dile getiriyor. Aynı şekilde danışman Alp Aksudoğan, bankaların bireysel bankacılığa ağırlık vereceğini ve yeniden Hazine birimlerinin kâr merkezi olarak yıla damga vuracaklarını söylüyor.

ARTIRMA PLANLARI

Bugünlerde 2019’u ister yara alarak kapatsın ister az da olsa artıda bitirsin tüm oyuncular, 2020’de daha kârlı olmak için oyun kuruyor. Yapı Kredi’nin CEO’su Gökhan Erün, bu alandaki çalışmalarını şöyle anlatıyor: “2019’da TL cinsinden kredilerde payımız, özel bankalar arasında yüzde 15,5’e ulaştı. Yıl boyunca sürdürülebilir gelir yaratmaya ve disiplinli gider yönetimine odaklandık. Böylece net kârımız 3,3 milyar TL oldu. Dijital bankacılık alanındaki yatırımlarımızı sürdürdük. Aynı yolda ilerlemeye devam ediyoruz.” DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de kârlı gördükleri KOBİ ve tarım tarafında planlarını şöyle anlatıyor: “KOBİ’de sektörün üzerinde büyüyerek toplam kredi pazar payımızı artırmak, Nefes, Ekonomi Değer, KOBİ Değer gibi projelerde öncü bankalardan olmak ana hedefimiz olacak. Ayrıca tarımda bu yıl da yüzde 45 olan pazar payımızı korumak istiyoruz, Üretici kartımızla üreticimizin ucuz finansmana erişmesini sağlamaya çalışıyoruz.” 2019 yılında yüzde 29 kâr artışı yakalayan AktifBank’ın genel müdürü Serdar Sümer, 2020 kâr stratejilerini “İş ortaklıklarımız ve iştiraklerimizle sektörde farklı modele sahibiz. İştiraklerimizin bugün kârda sağladığı üçte biri olan payı, bu yıl sonunda yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Kredi tarafında da 20-25 bandında bir büyümemiz olacak” sözleriyle aktarıyor. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, net faiz gelirleri, net ücret ve komisyon gelirlerindeki artışı sürdürerek son iki yılda iki haneye taşıdıkları özsermaye kârlılığını uzun vadede yüzde 14-15’lere çıkarmayı hedefliyor. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, 2020’de takipteki kredi oranlarının düşmesi ve kredi hacimlerindeki artışla daha iyi bir kâr hedefinde. “Bedelli sermaye artırımıyla sermaye yapımızın güçlenmesi ve buna bağlı kredilerimizin artacağını planlıyoruz. Verimliliği artıracak teknolojik gelişmelere ve inovasyona ağırlık vereceğiz, kârlılığımız büyüme trendine kaldığı yerden devam edecek” diyor.



ÜMİT LEBLEBİCİ TEB GENEL MÜDÜRÜ

“KREDİ TALEBİNDE CANLANMA BAŞLADI”



DENGE YILI 2020 “Öngörülebilirliği yüksek bir yıla giriyoruz. 2019, Türk bankacılık sektörü için hem test hem dengelenme yılıydı. Herkes bir anlamda ‘evini toparlama’ çabasına girmişti. Türkiye’nin büyümesini finanse edecek altyapı hazırlandı. Bu yıl sektör, kredi büyümesini konuşacak. 2020, kredilerde ihracat odağı devam edecek, yenileme yatırımlarına dönük kaynak ihtiyacı daha fazla hissedilecek. Sahadan aldığımız sinyallere göre kredi talebinde canlanma başladı.

TEB’İN PLANI Sektör kârlılıkta 2019’da biraz daralma yaşadı. Bu yıl kârlılığın, 2019’a göre daha iyi olacağını beklemeli. Kredi talebinin az, arzının fazla olması bilanço üzerinde baskı yaratabilir; ama bankacılık sektörü onu ayarlayacaktır. Kârın kaynağı ise ağırlıklı olarak KOBİ olur. KOBİ ve kurumsalda ‘iyi’ olan banka kârlılıkta da daha iyi olur. Bankamızda 2019 sonunda büyümemiz tüketici kredilerinde yüzde 50’nin üzerinde, kurumsal bankacılıkta yüzde 26-27 civarında olacak. 2020’de bu momentumu dengeleyerek devam etmek istiyoruz. KOBİ kredilerinde sektörün 2-3 puan üzerinde büyümeyi hedefliyoruz.











HAKAN ATEŞ / DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ

“KÂRLILIK OLUMLU ETKİLENECEK”



ÖLÇEK LAZIM 2020, ekonominin 2019’dan daha iyi büyüyeceği bir yıl olacak. Ekonomik aktivite büyüdükçe bankacılık da büyür, kaldı ki zaten ekonomide 2018’de yaşanan yaralar nispeten sarıldı. Bu yıl kredi büyümesinin TL odaklı olmasını bekliyorum. Artık paydaya yani ölçek olarak büyümeye ihtiyacımız var. Böylece sıkıntılı kredilerin payı da küçülecek. 2019 sonu kâr rakamlarını ancak mart ayında görebileceğiz. Ama 2020’de enflasyon üzerinde bir kârlılık bekliyorum. Çünkü fonlama maliyetleri ciddi düştü, ben CDS (Kredi Temerrüt Takası) oranlarının da düşmesini bekliyorum. Bu çerçevede toptan fonlama daha kalıcı ve uzun vadelerle daha düşük maliyetlerle olabilecek. Bu da kârlılığı olumlu etkileyecek. BİREYSEL KÂRLI MI? Kârlı ürün denince de ben ilk anda bireysel ürünleri görmüyorum. Bireyselde parçalı ve çok adetli işlem yapılıyor, burada maliyetler yüksek. KOBİ ve tarım bankacılığı daha kârlı. 2020’de de bu alanlar kârını korur. Yılın devamında da kurumsal ve ticari kârlı olacak. Yatırımlarda geçtiğimiz iki yıl ertelenme oldu. Bu alanda ertelenmiş talep ve üretim arzusu var. Bunun artışına paralel kurumsal-ticaride yenilemelerle başlayarak yeni yatırımlara doğru evrilerek hareket olacağını düşünüyorum.











