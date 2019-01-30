Koruma peşinde

Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

2019 her sektörde olduğu gibi bankacılık dışı finansta da zorlu geçeceğe benziyor. Sigorta, leasing, faktoring ve emeklilik alanlarında önümüzdeki yıla yönelik reel bir büyüme beklentisi yok. Bu durum da sektör oyuncularının müşteriye daha fazla odaklanmasına neden oluyor. Kimi mevcut müşterisini elinde tutmaya yönelirken kimisi ise yeni müşteri peşinde koşmayı planlıyor. Sigorta da bu sektörlerden biri… Son zamanlarda ekonomide yaşanan dalgalanmalar, sigorta sektörünü olumsuz etkiledi. Hayat ve hayat dışı sigortacılıkta 3’üncü çeyrekte reel büyümeler eksiye döndü. Güneş Sigorta yetkilileri, “İnşaat ve üretimin yavaşlaması, yeni araç satışlarının düşmesiyle ilgili öngörüler doğrultusunda 2019’da prim üretimlerinin kısıtlı büyüyeceğini düşünüyoruz” yorumunda bulunuyor. Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui de aynı fikirde: “2019 yıl sonu öngörümüz, hayat dışı sigortada yüzde 20’ye yakın büyümeyle 55 milyar TL prim üretimi ve hayat sigortalarında yüzde 5-6’lık büyümeyle 7 milyar TL üretime ulaşılacağı yönünde. Bu da reel anlamda prim üretiminin düşeceği anlamına geliyor.” Bu öngörü, sigortalı sayısını da etkiliyor. “Yeni araç ve konut satışları, sigortalı sayısını artıran unsurlar” diyen Coqui, özellikle 2019’da poliçe sayısında artış beklemiyor. Hatta ekonomik baskılarla sigorta yaptırmaktan vazgeçme eğiliminin güçlenebileceğini belirtiyor. Kurdaki yükselişle maliyetler arttığı için özellikle kasko branşında fiyat artışına gidilmesi bekleniyor. Bu da sektörde prim üretiminde büyüme getirecek. Axa CEO’su Yavuz Ölken, “Hedefimiz, mevcut müşterilerimizi koruma oranımızı yükseltmek, yeni müşteri kazanmak ve müşteri başına poliçeleri artırmak olacak. Öte yandan otomobil ve konut satışları beklenen noktada değil” diyor. Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen de 2019 yılında sektörün temel büyüme dinamiğinin fiyat artışı olmasını bekliyor. Bu ortamda lider şirketler, müşteri sayılarını artırmada daha uzun vadeli plan yapıyor. AXA Sigorta toplam 2,6 milyon müşteri sayısını 2020’de yüzde 10 artırmayı hedefliyor. Allianz Türkiye, 2019 sonu için yüzde 15-20 büyümeyle 6,5-7 milyar TL prim üretme ve mevcut 6 milyon müşterisini koruma stratejisinde. Güneş Sigorta, banka kanalıyla gelecek büyümeyle 1,5 milyona yaklaşan müşteri toplamını etkili iletişim ve pazarlamayla tırmandırmayı amaçlıyor.

LEASİNG RİSKİ YAYIYOR

Leasing, 2018 yılına 6,3 milyar dolar işlem hacmi hedefiyle başladı ve yılın ilk 5 ayında bu hedefle uyumlu büyüdü. Ancak kurlardaki ve faizlerdeki Y yüksek dalgalanmadan sektörün işlem hacimleri olumsuz etkilendi. Şeker Leasing Genel Müdürü Latif Latifoğlu, 2019 yılında önemli bir küçülmeyle 1,5 milyar dolar civarında bir işlem hacmi olmasını bekliyor. “Sektörümüzde reel büyüme daha ziyade faiz oranlarının düşük seyrettiği ve uzun vadeli kaynaklara kolay erişildiği dönemlerde oluyor” diyen İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, mevcut konjonktürde 2019 yılında işlem hacminin daralabileceği öngörüyor. Bu ortamda leasing şirketleri, aktif kalitesinin gözetilmesi amacıyla daha çok müşteriye ulaşmayı planlıyor. Finansal Kurumlar Birliği’nin Haziran 2018 verilerine göre sektörde 58 bini aşkın müşteri mevcut. Latif Latifoğlu, bu müşteri sayısının 2023 yılına kadar 100 binin üzerine çıkarılması için çalışıldığını vurguluyor. Latifoğlu, “Daha fazla sayıda müşteriyle daha düşük tutarlarda işlem gerçekleştirme, kredi riskinin sağlığı açısından avantajlı. Bu nedenle müşterilerin artırılması çalışmaları 2019’da daha da önem kazanacak” diyor. Bu mantıkla Latifoğlu, Şeker Leasing olarak yeni müşteri kazanımında her yıl için yüzde 10’un üzerinde artış hedeflediklerini açıklıyor. İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç da ekonominin yeniden gelişmesiyle başta KOBİ’ler olmak üzere bu alanda paylarını yükseltmeyi amaçladıklarını dile getiriyor.

