Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

Hayat dışı sigortacılık, yılın ilk yarısını iyi bir büyümeyle kapattı. Yüzde 21,2 büyümeyle 24 milyar TL prim üretimi yazıldı. “Bizim büyüme rakamlarımız üzerinden ülkenin ateşini ölçebilirsiniz” diyen Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin, gerçekleşen büyümeyi şöyle yorumluyor: “Otomobil satışlarının düştüğü, seçim öncesi tedirginliğin yaşandığı ve satın alma hareketlerinin yavaşladığı böyle bir dönemde büyümenin daha kötü olması gerekirdi.” Çetin, ikinci yarıda bu rakamın daha iyi olacağını öngörüyor ve şöyle bir tablo çiziyor: “Özellikle otomobil satışlarında bir tıkanıklık var ama krizlerde otomotiv sektöründe ertelenmiş satışlar olabildiğini gördük. Konut satışları da sorunun büyük bir parçası. Sektör 2018 yılını bugünküne benzer ivmeyle kapatacak.” Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin ile bu yılın ilk yarı verilerini yorumladık ve büyümede fırsat görülen alanları konuştuk:

Bu yılın ilk altı ayında hayat dışı sigortacılıkta yüzde 21,2 büyüme var. Reel büyüme de yüzde 5 gözüküyor. Büyümeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son 10 yılda sigorta sektörü, ülke ekonomisinden fazla büyümesini sürdürüyor. Ancak bu büyüme yeterli mi? Tartışmak gerekir. Sigorta sektörünün büyümesi, direkt ekonominin büyümesisini yansıtır. Bizim büyüme rakamlarımız üzerinden ülkenin ateşini ölçebilir, gerçek büyüme rakamlarına ulaşabilirsiniz. Bu yılın ilk yarısında sektörde iyi bir büyüme oldu. Otomobil satışlarının düştüğü, seçim öncesi tedirginliğin yaşandığı ve satın alma hareketlerinin yavaşladığı böyle bir dönemde büyümenin daha kötü olması gerekirdi.

Yılın ikinci yarısı nasıl olacak? Yıl sonu için sektörde ne kadar büyüme öngörüyorsunuz?

İkinci yarının daha iyi olacağını düşünüyorum. Genel anlamda potansiyel sorunlar var ancak ben iyimser olmayı tercih ediyorum. Özellikle otomobil satışlarında bir tıkanıklık mevcut ancak krizlerde otomotiv sektörünün, kısa süreli etkilendikten sonra ertelenmiş satışları yapabildiğini gördük. Bu anlamda umutluyuz. Konut satışları da sorunun büyük bir parçası. Ancak bununla ilgili de alınan önlemler mayıs-haziran aylarında satışları olumlu etkiledi. Yabancılara konut satış rakamları iyi geldi. Yılın ikinci yarısında bu tip önlemlerin artmasıyla konut satışlarında da toparlanma olabileceğini düşünüyorum. Yıl sonu için büyümeyi öngörmek zor. Büyüme eğrisinin yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Sektörün 2018 yılını aynı oranlarda ve enflasyonun üzerinde büyümeyle kapatacağını söyleyebilirim.

Peki siz bu ortamda önümüzdeki yılda hangi branşlarda büyüme bekliyorsunuz?

Kurumsal ve ticari işlerde sigorta sektörü, büyük oranda istediğimiz seviyede. Kurumsal şirketlerde yüzde 100 sigortalılığa ulaşmış durumdayız. Ticari işlemlerde kefalet sigortası, alacak sigortası gibi katma değerli ürünlerde eksikliğimiz var. Sektörde ana eksikliğimiz bireysel tarafta… Otomobil merkezli bir toplum haline geldik. Baktığınızda bireylerde ev sigortası, çocukların eğitim sigortası ya da ferdi kaza sigortası yok, sadece oto kredileri satın alıyorlar. Bireysel sigortada flash ürün, tamamlayıcı sağlık olacak. Son yıllarda bu alan çok iyi bir trend yakaladı. Rakamlar da bu büyümeyi ortaya koyuyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasında sigortalı sayısı, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 78 artarak 37 bine geldi. Prim üretimi de yüzde 90 büyümeyle 15 milyon TL’yi geçti. Tamamlayıcı sağlık, özel sağlık poliçelerinin maliyet ve fiyatlarının artmasıyla iyi bir alternatif oldu. Hitap ettiği kesimin içinde beyaz ve mavi yakalı çalışanlar olduğu için potansiyeli de yüksek. Burada önemli bir gelişme var: Sadece motor poliçeleri satın alan bireyler, gelip tamamlayıcı sağlık almaya başladı. Araştırıyor, merak ediyorlar. Bizi en çok heyecanlandıran bu… Talep, artık müşteriden geliyor.

