Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

NP Paribas Cardif, dünyada özellikle koruma sigortalarında lider şirket. 2016 sonunda 27,1 milyar Euro prim üretimi yazan global dev, 35 ülkede 100 milyonun üzerinde müşteriye hizmet veriyor. 9 yıl önce girdiği Türkiye’de ise 3 şirketle sigortanın her alanında faaliyet gösteriyor. 11 aylık verilere göre hayat sigorta şirketi 193 milyon TL prim üretimiyle yüzde 3 pazar payına sahip. Sigorta tarafında ise şirketin 93,7 milyon TL prim üretimi mevcut. Emeklilik tarafına da giren şirketin katılımcı sayısı 286 bini geçti. “Türkiye bizim için çok önemli bir ülke” diyen global CEO Renaud Dumora’nın Türkiye için önemli hedefleri var. Önümüzdeki 3 yılda prim üretiminin 3’e katlaması gerektiğini düşünen CEO, “Türkiye için de en az üç kat büyüme öngörüyoruz” diyor. Bu gerçekleştiğinde ise Türkiye’nin global organizasyon içinde ilk 10’a gireceğini aktarıyor. Kurdukları iş birliklerinin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran CEO, Finanscell markasıyla hizmet veren Turkcell Finansman ile çalışmaya başladıklarını ve bunun kendileri için önemli bir fırsat olduğunu anlatıyor. BNP Paribas Cardif CEO’su Renaud Dumora ile Türkiye’yi, gerek BES gerek hayat ve hayat dışı alanlarda büyüme planlarını konuştuk:

Türkiye’ye nasıl bakıyorsunuz? Türkiye sizin için hala cazip pazarlardan biri mi?

Türkiye, BNP Paribas Cardif için çok önemli bir ülke. Sigorta şirketleri için nüfus çok önemli. Bu açıdan Türkiye büyük bir ülke ve önem arz ediyor. İkinci nokta, ülkenin ekonomik büyümesi yüzde 5’in üzerinde. Sigorta pazarı açısından çok büyük bir potansiyel taşıyor. Sigorta sektöründe penetrasyon epey düşük, bu da bizim için iyi. Çünkü pazarın büyümesine katılmak istiyoruz. Türkiye’nin ekonomisi için iyimseriz ve bu ortamda koruma ile emeklilik ürünlerimizi satabileceğimize inanıyoruz.

Peki ne tip riskler görüyorsunuz?

Dünyada pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de riskler var. Ama bunlar öngörebileceğimiz riskler. 9 yıldır Türkiye’de varız. 2018’de 10’ununcu yılımız olacak. Kesinlikle Türkiye’de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bugün sigorta sektörü için penetrasyon çok düşük. Ekonomik büyümenize bakınca diğer ülkelere göre sektörde iyi bir büyüme oranı olması gerekiyor. Bu ortamda müşterilerin risk anlayışında artış var, sigorta pazarına da iştah artıyor. Uzun vadede hayat ve hayat dışı sigorta pazarının ekonominin çok üstünde büyüyeceğini düşünüyoruz. Ama burada bireysel emeklilik tarafını ayrı tutmak gerekiyor. Emeklilik özel bir alan… Oyuncu sayısına gelince Türkiye’de pek çok global oyuncuya sahipsiniz. Rekabetçi bir pazarınız var. Ama biz pazarın çok farklı bir alanında çalışıyoruz, farklı dağıtım kanallarını kullanıyoruz. Bu nedenle de bizim farklı büyüme yolumuz olacağına inanıyoruz.

Kârlılık açısından ne düşünüyorsunuz?

Biz koruma ürünleri ve emeklilik alanında çalışıyoruz. Koruma ürünlerinde hayat ve hayat dışında kârlılıklarımız iyi. Emeklilik tarafında ise kâr yazmak için uzun zaman gerekiyor. Çok yavaş oluyor. Birikimlerle oluştuğundan zaman alıyor. Hayat sigortacılığı ise iyi bir kârlılığa sahip, memnunuz. Tabii burada şirketin ölçeğine de bakmalıyız. Emeklilikte yatırımın geri dönüşü ancak belli bir fon büyüklüğüne ulaşıldığında geliyor.

Cardif Türkiye, global organizasyonunuzda nasıl bir konuma sahip?

Cardif, dünyada 35 ülkede faaliyet gösteriyor. Organizasyonumuzda Latin Amerika, Asya ve Avrupa gruplarımız ile Fransa, İtalya ve Lüksemburg’dan oluşan domestik pazarımız var. Latin Amerika, Hindistan ve Çin’de çok iyi büyümeler yapıyoruz. Cardif Türkiye, Avrupa bölümümüzün bir parçası. Bugün için Türkiye, ülke sıralamasında orta sıralarda geliyor. Ancak 3-4 yıllık bir süreçte ilk 10’a girmesini hedefliyoruz. Cardif Türkiye’nin global gruba katılım açısından çok önemli bir rolü var. Büyüme beklediğimiz bir ülke, TEB bankası ve diğer iş birlikleriyle burada önemli bir potansiyel görüyoruz.

