"10 kişiden 1'i kripto ara kullanıyor"

Kripto para birimleriyle ödeme kabul eden işletme sayısı her geçen gün artıyor. Çeşitli perakende mağazalar ve restoranlar da bu şekilde ödeme almaya başladı.

Fiyatlar düşmeye devam ederken bazı önde gelen spor kulüpleri bile kripto para alım satım merkezleriyle iş birliği yapmayı tercih ediyorlar. İnsanların kripto paraları yatırım ve harcama için kullanmaya ilgi göstermesi, bunların kripto para cüzdanlarından, güvenli olmayan alım satım merkezlerinden ve ICO’lardan (Initial Coin Offering - İlk Para Arzı) çalınma riskini artırıyor. Toplam 530 milyon dolar değerinde dijital paranın çalındığı yüksek profilli vakalar da yaşandı.

Tehdit grupları kripto para cüzdanları, kripto para alım satım merkezleri ve ICO’lardan para çalmak için çok çeşitli yöntemler kullanabiliyor. Dört buçuk yıl önce Bitfinex’teki ayrılmış müşteri cüzdanlarından 120.000 bitcoin çalınması ve 2018’de Coinhack’e düzenlenen saldırıyla 530 milyon doların kaybolması gibi yüksek profilli vakalar, bu alım satım merkezlerinin güvensizliğini ve siber suçluların bunlara ne kadar kolay bir şekilde erişip onarılamaz zararlar verebildiğini gösteriyor. Bir kripto para alım satım merkezindeki tüm para çalındığında, merkez tamamen kapanıyor ve yatırımcılar hiçbir şey alamıyor.



ICO’lar da özellikle büyük risk taşıyor çünkü bunları kuranların genellikle siber güvenlik geçmişi veya tecrübesi olmuyor. Bir vaka yaşandığında paraları korumaları ve etkili bir şekilde müdahale etmeleri mümkün olmuyor. Kripto para pazarı halen bir düzene oturtulmuş değil ve hiçbir risk değerlendirmesi yapılmıyor.



Kaspersky Lab Gelişme Merkezi Doğrulama Bölümü Lideri Vitaly Mzokov, “Kripto para birimi fiyatları düşmüş olsa da tüketiciler dijital işlemlere büyük ilgi gösteriyor. Yaptığımız araştırmada, şaşırtıcı bir şekilde insanların %13’ünün kripto para birimlerini bir ödeme yöntemi olarak kullandığını gördük. Ancak bu çevrim içi işlemler henüz daha olgunlaşmadığından bazı büyük tehlikeler de içeriyorlar. Paralar güvene alınmadığı takdirde tüketiciler finansal açıdan yıkıcı sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Tehdit gruplarının saldırıları giderek daha karmaşık hale geliyor. Ana hedef olan kripto para alım satım merkezleri ve ICO’lar siber güvenlik önlemleri almıyor, bu da siber suçluların para çalmasını kolaylaştırıyor. Dikkatli olmanın yerini alabilecek bir önlem de yok. Eğer bir şey şüpheli gözüküyorsa ona yatırım yapmayın.” dedi.