Tamamlayıcı sağlık ürünlerinin, büyükşehirler harici Anadolu illerinde fiyatlarının yüksek olduğu gibi bir eleştiri var. Bu konuda bir çalışma yapılıyor mu?

Bu üründe özel hastaneler, bizim maliyet unsurumuzu oluşturuyor. Anadolu’da B grubu özel hastanelerin kendi içindeki rekabeti yüzünden bir fiyat sorunu oldu. Bunlar dönemsel, tamamlayıcı sağlık sigortaları yayılmaya devam edecek. Güneş Sigorta olarak biz bu alanda bir çalışma yaptık. İller arası fiyat farkları mevcut. Örneğin 25 yaşında yatarak ve ayakta tamamlayıcı sağlık sigortası almak isteyen biri için ürünün fiyatı, İstanbul’da 861 TL iken Trabzon’da 517 TL olarak belirleniyor. 45 yaşında bir müşteri için de bu fiyat, İstanbul’da 1.337 TL ve Trabzon’da 802 TL olarak belirleniyor.

Bireysel sigortalarda başka hangi branşlarda ivme göreceğiz?

Tamamlayıcı sağlık dışında eğitim güvencesi ve işsizlik sigortalarının önemli olacağını düşünüyorum. İşsizlik sigortalarında sigorta şirketleri tarafında hala satış iştahı var ama talebin yaratılması lazım.

Ticari tarafta büyüme beklediğiniz branşlar var mı?

Kefalet sigortalarında ve alacak sigortalarında büyük potansiyel var. Ekonominin gelişmesiyle birlikte nakliyat ve iş yeri poliçeleri büyüme sağlayacak.

Bu yıl için büyümede zorlanacak branşlar hangileri?

Oto sigortalarında işlerin zorlaşacağını düşünüyorum. Tüketicilerin satın alma davranışı etkilendi ve ertelendi. Bunlar sigorta şirketlerini, bizi etkileyecek.

Bu yıl sonunu sektör kârlı bitirecek mi? Teknik tarafta kârlılık nasıl olacak?

Penetrasyon oranının düşük, ekonominin orta seviyede olduğu ama genç nüfusun çok kalabalık olduğu bir ülkeyiz. Türkiye çok cazip bir pazar. Bu yüzden sigorta pazarına bir anda çok sayıda oyuncu girişi oldu. Bu da rekabeti getirdi. Öyle ki kâr edilen herhangi branş, bir sonraki yıl en çok rekabet yaşanan alan oluveriyor. Tabii o alanda da kâr tükeniyor. Şu anda tüketici lehine fiyatların en düşük olduğu yılları yaşıyoruz. Teknik kârın gerçekten az olduğu yıllardayız. Bugün teknik anlamda yangın, nakliyat ve mühendislik branşları hala kârlı alanlar. Büyüme beklediğimiz tamamlayıcı sağlık ise kârlı değil. Ama sağlık en yüksek müşteri sadakati yakaladığımız branş. O nedenle buraya yatırım yapıyoruz. Sağlık sigortası alanlara çapraz satış yapabiliyoruz. Bugün artan faiz oranları sektörün finansal getirilerini artırıyor. Ama yazılan bu mali kârın morfin gibi olduğunu anlamak lazım. Çünkü, önceki yıllarda da sigorta sektörünün istenilen düzeyde gelişememesinin nedeni, mali kârlılığa güvenmiş olması. Son 10 yılda faizlerin düşmesiyle gerçek sigortacılık yapıldı ve risk yönetimiyle birlikte teknik kârlılık önemli hale geldi. Rekabet ne yazık ki sektörü zayıflattı ve finansal kârlar ön plana çıktı. Bunun bizi kandırmasına izin vermemeliyiz çünkü bizim için önemli olan teknik kârlılık. Ülke ekonomisi daha iyi performans gösterip faizler düştüğünde, teknik kâr yeniden önemli hale gelecek. Bu yıl da sektör, mali kârlar sayesinde kârlı olacaktır.