Türkiye’nin global prim üretiminizde payını alabilir miyiz? 5 yıl sonra bu pay ne kadar olacak?

Bizim için en önemli nokta, ana sermayedarlarımız, müşteriler ve ortaklarımız için değer yaratmak. Türkiye’nin bugün kârlılığa katkısı oldukça düşük. 2016 sonu net kârımızın 1,4 milyar Euro olduğunu düşünürseniz Türkiye’nin bugünkü payı çok küçük. Ama benim için yaratılan değerde inovasyonlar önemli. Türkiye’de üretilen iyi fikirleri Şili veya Japonya’daki şirketlerimiz de uygulasın istiyoruz. Türkiye’deki ekibin dijitalizasyon ve makine öğrenimi konusundaki çalışmalarından yararlanabiliriz. Çok inovatif ve akıllı, genç bir ülkesiniz. Bu fikirleri tüm dünyada paylaşmak hoşumuza gidiyor.

Türkiye’yi ileride bir merkez haline getirme planınız var mı?

Global organizasyonumuzu bu şekilde bölgesel merkezlerle kurmuyoruz. Sadece Paris, Hong Kong ve Şili’de birer merkezimiz var. Ama BNP Paribas Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kişmir, bizim üst yönetimimizde, yönetime katkı sağlıyor. Türkiye’yi Cardif içinde farklı kılan, iş modelinin tam olarak uygulandığı az sayıda ülkeden biri olması. TEB’in ülkede faaliyet göstermesi ve şirketin her ürün grubunda tüm dağıtım kanallarını kullanması, Türkiye’yi organizasyon içinde özel kılıyor.

Peki Türkiye için ne gibi hedefleriniz var?

Önümüzdeki 3 yılda, yani 2020 sonunda prim üretiminin 3’e katlaması gerektiğini düşünüyorum. 2017’de yeni global stratejimizi açıkladık ve ana sermayedarlarımız için kârlı ve büyüyen bir şirket olmak istiyoruz. Türkiye için de en az üç kat büyüme öngörüyoruz.

İş birlikleriyle kurduğunuz iş modeliniz Türkiye’- de nasıl büyüyecek?

İş ortaklarımızla kurduğumuz iş birlikleri bizim için çok önemli, çünkü dünyada bu çalışma modeline sahip ve müşteriye ulaşan her sektörden şirketlerle çalışan tek sigorta şirketi biziz. Öncelikle finans kurumları ve bankalarla çalışıyorduk, ardından müşteri verisi olan otomotivden enerji dağıtım şirketlerine perakendeye kadar her alandan şirketlerle çalışmaya başladık. Dünyada telekomünikasyon alanında Orange ile çalışıyoruz Türkiye’de de Financell markasıyla hizmet veren Turkcell Finansman ile çalışmaya başladık. Çalışma modelimizde ortak şirketimizle küçük bir ürünle başlayarak belli bir sadakat ve bilinilirlik kazandıktan sonra tüm ürünlerimizi sunuyoruz. Bu tam bir kazankazan iş modeli.

Banka dışı ortaklıklar Cardif prim üretiminin ne kadarını getiriyor? Bu denge gelecekte nasıl olur?

Global prim üretiminin yüzde 50’si banka dışındaki iş birliği kurduğumuz şirketlerden geliyor. Sadece koruma ürünlerinde bu oran yüzde 60’a kadar çıkıyor, çünkü bazı ülkelerde mesela Latin Amerika’da bankalarla değil sadece üçüncü şirketlerle iş birliği yapıyoruz. Global olarak bu tip dış ortaklarla büyürüz ama oran yüzde 50’li rakamlarda kalır.

Türkiye’de çok sık regülasyon değişimi oluyor. Bu durum yatırım iştahınızı nasıl etkiliyor?

Regülasyon değişimleri her ülkede oluyor. Sadece Türkiye’de değil… Bizim yatırım iştahımızı kesinlikle etkilemiyor. Tüketici hakları, mahremiyeti ya da dağıtım kanallarındaki düzenlemeler gibi farklı alanlarda regülasyon değişimleri sürekli oluyor. Ama baktığınızda bu değişimler, aslında tüketici lehine ki bu da yaptığımız işin sürdürülebilirliği anlamında iyi bir şey… Sigorta şirketleri başta zorluk çekiyor, yatırımlar gerektiği için pahalı oluyor. Ama günün sonunda kazandıran bir sonuç yaratıyor çünkü gelecek için yatırım yapmamızı ve sürdürülebilir bir iş kurmamızı sağlıyor. Regülasyon yapıldığında şirket olarak bunu bir fırsat olarak görmelisiniz, gelecek için hazırlanmalısınız. Örneğin 6 yıl önce tüm kontratlarımızı basit bir dile çevirdik, sadeleştirdik. Bu acı verici bir süreçti, çünkü hem maliyetliydi hem müşteri basit bir dille belki önceden anlamadığı tüm koşulları şimdi anlayarak imza atma kararı alıyordu. Ama sonuçta müşterilerimiz çok mutlu oldu ve yasadan önce buna geçmiş olduk.