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ DEĞİŞİYOR

60 oyuncuya sahip faktoring sektöründe, 2018’in üçüncü çeyreğinde faktoring işlemleri yüzde 30 kan kaybetti. QNB Finans Faktoring Genel Müdürü Nergis Ayvaz Bumedian, 2019’un hem müşteri adedini artırmak hem hacmi yükseltmek için yoğun çaba gösterecekleri bir yıl olacağı görüşünde. Bumedian, “Bu yılın sonunda işlem hacminde yüzde 5-10 gibi küçülme göreceğimizi düşünüyorum. 2019’da amacımız, öncelikle bu işlem hacmini korumak olacak” diyor. Bugün 125 bin müşteriye hizmet veren faktoring şirketleri için verimli çalışabilmek için müşteri sayılarının yüksekliği hayati önem taşıyor. FKB Başkan vekili ve TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, “Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarla ne kadar yaygın çalışılırsa o kadar güçlü bir zemin oluşuyor” diyor. Volatilite sonrası yeni müşteri girişinin hızlandığını belirten Kapital Faktoring Yiğit Özkes, sektörde yeni bir trendin oluştuğuna da dikkat çekiyor: “Daha önce ulaşamadığımız, randevu alamadığımız büyük ve orta büyük ölçekli kurumlar faktoring kullanmaya başladı. Sektörde yeni müşterilerle aktif kalitesi artıyor, bu trend gelecek yıl da sürecek.” Çağatay Baydar, önümüzdeki 2-3 yıl içinde ihracat işlemleri yaptıkları müşteri sayısını artırmayı hedeflediklerini söylüyor ve ekliyor: “Güncel olarak 3 bin aktif müşterimiz var, önümüzdeki yıl bu rakamı 3 bin 500’lere taşımayı hedefliyoruz.” Nergis Ayvaz Bumedian ise “Eylül 2018 itibarıyla 5 bin 200 olan müşteri sayımızı yüzde 25 artışla 6 bin 500’e ulaştırmayı hedefliyoruz” diyerek hedeflerini açıklıyor.



“BES’İ OKS BÜYÜTECEK”



KRİTİK ETKİ BES, müşteri tarafında en iyimser planları kuran sektör. Bunda otomatik katılım sisteminin yeni fazının ve cayanlara geriye dönüş imkanı verilmesinin olumlu etkisi var. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, “Ocak 2019 fazında 1,8 milyon yeni çalışanın sisteme dahil olmasını bekliyoruz. Ayrıca 2017 yılında OKS’den ayrılan 7,7 milyonun sisteme yeniden girişi sağlanacak. 2019 sonunda OKS’de sayı 8,5 milyona ulaşacak. Gönüllü BES’de genç, ev hanımı, çiftçi, esnaf gibi müşteri segmentlerinin daha yoğun katılımıyla katılımcı sayısının 2019 sonunda 7 milyonu ve OKS ile toplam sayının 15,5 milyonu aşmasını bekliyoruz. Bizim 1,7 milyon katılımcımız bulunuyor. 2019 sonunda 2 milyonu aşmasını hedefliyoruz” diyor.