HAVUZ İNCE AYARLARA DEVAM ETSİN



PARA VE İMAJ KAYBETTİK Trafik sigortaları bu yıl zararla kapanacak. Özellikle diğer branşlarda kârlılık olmadığı böyle bir dönemde bu zarar, üzerimizde büyük bir yük. Sorunumuz bu branşta maliyeti öngörememekti. Serbest piyasadan yanayız ama geçmiş yıllardaki dalgalanmalara baktığımız zaman Türk sigorta sektörü olarak hem para hem imaj kaybettik. Bu alanda fiyatları artırabildiğimiz her yılın ardından gelen rekabet ya da müdahalelerle fiyatlar çok daha aşağı gitti. Hasar yönetimini ve maliyetlerimizi hala öngöremiyoruz. Uygulamalar geriye dönük olduğu için zararı yönetemiyoruz.

BU YILI RAHATLATTI Tüm bunları düşününce havuz en iyi çözüm mü? Değil. Ama bir çözüm ve bizi bu yıl rahatlattı. En azından fiyat dalgalanmasından kurtulduk. Havuz uygulamasında da zarar var, fiyatlar yeterli değil. Bununla ilgili önlemler alındı, yılın başında bir fiyat artışı oldu. İkincisi de bekleniyor. Zararlı da olsa dalgalanmanın olmadığı stabil bir ortam nispeten tercihimiz. Ben bu sistemin kendi içinde ince ayarlarla başa baş seviyeye gelebileceğini düşünüyorum. Bu seviyeye geldiğinde ideal ortam yakalanır. Nisan kararlarıyla bu sigortayı sunmayan birçok şirket oldu ve ne yazık ki bir kaos yaşandı. Ben bir sigortacı ve vatandaş olarak bunun tekrar yaşanmasını istemiyorum. Sabit, stabil bir fon sistemiyle gidelim, burada ince ayarları yapalım.











BU YIL YÜZDE 12 BÜYÜRÜZ



OTODA BÜYÜMEMEYİ SEÇTİK 2018 yılı ilk 6 ay sonuçlara göre şirketimiz yüzde 7,3 büyüdü. Biz büyümeyi, oto dışı dediğimiz ve kendi açımızdan kârlı olarak belirlediğimiz branşlar üzerinden yapıyoruz. Oto branşlarında küçük kalmayı tercih ettiğiniz zaman toplam büyüme oranınız düşüyor ama kârlılığınız artıyor. Biz bu noktada tercihimizi teknik kârlılıktan yana yapıyoruz. Genel büyüme oranımız sektörden küçük de olsa biz hedef branşlarda iyi bir büyüme oranı yakaladık. Bu yıl sonu için de yüzde 12 büyüme rakamı öngörüyoruz. Bu yıl hedef branşlarımız olan kasko, yangın, sağlık, mühendislik ve ferdi kaza branşlarında pim üretimlerimizi artırmak istiyoruz.

YENİ İŞLERLE PAY ALACAĞIZ Prim üretimi portföyümüzün yüzde 35’ini oto sigortaları oluşturuyor. Ardından branşlara göre dağılım yüzde 17 tarım, yüzde 14 yangın ve yüzde 10 sağlık branşlarında oluyor. Dengeli portföy yapımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Pazar payımız haziran verilerine göre yüzde 3,6. Pazar payında trafik üretimi önemli rol oynuyor. Bizim de bu branşta pazar payımız yüzde 2,90. Bundan 10 yıl önce payımız yüzde 10’du ve bunun bedelini ödedik. Şimdi daha dengeli bir pazar politikamız var. Kaskoda yüzde 3,2 civarında pazar payımız var, artırmak için çalışıyoruz. Pazar payımızı yeni işler, yeni sigortalılarla kazanmak istiyoruz. Yoksa bir sarmala girip kanın gövdeyi götürdüğü trafik sigortalarında büyümek gibi bir amacımız yok.