4 MİLYON DÖNER “Sektörü OKS büyütecek” diyen Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer’in 2019 öngörüleri ise şöyle: “Gönüllü BES’te 6,9 milyon katılımcı, toplam 86 milyar lira fon birikti. 2019’da bu yıla yakın katılımcı sayısıyla tamamlanacak. Otomatik BES’te Ocak ayında 400 bin firmanın sisteme girmesini bekliyoruz. Ayrıca 4 milyonun tekrar sisteme gireceğini tahmin ediyoruz. OKS’de sayı 7 milyona ulaşacak. Bizim de büyümemiz otomatik katılım tarafında olacak. 2019 yılını gönüllü katılımda 1,2 milyon ve otomatik katılımda 900 bin katılımcıyla tamamlarız.”

ÇAPRAZ ÜRÜNLER AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO’su Fırat Kuruca, OKS’nin 2019’da rekabeti şekillendireceğini düşünüyor. Kuruca, “2019, BES ve otomatik katılımda konumumuzu korumak için hem yeni müşteri kazanımı hem mevcut müşterilerimizin sadakatine odaklanacağımız bir yıl olacak. Ayrıca hayat ve ferdi kaza sigortalarını sunacağız” şeklinde konuşuyor. Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui de gönüllü BES’de 2019 sonunda sektörün 7 milyon katılımcıyla 111,2 milyar TL fon büyüklüğüne ve otomatik katılımda yüzde 70 büyümeyle 7,5 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşılacağını öngörüyor. Şirket, gönüllüde 865 bin katılımcıyla fon büyüklüğünde 18,8 milyar TL’ye ulaşmayı ve otomatikte 400 bin katılımcıyı kalıcı kılmayı planlıyor.











MEVCUDU ELDE TUTMA PLANI



OTOMOTİV BELİRLEYECEK Ağırlıkla otomotiv sektörünün finansmanını gerçekleştiren finansman şirketleri, 2019’da işlem hacmi ve müşteri sayısında mevcudu koruma üzerine planlar yapıyor. TEB CETELEM Genel Müdürü Stephane Becoulet, “Müşteri tabanına yayılma bizim için doğal bir gereklilik. 2019’da 2. el otomotivin öne çıkacağını düşünüyoruz. ÖTV indirimiyle piyasada bir hareketlenme oldu. Önümüzdeki yıl için pazar büyüklüğünü öngörmek zor ama öncelikli hedefimiz, mevcut işlem hacmimizi korumak. Bugün aktif 86 bin müşteriye sahibiz; burada da mevcut müşterilerimizin tekrar tercih ettiği bir marka olmak istiyoruz” diyor.

RİSK YÖNETİMİ ÖNEMLİ ALJ Finansman Genel Müdürü Soner Irmak ise, “2019’da finansman şirketleri için etkin ve proaktif risk yönetimi, zorlu ve hızla değişen ekonomik koşullarda başarıyı belirleyecek. 9 Kasım 2018 itibarıyla finansman şirketlerinin otomotiv kredileri stoku içinde payı yüzde 54,5. Kasım başında devreye alınan ÖTV indirimi, otomotiv sektörüne büyük canlılık getirdi. Bizim 31 bin müşterimiz ve 1 milyar TL’lik portföy büyüklüğümüz bulunuyor. Bu yılı 15 bin araç finansmanıyla bitireceğiz” diyor.

YENİ SEKTÖRLER Yüzde 100 QNB Finansbank’ın iştiraki olan yeni oyunculardan Hemenal Finansman’ın genel müdürü Engin Söker ise “Şu anda tüm oyuncular, 2018’i mümkün olduğunca sınırların dışına çıkmadan ve risk almadan kapatmaya odaklanıyor. Gelecek yıl yüksek tutarlı işlemlerin olduğu, kredi riskinin az gözlemlendiği sektörlere öncelik vereceğiz. Çetin koşullara rağmen yeni oyuncularından biri olduğumuzdan işlem hacmimizi mümkün olabildiğince büyütmek istiyoruz. Çalıştığımız sektörlere yenilerini ekleyeceğiz, farklı sektörlere ulaşmada opsiyonları değerlendiriyoruz” şeklinde konuşuyor.







